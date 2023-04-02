В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Аризона» будет принимать «Сан-Хосе». Игра пройдет на «Маллетт Арене» 2 апреля. Начало встречи — в 05:00 мск. «Аризона» — «Сан-Хосе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Аризона»

В 75 матчах регулярки «Аризона» скосила 67 очков, с которыми застряла на 13-м месте в Западной конференции. Впереди «койотов» находится «Ванкувер», от канадцев они отстают на 7 баллов. При этом «Накс» имеют игру в запасе, а клуб из Темпе будет рубиться с «Далласом» в субботу.

В середине марта «Аризона» откатала нетипично мощную для себя серию, в которую вошли четыре встречи без поражений. Продлился вин-стрик до 19 марта включительно, после чего команда вошла в привычный луз-режим.

С 22 по 28 марта команда Андре Туриньи провела пять матчей и проиграла в каждом. Правда, только раз «Койотис» уступили с разницей в 2 шайбы, в остальных случаях влет был или минимальный, или после ничьей в основное время.

Все прогнозы на НХЛ

Новая минусовая серия «Аризоны» запустилась в гостях. На чужом льду «койоты» слились «Виннипегу» (1:2), «Эдмонтону» (3:4 ОТ) и «Колорадо» (1:3). По возвращении домой команда Туриньи подрезала 1 балл у «Эвеланш» (3:4 Б), а затем снова уступила «Ойлерз» (4:5).

«Сан-Хосе»

В данный момент «Сан-Хосе» торчит в списке трех основных неудачников Западной конференции. В 75 матчах он собрал 57 очков и занял 14-е место, опередив только «Анахайм» и «Чикаго».

С 8 по 25 марта у «Сан-Хосе» было совсем все мрачно: калифорнийцы потерпели девять поражений подряд, шесть из которых закрылись в основное время и оставили их без набранных очков.

В восьми случаях команда Дэвида Куинна традиционно тухло каталась на своей половине площадки и не пропускала меньше 4-х голов. Выбраться из затянувшейся серии грусти и печали «Шаркс» удалось лишь 29 марта. Дома они грохнули «Виннипег» (3:0).

За разгромом «Джетс» последовала бойня с «Вегасом». С лидером Запада «Сан-Хосе» устроил сочный замес, закончить который сумел в овертайме со счастливым для себя финалом (4:3 ОТ). Победную шайбу врезал Логан Кутюр.

Коэффициенты

Победу «Аризоны» букмекеры оценивают в 3.00, ничью — в 3.90, а победу «Сан-Хосе» — в 2.18.

Прогноз

К разборкам слабых «Аризона» ползет в обескровленном состоянии. Пять подряд поражений никому не накидывают уверенности, а еще субботняя игра с «Далласом» впереди. Но при этом на своем льду она может на время покончить с серией неудач, так как в гости мчит еще один претендент на звание «Западный лузер».

Недавно «Шаркс» оформили две яркие по своим меркам победы, но ввалили в эти матчи кучу сил , с которыми у команды Куинна и без того проблемы. Кажется, в очном матче свое доберут «Койотис».

Ставка

Уставшая от поражений бригада Андре Туриньи не захочет сливаться сопернику уровня «Сан-Хосе». Наши прогноз и ставка — «Аризона» победит в матче за 2.26.

При этом даже в проигранных встречах «койоты» пытаются катать «верх», забрасывая приличные наборы голов даже топам. Наш альтернативный прогноз — индивидуальный тотал «Аризоны» больше 3 за 2.30.