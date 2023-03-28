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    Гости легко возьмут два очка в Аризоне

    «Аризона» — «Эдмонтон». Прогноз, ставка на матч регулярного сезона НХЛ, 28 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Аризона» — «Эдмонтон»
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    «Эдмонтон»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Аризона» будет принимать «Эдмонтон». Игра пройдет на «Маллет Арене» 28 марта. Начало встречи — в 05:00 мск. «Аризона» — «Эдмонтон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 28 Марта 2023 года

    «Аризона»

    Коллектив из одноимённого штата проиграл четыре последних поединка, но два поединка завершили не в пользу «койотов» после основного времени матча.
    Хотя на своем льду это только первое поражение за пять последних поединков.

    Однако рассчитывать на какие-то очки в игре против «Эдмонтона» похоже на не осуществимую мечту.

    Коэффициенты матча Аризона — Эдмонтон

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    «Аризона» на 13 месте в западной конференции и имеет в активе на 67 очков после 74 сыгранных встреч. Матчи с «Эдмонтоном» получаются крайне неудачные и клуб из южного штата не может победить канадский клуб уже пять матчей подряд.

    «Эдмонтон»

    «Эдмонтон» прервал свою победную серию в последнем поединке против лидера конференции в лице «Вегаса» и будет максимально злым в матче против «Аризоны».

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    Тем более у канадского коллектива лишь одно поражение за четыре последних поединка на выезде.

    «Эдмонтон» продолжает занимать шестое место в конференции, но это его не сильно расстраивает. Подопечные Вудкрофта не проигрывают «Аризоне» на протяжении пяти последних очных встреч.

    Коэффициенты

    На хозяев букмекеры дают коэффициент 4.74, на ничью — 5.60, на гостей — 1.63.

    Прогноз и ставка

    Прогноз: Гости легко обыграют «Аризону», хоть она на своем льду в последних матчах и весьма неплохо выглядит.

    Альтернативный прогноз: Соперники продемонстрируют довольно результативную игру.

    Ставка: Ф2 (-1.5) с коэффициентом 1.75.

    Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 1.97.

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    «Аризона» — «Эдмонтон»: прогноз, ставка (1.97), статистика, коэффициенты матча 28.03.2023. Прогнозы на хоккей. Гости легко возьмут два очка в Аризоне
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