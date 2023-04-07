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    В текущей форме «Рейнджерс» способны прикончить «Сент-Луис»

    «Сент-Луис» — «Рейнджерс». Прогноз и ставка (к. 2.00) на хоккейный матч НХЛ 7 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Сент-Луис» — «Рейнджерс»
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    Джейкоб Труба
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис» будет принимать «Рейнджерс». Игра пройдет в «Энтерпрайз-центре» 7 апреля. Начало встречи — в 03:00 мск. «Сент-Луис» — «Рейнджерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 07 Апреля 2023 года

    «Сент-Луис»

    Клуб из Миссури превратил себя в плюшевого середняка, который текущую регулярку катает на 11-м месте в Западной конференции. В 78 играх «Блюз» набрали 79 очков и на 7 баллов отстали от десятого «Нэшвилла».

    В конце регулярки у «Сент-Луиса» все стабильно: небольшие серии побед и поражений, но при этом матчи охотно пробивают результативный «верх». Вот только не всегда это происходит благодаря стараниям «Блюз».

    В апреле команда Крейга Беруби откатала три встречи, две закончились срезками. Матч 1-го числа горе-клуб из Миссури провел на льду «Нэшвилла». Для гостей «Бриджстоун Арена» превратилась в место публичной казни (1:6).

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    После крупного влета в Теннесси «Сент-Луис» высадился в родном Миссури, где проиграл «Бостону» (3:4 Б). За бойней с лидером лиги последовал будничный раунд с «Филадельфией». В нем «Блюз» подрезали +2 (4:2).

    «Рейнджерс»

    Ньюйоркцы с Манхэттена продолжают решать великие персональные задачи. До матча с «Тампой» они собрали 101 очко в 77 играх и обосновались на пятой строчке в Восточной конференции. Дистанция между шестыми «Лайтнинг» — 5 баллов без учета очной встречи.

    В конце 20-х чисел прошлого месяца для «Рейнджерс» все складывалось идеально: команда зарядила 3-матчевую победную серию и вплотную подошла к третьей позиции в конференции перед стыком с «Нью-Джерси».

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    • Имея шанс катапультироваться в топ-3, команда Жерара Галлана примчала в «Пруденшал Центр», где откатала тухлятину на льду «Девилз» (1:2). Вдогонку ньюйоркцы срезались «Баффало» в «КиБанк Центре» (2:3 ОТ).

    Последнюю игру «Рейнджерс» провели в столице. На территории «Вашингтона» туристы с Бродвея не оставили даже хилого шанса полумертвым «Кэпиталз». В ворота Кемпера Тарасенко и компания ввалили пятеру (5:2).

    Коэффициенты

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    На победу «Сент-Луиса» букмекеры дают коэффициент 3.50, на ничью — 4.24, а на победу «Рейнджерс» — 2.00.

    Прогноз

    В конце безнадежно провального сезона «Блюз» пытаются выдавать мощные атакующие матчи, но не всегда доводят дело до побед. По-прежнему команде Беруби не хватает целостности.

    У «Рейнджерс» в их нынешней форме такая же проблема, но на квалификации это не отразилось. В остатке сезона парни Галлана будут рубиться за топ-3 на Востоке, поэтому каждую следующую встречу они будут считать своим мини-финалом.

    Ставка

    Несмотря на серию недавних срезок, ньюйоркцы способны допилить концовку чемпионата без сбоев. Наши прогноз и ставка — «Рейнджерс» победят за 2.00.

    В текущем сезоне суперзвезды с Манхэттена жадно трескают соперников уровня «Сент-Луиса». Учитывая проблемы хозяев с игрой на своей половине, в их ворота ввалят жирный пак голов. Наш альтернативный прогноз — индивидуальный тотал «Рейнджерс» больше 4 за 2.55.

    «Блюз» при всех своих слабостях все же катают матч дома, поэтому им крайне важно хотя бы эпизодически выдать крутой перфоманс для местной толпы. Еще один хороший вариант для ставки — тотал каждой команды больше 2.5 за 2.50.

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    «Сент-Луис» — «Рейнджерс»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 07.04.2023. Прогнозы на хоккей. В текущей форме «Рейнджерс» способны прикончить «Сент-Луис»
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