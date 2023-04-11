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    «Лос-Анджелес» проиграет четвертый матч подряд?

    «Лос-Анджелес» — «Ванкувер». Прогноз, ставка на матч регулярного сезона НХЛ, 11 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Лос-Анджелес» — «Ванкувер»
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    «Лос-Анджелес»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Лос-Анджелес» будет принимать «Ванкувер». Игра пройдет на «Crypto.com Арена» 11 апреля. Начало встречи — в 05:30 мск. «Лос-Анджелес» — «Ванкувер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 11 Апреля 2023 года

    «Лос-Анджелес»

    «Лос-Анджелес» не выдержал и на финише сезона попал в крутое пике, которое длится уже три поединка подряд.

    Все эти неудачи отбросили коллектив Маклеллана на шестую строчку в турнирной таблице западной конференции, поэтому в предстоящем поединке против «Ванкувера» кошмар для коллектива из Калифорнии вполне может продолжиться.

    Сейчас «короли» имеют в своем активе 100 очков после 80 сыгранных матчей по сезону. А в четырёх последних очных противостояниях против «Ванкувера» «короли» смогли взять только последний матч, который случился неделю назад.

    «Ванкувер»

    «Ванкувер» в последних матчах не сильно напрягается, но все равно время от времени выигрывает. В трех последних матчах одержано три победы и в матче против «Лос-Анджелеса» вполне можно замахнуться на четвертую викторию подряд.

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    «Косатки» во второй части регулярного сезона прошли очищение серией поражений и последние пару месяцев демонстрируют весьма даже содержательный хоккей. В предстоящем матче ожидаем бескомпромиссной борьбы с обеих сторон.

    После 79 матчей у команды из Ванкувера столько же набранных очков и 12 место в своей конференции. В предстоящей игре шансы на успех определённо имеются, поскольку «Лос-Анджелес» откровенно выдохся на финише сезона.

    Коэффициенты

    На хозяев букмекеры дают коэффициент 1.91, на ничью — 4.25, на гостей — 3.30.

    Прогноз и ставка

    Прогноз: Матч ожидается непримиримым, поэтому в предстоящей игре нас будет ждать ничья в основное время матча.

    Альтернативный прогноз: Игра получится неуступчивой и много голов в ней заброшено не будет.

    Ставка: Х с коэффициентом 4.25.

    Альтернативная ставка: ТМ 5.5 с коэффициентом 2.30.

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    «Лос-Анджелес» — «Ванкувер»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 11.04.2023. Прогнозы на хоккей. «Лос-Анджелес» проиграет четвертый матч подряд?
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