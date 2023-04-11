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    НХЛ. «Вашингтон» победил «Айлендерс», «Рейнджерс» уступили «Баффало», «Калгари» лишился шансов на выход в Кубок Стэнли

    Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 11 апреля

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    «Калгари»
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    «Калгари»

    «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Баффало» 2:3 Б

    Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин забросил две шайбы. Одноклубник Панарина нападающий Владимир Тарасенко отметился голевой передачей. Голкипер Игорь Шестеркин отразил 36 бросков.

    «Рейнджерс» со 107 очками занимают пятое место в Восточной конференции, «Баффало» с 87 очками — на 10-й строчке.

    «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Баффало» 2:3 Б

    «Вашингтон» — «Нью-Йорк Айлендерс» 5:2

    Российские игроки столичного клуба Евгений Кузнецов и Александр Алексеев результативными действиями не отметились, а Александр Овечкин пропускал игру из-за травмы.

    «Вашингтон» прервал серию из шести поражений, «Айлендерс» проиграли третий матч из последних пяти и с 91 баллом идут восьмыми на Востоке.

    «Вашингтон» — «Нью-Йорк Айлендерс» 5:2

    «Виннипег» — «Сан-Хосе» 6:2

    В составе «Джетс» три (1+2) очка набрал Джош Моррисси. «Виннипег» с 93 очками занимает восьмое место в Западной конференции, «Сан-Хосе» с 60 очками — на 14-й строчке.

    «Виннипег» — «Сан-Хосе» 6:2

    «Детройт» — «Даллас» 1:6

    В составе «Старз» четыре (1+3) очка набрал Роопе Хинтц. «Даллас» со 104 очками занимает четвертое место в Западной конференции, «Детройт» с 80 очками — на 12-й строчке Востока.

    «Детройт» — «Даллас» 1:6

    «Флорида» — «Торонто» 1:2 ОТ

    Автором победного гола стал Джон Таварес. Еще одну шайбу забросил Остон Мэттьюс. Голкипер Илья Самсонов отразил 46 бросков из 47. У «Пантерз» отличился Брэндон Монтур. Вратарь Сергей Бобровский участия в матче не принимал.

    «Торонто» со 107 очками занимает четвертое место в Восточной конференции, «Флорида» с 92 очками — на седьмой строчке.

    «Флорида» — «Торонто» 1:2 ОТ

    «Оттава» — «Каролина» 3:2

    В составе «Сенаторз» три (2+1) очка набрал Клод Жиру. Таким образом, теперь на счету форварда 1000 (327+673) очков в лиге. Для этого ему понадобилось 1099 матчей.

    «Оттава» с 85 очками занимает 11-е место в Восточной конференции, «Каролина» со 109 очками — на второй строчке.

    «Оттава» — «Каролина» 3:2

    «Чикаго» — «Миннесота» 2:4

    Самым результативным игроком матча стал форвард гостей Маркус Йоханссон — дубль и голевая передача. Нападающий победителей Кирилл Капризов не участвовал в матче. Защитник хозяев льда Никита Зайцев результативными действиями не отметился.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Чикаго» — «Миннесота» — 2:4 (1:1, 1:0, 0:3)
    Голы: Болди — 31 (Юханссон, Эддисон), 12:32 — 0:1. Андерсон — 6 (Катчук), 18:11 — 1:1. Бьорк — 1 (Робинсон, Атанасиу), 22:23 — 2:1. Юханссон — 18 (мен.), 54:00 — 2:2. Юханссон — 19 (Болди), 56:47 — 2:3. Нюквист — 11 (п.в., Хартман), 58:59 — 2:4Вратари: Стэлок — ГуставссонШтраф: 9-21Броски: 42 (11+22+9) — 22 (8+5+9)

    «Миннесота» занимает пятое место на «Западе», набрав 102 очка в 80 матчах. «Чикаго» находится на 16-й строчке (56).

    «Чикаго» — «Миннесота» 2:4

    «Калгари» — «Нэшвилл» 2:3 Б

    Автором победного броска стал Томми Новак. В основное время отличились Зак Сэнфорд и Егор Афанасьев, для которого это был первый гол в НХЛ.

    После этого матча «Калгари» лишился шансов на выход в розыгрыш Кубка Стэнли.

    «Калгари» — «Нэшвилл» 2:3 Б

    «Аризона» — «Сиэтл» 1:4

    В составе победителей отличились Оливер Бьоркстранд, Джастин Шульц, Мэттью Бенирс и Джаред Маккен. У хозяев льда забил Джек МакБэйн. Голкипер Иван Просветов отразил 34 броска.

    «Аризона» — «Сиэтл» 1:4

    «Лос-Анджелес» — «Ванкувер» 3:0

    Голом в составе «Кингз» отметился российский защитник Владислав Гавриков.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Лос-Анджелес» — «Ванкувер» — 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)
    Голы: Калиев — 13 (Лизотт, Иафалло), 35:13 — 1:0. Гавриков — 6 (Мур, Дано), 44:03 — 2:0. Даути — 9 (п.в.), 58:23 — 3:0Вратари: Корписало — ДелиаШтраф: 14-12Броски: 28 (5+11+12) — 20 (7+7+6)

    «Лос-Анджелес» — «Ванкувер» 3:0
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