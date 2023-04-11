НХЛ. «Вашингтон» победил «Айлендерс», «Рейнджерс» уступили «Баффало», «Калгари» лишился шансов на выход в Кубок Стэнли

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Баффало» 2:3 Б
Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин забросил две шайбы. Одноклубник Панарина нападающий Владимир Тарасенко отметился голевой передачей. Голкипер Игорь Шестеркин отразил 36 бросков.
«Рейнджерс» со 107 очками занимают пятое место в Восточной конференции, «Баффало» с 87 очками — на 10-й строчке.
«Вашингтон» — «Нью-Йорк Айлендерс» 5:2
Российские игроки столичного клуба Евгений Кузнецов и Александр Алексеев результативными действиями не отметились, а Александр Овечкин пропускал игру из-за травмы.
«Вашингтон» прервал серию из шести поражений, «Айлендерс» проиграли третий матч из последних пяти и с 91 баллом идут восьмыми на Востоке.
«Виннипег» — «Сан-Хосе» 6:2
В составе «Джетс» три (1+2) очка набрал Джош Моррисси. «Виннипег» с 93 очками занимает восьмое место в Западной конференции, «Сан-Хосе» с 60 очками — на 14-й строчке.
«Детройт» — «Даллас» 1:6
В составе «Старз» четыре (1+3) очка набрал Роопе Хинтц. «Даллас» со 104 очками занимает четвертое место в Западной конференции, «Детройт» с 80 очками — на 12-й строчке Востока.
«Флорида» — «Торонто» 1:2 ОТ
Автором победного гола стал Джон Таварес. Еще одну шайбу забросил Остон Мэттьюс. Голкипер Илья Самсонов отразил 46 бросков из 47. У «Пантерз» отличился Брэндон Монтур. Вратарь Сергей Бобровский участия в матче не принимал.
«Торонто» со 107 очками занимает четвертое место в Восточной конференции, «Флорида» с 92 очками — на седьмой строчке.
«Оттава» — «Каролина» 3:2
В составе «Сенаторз» три (2+1) очка набрал Клод Жиру. Таким образом, теперь на счету форварда 1000 (327+673) очков в лиге. Для этого ему понадобилось 1099 матчей.
«Оттава» с 85 очками занимает 11-е место в Восточной конференции, «Каролина» со 109 очками — на второй строчке.
«Чикаго» — «Миннесота» 2:4
Самым результативным игроком матча стал форвард гостей Маркус Йоханссон — дубль и голевая передача. Нападающий победителей Кирилл Капризов не участвовал в матче. Защитник хозяев льда Никита Зайцев результативными действиями не отметился.
«Миннесота» занимает пятое место на «Западе», набрав 102 очка в 80 матчах. «Чикаго» находится на 16-й строчке (56).
«Калгари» — «Нэшвилл» 2:3 Б
Автором победного броска стал Томми Новак. В основное время отличились Зак Сэнфорд и Егор Афанасьев, для которого это был первый гол в НХЛ.
После этого матча «Калгари» лишился шансов на выход в розыгрыш Кубка Стэнли.
«Аризона» — «Сиэтл» 1:4
В составе победителей отличились Оливер Бьоркстранд, Джастин Шульц, Мэттью Бенирс и Джаред Маккен. У хозяев льда забил Джек МакБэйн. Голкипер Иван Просветов отразил 34 броска.
«Лос-Анджелес» — «Ванкувер» 3:0
Голом в составе «Кингз» отметился российский защитник Владислав Гавриков.