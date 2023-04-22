В матче плей-офф Национальной хоккейной лиги «Виннипег» будет принимать «Вегас». Игра пройдет на «Канада Лайф Центре» 22 апреля. Начало встречи — в 23:00 мск. «Виннипег» — «Вегас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Виннипег»

Серия перемещается в Канаду и «Виннипегу» вполне по силам заметно укрепить свои позиции в данной серии.

Нельзя говорить, что клуб Боунесса провалился во втором матче серии, поскольку результат получился прямо противоположный по сравнению с первым матчем серии. По сути серия начинается с нуля, но разница в том, что «реактивщики» взяли один матч на выезде.

Если клубу из Манитобы удастся нейтрализовать ударное звено «Вегаса», то хозяева вполне могут выйти вперёд в этой серии.

«Вегас»

«Вегас» продемонстрировал всю свою мощь в во втором матче серии, а Кэссиди вставил своим хоккеистам по самое не балуй после провала в первом периоде матча.

Все без исключения сыграли хорошо в прошедшей игре, хотя после первого периода матча опять лидировал «Виннипег». Второй и третий период остался целиком и полностью за «рыцарями».

«Вегасу» нужно подключать дополнительные мощности, чтобы не доиграться до семи матчей в этой серии, но «Виннипег» не так прост, как может показаться на первый взгляд.

Коэффициенты

На хозяев букмекеры дают коэффициент 2.40, на ничью — 2.80, на гостей — 2.55.

Прогноз и ставка

Прогноз: У гостей хватит ресурсов, чтобы разобраться с «Виннипегом» на его льду

Альтернативный прогноз: Игра будет без большого количество голов.

Ставка: П2 с коэффициентом 2.55.

Альтернативная ставка: ТМ 5.5 с коэффициентом 2.03.