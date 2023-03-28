«Аризона»
Коллектив из одноимённого штата проиграл четыре последних поединка, но два поединка завершили не в пользу «койотов» после основного времени матча.
Хотя на своем льду это только первое поражение за пять последних поединков.
Однако рассчитывать на какие-то очки в игре против «Эдмонтона» похоже на не осуществимую мечту.
Коэффициенты матча Аризона — Эдмонтон
«Аризона» на 13 месте в западной конференции и имеет в активе на 67 очков после 74 сыгранных встреч. Матчи с «Эдмонтоном» получаются крайне неудачные и клуб из южного штата не может победить канадский клуб уже пять матчей подряд.
«Эдмонтон»
«Эдмонтон» прервал свою победную серию в последнем поединке против лидера конференции в лице «Вегаса» и будет максимально злым в матче против «Аризоны».
Тем более у канадского коллектива лишь одно поражение за четыре последних поединка на выезде.
«Эдмонтон» продолжает занимать шестое место в конференции, но это его не сильно расстраивает. Подопечные Вудкрофта не проигрывают «Аризоне» на протяжении пяти последних очных встреч.
Коэффициенты
На хозяев букмекеры дают коэффициент 4.74, на ничью — 5.60, на гостей — 1.63.
Прогноз и ставка
Прогноз: Гости легко обыграют «Аризону», хоть она на своем льду в последних матчах и весьма неплохо выглядит.
Альтернативный прогноз: Соперники продемонстрируют довольно результативную игру.
Ставка: Ф2 (-1.5) с коэффициентом 1.75.
Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 1.97.