«Аризона»
В 75 матчах регулярки «Аризона» скосила 67 очков, с которыми застряла на 13-м месте в Западной конференции. Впереди «койотов» находится «Ванкувер», от канадцев они отстают на 7 баллов. При этом «Накс» имеют игру в запасе, а клуб из Темпе будет рубиться с «Далласом» в субботу.
В середине марта «Аризона» откатала нетипично мощную для себя серию, в которую вошли четыре встречи без поражений. Продлился вин-стрик до 19 марта включительно, после чего команда вошла в привычный луз-режим.
С 22 по 28 марта команда Андре Туриньи провела пять матчей и проиграла в каждом. Правда, только раз «Койотис» уступили с разницей в 2 шайбы, в остальных случаях влет был или минимальный, или после ничьей в основное время.
Новая минусовая серия «Аризоны» запустилась в гостях. На чужом льду «койоты» слились «Виннипегу» (1:2), «Эдмонтону» (3:4 ОТ) и «Колорадо» (1:3). По возвращении домой команда Туриньи подрезала 1 балл у «Эвеланш» (3:4 Б), а затем снова уступила «Ойлерз» (4:5).
«Сан-Хосе»
В данный момент «Сан-Хосе» торчит в списке трех основных неудачников Западной конференции. В 75 матчах он собрал 57 очков и занял 14-е место, опередив только «Анахайм» и «Чикаго».
С 8 по 25 марта у «Сан-Хосе» было совсем все мрачно: калифорнийцы потерпели девять поражений подряд, шесть из которых закрылись в основное время и оставили их без набранных очков.
В восьми случаях команда Дэвида Куинна традиционно тухло каталась на своей половине площадки и не пропускала меньше 4-х голов. Выбраться из затянувшейся серии грусти и печали «Шаркс» удалось лишь 29 марта. Дома они грохнули «Виннипег» (3:0).
За разгромом «Джетс» последовала бойня с «Вегасом». С лидером Запада «Сан-Хосе» устроил сочный замес, закончить который сумел в овертайме со счастливым для себя финалом (4:3 ОТ). Победную шайбу врезал Логан Кутюр.
Коэффициенты
Победу «Аризоны» букмекеры оценивают в 3.00, ничью — в 3.90, а победу «Сан-Хосе» — в 2.18.
Прогноз
К разборкам слабых «Аризона» ползет в обескровленном состоянии. Пять подряд поражений никому не накидывают уверенности, а еще субботняя игра с «Далласом» впереди. Но при этом на своем льду она может на время покончить с серией неудач, так как в гости мчит еще один претендент на звание «Западный лузер».
Недавно «Шаркс» оформили две яркие по своим меркам победы, но
Ставка
Уставшая от поражений бригада Андре Туриньи не захочет сливаться сопернику уровня «Сан-Хосе». Наши прогноз и ставка — «Аризона» победит в матче за 2.26.
При этом даже в проигранных встречах «койоты» пытаются катать «верх», забрасывая приличные наборы голов даже топам. Наш альтернативный прогноз — индивидуальный тотал «Аризоны» больше 3 за 2.30.