В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Баффало» будет принимать «Монреаль». Игра пройдет в «КиБанк Центре» 28 марта. Начало встречи — в 02:00 мск. «Баффало» — «Монреаль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Баффало»

После 72 матчей «Баффало» запрыгнул на десятую строчку в Восточной конференции. На данный момент он скосил 76 очков и по дополнительным показателям обошел «Вашингтон», который еще и откатал на 2 игры больше.

Буквально недавно «Баффало» перетерпел очередную минусую серию. Она собрала в себя четыре подряд поражения. При этом в трех встречах от обороны «Сейбрз» оставили лишь мелкие осколки — менее 5 голов команда не пропускала. В марте это второй подобный цикл.

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В первой игре парни Дона Гранато смогли подрезать один балл, так как огненную встречу с «Вашингтоном» довели до буллитов (4:5 ОТ). Но дальше «Сейбрз» отлетали в основное время. Их соперниками были «Филадельфия» (2:5), «Бостон» (0:7) и «Нэшвилл» (3:7).

Все прогнозы на НХЛ

Попрощались с унылым периодом матчей хоккеисты «Баффало» лишь в конце прошлой недели, когда дома треснули «Нью-Джерси» (5:4). А закрепить успех помогла встреча на территории «Айлендерс» (2:0).

«Монреаль»

«Монреаль» катает очередной тухлый сезон. В данный момент канадцы из Квебека провели 73 встречи, в которых прикарманили 64 очка. В Восточной конференции они застряли на 15-й строчке.

В мартовскую кампанию «Монреаля» вошла катастрофическая серия поражений, которая душила команду в течение семи подряд туров и была разбавлена эпичной победой на льду «Питтсбурга» (6:4).

После экшена в Пенсильвании «Канадиенс» снова подписались под парой смертных приговоров. Случилось это во Флориде, где команда Мартена Сан-Луи рубилась с «Пантерз» (5:9) и «Тампой-Бэй» (3:5).

Но если о матче с «пантерами» пришлось просто забыть, то «Тампе» канадцы влепили ответку дома (3:2). Очередная и ожидаемая потеря очков накрыла «Монреаль» в игре с «Бостоном» (2:4). Зато в последнем матче «Хабс» зарядили тяжелый рок в стычке с «Коламбусом» (8:2).

Коэффициенты

На «Баффало» букмекеры дают коэффициент 1.82, на ничью — 4.70, а на «Монреаль» — 3.45.

Прогноз

К очной игре два восточных аутсайдера подлетают на позитиве. «Баффало» добился двух подряд побед, а «Монреаль» устроил разнос «Коламбусу».

Обе команды проводят сезон по-разному, но при этом их объединяет способность выдать космический в результативном плане матч с наборами голов в две стороны . Учитывая, что на льду «Баффало» такие шоу проводятся на регулярной основе, логично поверить в хороший «верх» в очередной его игре.

Ставка

Гости «КиБанк Центра» не будут следить за таймером в ожидании конца матча. Наши прогноз и ставка — тотал больше 6.5 за 2.02.

Несмотря на котировки, угадать победителя в предстоящей игре трудно. «Баффало» — фаворит, но «Монреаль» на хайпе после 8:2 и сам может грохнуть соперника. В качестве альтернативного предлагаем вариант — обе команды забьют больше 1.5 за 2.40.