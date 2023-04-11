В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Оттава» будет принимать «Каролину». Игра пройдет в «Канадиен Тайер Центре» 11 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. «Оттава» — «Каролина»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Оттава»

В 80 матчах канадцы из Онтарио подрезали 83 очка, с которыми припарковались на 11-м месте в Восточной конференции. На 8 баллов «Сенс» отстают от позиции в топ-8 и математически туда не запрыгнут.

Апрельский этап регулярки «Оттава» без существенной турнирной мотивации начала с четырех подряд поражений. Вероятно, самое болезненное случилось 2-го числа. В домашнем дерби с «Торонто» андердог отлетел по-крупному (0:3).

В следующих матчах команда Джи Джея Смита прикарманила по одному очку. Поражениями «Сенаторз» в овертайме закончились выездные встречи с «Коламбусом» (3:4 ОТ) и «Каролиной» (2:3 ОТ).

Все прогнозы на НХЛ

Другой жесткий влет произошел 7-го апреля на льду «Флориды», где заряженный соперник раздробил канадского середняка (2:7). Зато на космическом уровне «Оттава» провела последний матч. Дома она убила «Тампу» (7:4).

«Каролина»

«Каролина» продолжает отбиваться от претендентов на ее вторую позицию на Востоке. В 79 играх команда из Роли скосила 109 очков. На 1 балл она опережает «Нью-Джерси», на 3 обходит «Рейнджерс», на 4 — «Торонто».

В начале апреля «Каролина» вновь бросилась серийно набирать по 2 балла и забывала о минусовом отрезке конца марта. Новый вин-стрик «Харрикейнз» вместил в себя 3 матча и был начат с разгрома «Монреаля» в гостях (3:0).

Две следующие встречи команда Рода Бриндамора откатала на «PNC-арене», где сперва тихонько уложила «Айлендерс» (2:1), а затем вытащила победу в упорной игре с «Оттавой» (3:2 ОТ).

Стоило «Каролине» отправиться в очередной командировочный этап, в ее статистику вновь вернулись матчи, подчеркнутые красным. Без набранных очков «Кейнс» остались на площадке «Нэшвилла» (0:3) и «Баффало» (3:4).

Коэффициенты

Победа «Оттавы» оценивается букмекерами в 3.17, ничья — в 4.78, а победа «Каролины» — в 2.04.

Прогноз

В актуальной статистике «Харрикейнз» прибавились минусовые матчи, но на фоне коллективов уровня «Оттавы» они сохраняют статус стопроцентных фаворитов . Канадцам от этой регулярки ничего не нужно, поэтому остаток сезона она может откатать вполсилы.

Свежая серия поражений «Сенаторз» — ярчайший сигнал для «Каролины», которой крайне важно удержать вторую строчку на Востоке. На льду андердога парни Рода Бриндамора покажут сочную атакующую игру и сотрут соперника в пыль.

Ставка

Учитывая трухлявую защиту «Оттавы» и заряженность гостей из Роли, от встречи в Онтарио резонно ждать крупной победы фаворита. Наши прогноз и ставка — «Каролина» забьет в каждом периоде за 2.55.

В последних матчах у «Кейнс» беда с пропущенными. Перед плей-офф ей необходимо замазать оборонительные трещины. Игру с «Сенаторз» точно можно откатать идеально. Наш альтернативный прогноз — индивидуальный тотал «Оттавы» меньше за 2.5 за 2.00.