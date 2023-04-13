ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Пеп ГвардиолаЛЧ. Тухель против Гвардиолы, реванш для «Наполи», мадридский тест для Лэмпарда Курбан БердыевЗаслуженная пенсия или возвращение в «Рубин»? Почему Бердыев внезапно покинул «Сочи» Оркун КекчюТрансферный дайджест. 4-10 апреля
  • 10:20
    • Квартальнов — главный тренер минского «Динамо»
    Все новости спорта

    В своем последнем матче «Айлендерс» будут выгрызать победу над аутсайдером

    «Айлендерс» — «Монреаль». Прогноз и ставка (к. 2.16) на хоккейный матч НХЛ 13 апреля 2023 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Нью-Йорк Айлендерс Прогнозы на Монреаль Канадиенс
    Прогноз и ставки на «Айлендерс» — «Монреаль»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Андерс Ли
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Айлендерс» будут принимать «Монреаль». Игра пройдет на «UBs Арене» 13 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. «Айлендерс» — «Монреаль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Хоккей. НХЛ 13 Апреля 2023 года

    «Айлендерс»

    Ньюйоркцы из Элмонта бьют тревогу. Их местный хоккейный клуб близок к вылету за пределы топ-8. Сейчас он по-прежнему удерживает восьмую строчку с 91 очком, но опережает «Питтсбург» всего на 1 балл. «Пингвинз» при этом имеют игру в запасе.

    В апреле «Айлендерс» переживают самый ответственный отрезок чемпионата. Высокая плотность в рубке за восьмую строчку вынуждает их, «Флориду» и «Питтсбург» катать матчи максималках до последнего тура. Увы, этот этап сезона ньюйоркцы закрывают с минусом.

    В пяти апрельских матчах команда Лейна Ламберта потерпела три поражения. В проигранных встречах ей не удалось подрезать хотя бы 1 балл, что в таком спринте было бы хорошим бонусом.

    Все прогнозы на НХЛ

    Сперва «Айлендерс» уступили «Тампе-Бэй» (0:5) и «Каролине» (1:2), после чего влепили ответку «Лайтнинг» (6:1) и разорвали «Филадельфию» (4:1). В последнем матче «Айлс» умудрились по-крупному слить раунд рыхлому «Вашингтону» (2:5).

    «Монреаль»

    Канадцы из Квебека доигрывают регулярку в качестве 15-й команды Восточной конференции. В 80 матчах они набрали 68 очков и на 12 баллов дистанцировались от последнего коллектива — «Коламбуса».

    «Монреалю» в остатке сезона ничего не нужно, поэтому и в последних матчах он особо не парится о результатах. В период с 29 марта по 5 апреля «Канадиенс» провели минусовую серию, в которую вошли четыре встречи.

  • НХЛ. «Вашингтон» победил «Айлендерс», «Рейнджерс» уступили «Баффало», «Калгари» лишился шансов на выход в Кубок Стэнли
  • Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 11 апреля
  • Сегодня

    • Поочередно команда Мартена Сан-Луи проиграла «Филадельфии» (2:3), «Флориде» (2:5), «Каролине» (0:3) и «Детройту» (0:5). В сумме канадцы пропустили 15 голов при 4 забитых — ну просто машина бесплатной раздачи двух очков.

    На лишние +2 мог претендовать и «Вашингтон», но даже в такой форме «Монреаль» влегкую уничтожил «Кэпиталз» (6:2). В последнем матче «Канадиенс» пережили очередное унижение. Серьезные увечья андердогу из Квебека нанес «Торонто» (1:7).

    Коэффициенты

    Победу «Айлендерс» букмекеры рассматривают за 1.65, ничью — за 4.56, а победу «Монреаля» — за 5.25.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    Прогноз

    Поражение от «Вашингтона» негативно вбилось во все планы «Айлендерс». Теперь их кубковая квалификация зависит от «Питтсбурга». Если «Пингвинз» срежутся в играх с андердогами, «Айлс» ввалятся в плей-офф.

    Ньюйоркцам осталось вырвать +2 во встрече с мертвейшим «Монреалем» и настроить трансляцию на оставшиеся матчи «Питтсбурга». Ради двух очков команда Лейна Ламберта безжалостно затрескает канадцев и будет надеяться на лучшее.

    Ставка

    В игре с запредельно заряженными «Айлс» у «Монреаля» не будет шансов. Наши прогноз и ставка — «Айлендерс» победят с форой -2 за 2.16.

    В четырех проигранных матчах из пяти последних «Канадиенс» мочили с гандикапом в 3+ гола и трижды забрасывали по 5+ шайб. Наш альтернативный прогноз — «Айлендерс» забьют в каждом периоде за 2.32.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.40
  • Прогноз на матч Умбер — Сонего
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Бублик — Зверев
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Шелтон — Димитров
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Рублев — Муньяр
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.33
  • Прогноз на матч Давидович-Фокина — Хачанов
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Джокович — Гахов
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Эванс — Ивашко
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч Кецманович — Музетти
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.31
  • Прогноз на матч Хуркач — Дрейпер
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Бонзи — Циципас
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  2.81
  • Прогноз на матч Супер Нова — Метта
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Даугавпилс — Валмиера
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Урарту — Пюник
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Омония — Арис
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Айлендерс» — «Монреаль»: прогноз, ставка (2.16), статистика, коэффициенты матча 13.04.2023. Прогнозы на хоккей. В своем последнем матче «Айлендерс» будут выгрызать победу над аутсайдером
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры