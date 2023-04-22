«Виннипег»
Серия перемещается в Канаду и «Виннипегу» вполне по силам заметно укрепить свои позиции в данной серии.
Нельзя говорить, что клуб Боунесса провалился во втором матче серии, поскольку результат получился прямо противоположный по сравнению с первым матчем серии. По сути серия начинается с нуля, но разница в том, что «реактивщики» взяли один матч на выезде.
Если клубу из Манитобы удастся нейтрализовать ударное звено «Вегаса», то хозяева вполне могут выйти вперёд в этой серии.
«Вегас»
«Вегас» продемонстрировал всю свою мощь в во втором матче серии, а Кэссиди вставил своим хоккеистам по самое не балуй после провала в первом периоде матча.
Все без исключения сыграли хорошо в прошедшей игре, хотя после первого периода матча опять лидировал «Виннипег». Второй и третий период остался целиком и полностью за «рыцарями».
«Вегасу» нужно подключать дополнительные мощности, чтобы не доиграться до семи матчей в этой серии, но «Виннипег» не так прост, как может показаться на первый взгляд.
Коэффициенты
На хозяев букмекеры дают коэффициент 2.40, на ничью — 2.80, на гостей — 2.55.
Прогноз и ставка
Прогноз: У гостей хватит ресурсов, чтобы разобраться с «Виннипегом» на его льду
Альтернативный прогноз: Игра будет без большого количество голов.
Ставка: П2 с коэффициентом 2.55.
Альтернативная ставка: ТМ 5.5 с коэффициентом 2.03.