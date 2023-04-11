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    «Каролина» грохнет «Оттаву» на ее же территории

    «Оттава» — «Каролина». Прогноз и ставка (к. 2.55) на хоккейный матч НХЛ 11 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Оттава» — «Каролина»
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    Мартин Нечас
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Оттава» будет принимать «Каролину». Игра пройдет в «Канадиен Тайер Центре» 11 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. «Оттава» — «Каролина»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 11 Апреля 2023 года

    «Оттава»

    В 80 матчах канадцы из Онтарио подрезали 83 очка, с которыми припарковались на 11-м месте в Восточной конференции. На 8 баллов «Сенс» отстают от позиции в топ-8 и математически туда не запрыгнут.

    Апрельский этап регулярки «Оттава» без существенной турнирной мотивации начала с четырех подряд поражений. Вероятно, самое болезненное случилось 2-го числа. В домашнем дерби с «Торонто» андердог отлетел по-крупному (0:3).

    В следующих матчах команда Джи Джея Смита прикарманила по одному очку. Поражениями «Сенаторз» в овертайме закончились выездные встречи с «Коламбусом» (3:4 ОТ) и «Каролиной» (2:3 ОТ).

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    Другой жесткий влет произошел 7-го апреля на льду «Флориды», где заряженный соперник раздробил канадского середняка (2:7). Зато на космическом уровне «Оттава» провела последний матч. Дома она убила «Тампу» (7:4).

    «Каролина»

    «Каролина» продолжает отбиваться от претендентов на ее вторую позицию на Востоке. В 79 играх команда из Роли скосила 109 очков. На 1 балл она опережает «Нью-Джерси», на 3 обходит «Рейнджерс», на 4 — «Торонто».

    В начале апреля «Каролина» вновь бросилась серийно набирать по 2 балла и забывала о минусовом отрезке конца марта. Новый вин-стрик «Харрикейнз» вместил в себя 3 матча и был начат с разгрома «Монреаля» в гостях (3:0).

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    • Две следующие встречи команда Рода Бриндамора откатала на «PNC-арене», где сперва тихонько уложила «Айлендерс» (2:1), а затем вытащила победу в упорной игре с «Оттавой» (3:2 ОТ).

    Стоило «Каролине» отправиться в очередной командировочный этап, в ее статистику вновь вернулись матчи, подчеркнутые красным. Без набранных очков «Кейнс» остались на площадке «Нэшвилла» (0:3) и «Баффало» (3:4).

    Коэффициенты

    Победа «Оттавы» оценивается букмекерами в 3.17, ничья — в 4.78, а победа «Каролины» — в 2.04.

    Прогноз

    В актуальной статистике «Харрикейнз» прибавились минусовые матчи, но на фоне коллективов уровня «Оттавы» они сохраняют статус стопроцентных фаворитов. Канадцам от этой регулярки ничего не нужно, поэтому остаток сезона она может откатать вполсилы.

    Свежая серия поражений «Сенаторз» — ярчайший сигнал для «Каролины», которой крайне важно удержать вторую строчку на Востоке. На льду андердога парни Рода Бриндамора покажут сочную атакующую игру и сотрут соперника в пыль.

    Ставка

    Учитывая трухлявую защиту «Оттавы» и заряженность гостей из Роли, от встречи в Онтарио резонно ждать крупной победы фаворита. Наши прогноз и ставка — «Каролина» забьет в каждом периоде за 2.55.

    В последних матчах у «Кейнс» беда с пропущенными. Перед плей-офф ей необходимо замазать оборонительные трещины. Игру с «Сенаторз» точно можно откатать идеально. Наш альтернативный прогноз — индивидуальный тотал «Оттавы» меньше за 2.5 за 2.00.

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    «Оттава» — «Каролина»: прогноз, ставка (2.55), статистика, коэффициенты матча 11.04.2023. Прогнозы на хоккей. «Каролина» грохнет «Оттаву» на ее же территории
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