В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Детройт» будет принимать «Сент-Луис». Игра пройдет на «Литл Сизарс Арене» 24 марта. Начало встречи — в 02:00 мск. «Детройт» — «Сент-Луис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Детройт»

Мичиганский клуб продолжает торчать в списке середняков Востока. На данный момент он занимает 13-е место в конференции с 71 очком после 70 матчей. От позиции в топ-10 «крылья» отстают на 3 балла.

С конца февраля результаты «Детройта» можно назвать катастрофическими. С 26-го числа прошлого месяца и по сегодняшний день команда потерпела 10 поражений в 13 матчах. Зачастую в ворота «Ред Уингз» вколачивают по 4+ шайбы. Для клуба из Мичигана это стало нормой.

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Несмотря на тухлую статистику, пару недель назад команда Дерека Лалонда выстрелила сенсацией, когда на родной «Литл Сизарс Арене» протаранила «Бостон» (5:3). Увы, но ни адреналина, ни веры в себя хоккеистам это не добавило.

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В трех следующих встречах все вернулось в прежний темп. «Детройт» поочередно отлетел от «Нэшвилла» (1:2), «Колорадо» (1:5) и «Флориды» (2:5). Последний матч «Ред Уингз» откатали в Миссури, где буллитами пригвоздили «Сент-Луис» (3:2 Б).

«Сент-Луис»

Сезон «Сент-Луиса» близок к провальному. В 70 матчах команда подняла 68 очков и грохнулась на 11-ю строчку в Западной конференции. Дистанция между десятым «Нэшвиллом» увеличилась до 10 баллов.

Четыре матча из пяти последних «Сент-Луис» провел дома. В «Энтерпрайзе» команду оглушили три поражения. В двух проигранных матчах «Блюз» в сумме пропустили 13 голов.

Ожидаемо парни Крейга Беруби не вылезли раунд с «Вегасом» (3:5), после чего случился крупный влет «Миннесоте» (5:8). Следующую встречу «Сент-Луис» откатал в столице, где разорвал «Вашингтон» (5:2).

По возвращении домой «Блюз» порадовали местную толпу победой. Всухую хоккеисты Беруби обыграли «Виннипег» (3:0). В последнем матче «Сент-Луис» принимал «Детройт». Но даже с подбитыми «крыльями» справиться не получилось (2:3 Б).

Коэффициенты

Победу «Детройта» букмекеры оценивают в 2.30, ничью — в 4.40, а победу «Сент-Луиса» — в 2.55.

Прогноз

В прошлом очном матче «крылья» добились победы. Причем сделали это на территории соперника. «Сент-Луис» в текущей кампании совсем печален, поэтому даже далекий от идеала «Детройт» может его гасить.

На домашнем льду команда Лалонда также готова покалечить туристов из Миссури и порадовать гостей арены первой с 18 марта победой в родных стенах .

Ставка

Фанерная оборона обеих команд + зараженность форвардов показать себя в замесе с равным соперником обеспечат предстоящей игре хороший «верх». Наши прогноз и ставка — «Детройт» не проиграет + ТБ 4.5 1.96.

Без привязки к результату в чью-либо пользу можно дополнительно зарядить на тотал больше 6.5 за 2.28. В Миссури команды ввалили 4 шайбы в основное время. Вероятно, это была лишь пристрелка.