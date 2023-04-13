В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Айлендерс» будут принимать «Монреаль». Игра пройдет на «UBs Арене» 13 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. «Айлендерс» — «Монреаль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Айлендерс»

Ньюйоркцы из Элмонта бьют тревогу. Их местный хоккейный клуб близок к вылету за пределы топ-8. Сейчас он по-прежнему удерживает восьмую строчку с 91 очком, но опережает «Питтсбург» всего на 1 балл. «Пингвинз» при этом имеют игру в запасе.

В апреле «Айлендерс» переживают самый ответственный отрезок чемпионата. Высокая плотность в рубке за восьмую строчку вынуждает их, «Флориду» и «Питтсбург» катать матчи максималках до последнего тура. Увы, этот этап сезона ньюйоркцы закрывают с минусом.

В пяти апрельских матчах команда Лейна Ламберта потерпела три поражения. В проигранных встречах ей не удалось подрезать хотя бы 1 балл, что в таком спринте было бы хорошим бонусом.

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Сперва «Айлендерс» уступили «Тампе-Бэй» (0:5) и «Каролине» (1:2), после чего влепили ответку «Лайтнинг» (6:1) и разорвали «Филадельфию» (4:1). В последнем матче «Айлс» умудрились по-крупному слить раунд рыхлому «Вашингтону» (2:5).

«Монреаль»

Канадцы из Квебека доигрывают регулярку в качестве 15-й команды Восточной конференции. В 80 матчах они набрали 68 очков и на 12 баллов дистанцировались от последнего коллектива — «Коламбуса».

«Монреалю» в остатке сезона ничего не нужно, поэтому и в последних матчах он особо не парится о результатах. В период с 29 марта по 5 апреля «Канадиенс» провели минусовую серию, в которую вошли четыре встречи.

Поочередно команда Мартена Сан-Луи проиграла «Филадельфии» (2:3), «Флориде» (2:5), «Каролине» (0:3) и «Детройту» (0:5). В сумме канадцы пропустили 15 голов при 4 забитых — ну просто машина бесплатной раздачи двух очков.

На лишние +2 мог претендовать и «Вашингтон», но даже в такой форме «Монреаль» влегкую уничтожил «Кэпиталз» (6:2). В последнем матче «Канадиенс» пережили очередное унижение. Серьезные увечья андердогу из Квебека нанес «Торонто» (1:7).

Коэффициенты

Победу «Айлендерс» букмекеры рассматривают за 1.65, ничью — за 4.56, а победу «Монреаля» — за 5.25.

Прогноз

Поражение от «Вашингтона» негативно вбилось во все планы «Айлендерс». Теперь их кубковая квалификация зависит от «Питтсбурга» . Если «Пингвинз» срежутся в играх с андердогами, «Айлс» ввалятся в плей-офф.

Ньюйоркцам осталось вырвать +2 во встрече с мертвейшим «Монреалем» и настроить трансляцию на оставшиеся матчи «Питтсбурга». Ради двух очков команда Лейна Ламберта безжалостно затрескает канадцев и будет надеяться на лучшее.

Ставка

В игре с запредельно заряженными «Айлс» у «Монреаля» не будет шансов. Наши прогноз и ставка — «Айлендерс» победят с форой -2 за 2.16.

В четырех проигранных матчах из пяти последних «Канадиенс» мочили с гандикапом в 3+ гола и трижды забрасывали по 5+ шайб. Наш альтернативный прогноз — «Айлендерс» забьют в каждом периоде за 2.32.