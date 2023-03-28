В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Аризона» будет принимать «Эдмонтон». Игра пройдет на «Маллет Арене» 28 марта. Начало встречи — в 05:00 мск. «Аризона» — «Эдмонтон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Аризона»

Коллектив из одноимённого штата проиграл четыре последних поединка, но два поединка завершили не в пользу «койотов» после основного времени матча.

Хотя на своем льду это только первое поражение за пять последних поединков.

Однако рассчитывать на какие-то очки в игре против «Эдмонтона» похоже на не осуществимую мечту.

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«Аризона» на 13 месте в западной конференции и имеет в активе на 67 очков после 74 сыгранных встреч. Матчи с «Эдмонтоном» получаются крайне неудачные и клуб из южного штата не может победить канадский клуб уже пять матчей подряд.

«Эдмонтон»

«Эдмонтон» прервал свою победную серию в последнем поединке против лидера конференции в лице «Вегаса» и будет максимально злым в матче против «Аризоны».

Тем более у канадского коллектива лишь одно поражение за четыре последних поединка на выезде.

«Эдмонтон» продолжает занимать шестое место в конференции, но это его не сильно расстраивает. Подопечные Вудкрофта не проигрывают «Аризоне» на протяжении пяти последних очных встреч.

Коэффициенты

На хозяев букмекеры дают коэффициент 4.74, на ничью — 5.60, на гостей — 1.63.

Прогноз и ставка

Прогноз: Гости легко обыграют «Аризону», хоть она на своем льду в последних матчах и весьма неплохо выглядит.

Альтернативный прогноз: Соперники продемонстрируют довольно результативную игру.

Ставка: Ф2 (-1.5) с коэффициентом 1.75.

Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 1.97.