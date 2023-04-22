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    «Виннипег» выйдет вперед в серии?

    «Виннипег» — «Вегас». Прогноз, ставка на матч плей-офф НХЛ, 22 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Виннипег» — «Вегас»
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    «Виннипег»
    В матче плей-офф Национальной хоккейной лиги «Виннипег» будет принимать «Вегас». Игра пройдет на «Канада Лайф Центре» 22 апреля. Начало встречи — в 23:00 мск. «Виннипег» — «Вегас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Виннипег»

    Серия перемещается в Канаду и «Виннипегу» вполне по силам заметно укрепить свои позиции в данной серии.

    Нельзя говорить, что клуб Боунесса провалился во втором матче серии, поскольку результат получился прямо противоположный по сравнению с первым матчем серии. По сути серия начинается с нуля, но разница в том, что «реактивщики» взяли один матч на выезде.

    Если клубу из Манитобы удастся нейтрализовать ударное звено «Вегаса», то хозяева вполне могут выйти вперёд в этой серии.

    «Вегас»

    «Вегас» продемонстрировал всю свою мощь в во втором матче серии, а Кэссиди вставил своим хоккеистам по самое не балуй после провала в первом периоде матча.

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    Все без исключения сыграли хорошо в прошедшей игре, хотя после первого периода матча опять лидировал «Виннипег». Второй и третий период остался целиком и полностью за «рыцарями».

    «Вегасу» нужно подключать дополнительные мощности, чтобы не доиграться до семи матчей в этой серии, но «Виннипег» не так прост, как может показаться на первый взгляд.

    Коэффициенты

    На хозяев букмекеры дают коэффициент 2.40, на ничью — 2.80, на гостей — 2.55.

    Прогноз и ставка

    Прогноз: У гостей хватит ресурсов, чтобы разобраться с «Виннипегом» на его льду

    Альтернативный прогноз: Игра будет без большого количество голов.

    Ставка: П2 с коэффициентом 2.55.

    Альтернативная ставка: ТМ 5.5 с коэффициентом 2.03.

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    «Виннипег» — «Вегас»: прогноз, ставка (2.03), статистика, коэффициенты матча 22.04.2023. Прогнозы на хоккей. «Виннипег» выйдет вперед в серии?
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