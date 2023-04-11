В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Лос-Анджелес» будет принимать «Ванкувер». Игра пройдет на «Crypto.com Арена» 11 апреля. Начало встречи — в 05:30 мск. «Лос-Анджелес» — «Ванкувер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лос-Анджелес»

«Лос-Анджелес» не выдержал и на финише сезона попал в крутое пике, которое длится уже три поединка подряд.

Все эти неудачи отбросили коллектив Маклеллана на шестую строчку в турнирной таблице западной конференции, поэтому в предстоящем поединке против «Ванкувера» кошмар для коллектива из Калифорнии вполне может продолжиться.

Сейчас «короли» имеют в своем активе 100 очков после 80 сыгранных матчей по сезону. А в четырёх последних очных противостояниях против «Ванкувера» «короли» смогли взять только последний матч, который случился неделю назад.

«Ванкувер»

«Ванкувер» в последних матчах не сильно напрягается, но все равно время от времени выигрывает. В трех последних матчах одержано три победы и в матче против «Лос-Анджелеса» вполне можно замахнуться на четвертую викторию подряд.

«Косатки» во второй части регулярного сезона прошли очищение серией поражений и последние пару месяцев демонстрируют весьма даже содержательный хоккей. В предстоящем матче ожидаем бескомпромиссной борьбы с обеих сторон.

После 79 матчей у команды из Ванкувера столько же набранных очков и 12 место в своей конференции. В предстоящей игре шансы на успех определённо имеются, поскольку «Лос-Анджелес» откровенно выдохся на финише сезона.

Коэффициенты

На хозяев букмекеры дают коэффициент 1.91, на ничью — 4.25, на гостей — 3.30.

Прогноз и ставка

Прогноз: Матч ожидается непримиримым, поэтому в предстоящей игре нас будет ждать ничья в основное время матча.

Альтернативный прогноз: Игра получится неуступчивой и много голов в ней заброшено не будет.

Ставка: Х с коэффициентом 4.25.

Альтернативная ставка: ТМ 5.5 с коэффициентом 2.30.