«Питтсбург»
В регулярном чемпионате «Питтсбург» провел 69 матчей и поднял 78 очков. В Восточной конференции он обосновался на восьмой строчке, на которую также претендует «Флорида», отстающая на один балл.
На прошлой неделе «Питтсбург» зацепился за две важнейшие победы: казнил принципиального соперника в дерби и подрезал два очка у одного из прямых конкурентов. У себя дома «Пингвинз» уничтожили «Филадельфию» (5:1) и придушили «Рейнджерс» (3:2 ОТ).
После встречи с «рейнджерами» команда Майка Салливана опустила голову в песок и устроилась на три поражения. В период короткого минусового отрезка «Пингвинз» не пропускали меньше четырех голов.
Первым, кто оставил «Пенс» с пустым карманом, оказался «Монреаль» (4:6). Ему «Питтсбург» срезался дома. На два последних матча «пингвины» сгоняли в Нью-Йорк, где были унижены «Рейнджерс» (2:4, 0:6).
«Оттава»
На турнирном балансе канадцев из Онтарио лежит 71 очко после 69 матчей. В Восточной конференции команда занимает 12-ю строчку. В ближайший отрезок «Сенс» могут закуситься за десятое место, от которого их отделяют два балла.
Последнюю игру «Оттава» откатала на позитиве 10 марта. В тот день «Сенс» перебили «Сиэтл» (5:4). После рок-н-ролльной зарубы с «Кракеном» канадцы скисли: слили пять подряд матчей, четырежды остались без очков и столько же раз пропустили по 5+ голов.
Минусовая серия «Сенаторз» стартовала с прогулки по чужим канадским провинциям. Сперва команда Ди Джея Смита неудачно посетила Британскую Колумбию, где крупно влетела «Ванкуверу» (2:5). Отправившись восточнее, «Оттава» задержалась в Альберте. Там ее ждали потери в играх с «Калгари» (1:5) и «Эдмонтоном» (3:6).
Последние две встречи «сенаторы» откатали дома и уже не уступали с такой позорной разницей. Достойный замес «Оттава» устроила с «Колорадо» (5:4), а в дерби с «Торонто» хозяевам удалось отжать один балл (4:5 Б).
Коэффициенты
На «Питтсбург» букмекеры выкатывают коэффициент 2.02, на ничью — 4.10, а на «Оттаву» — 3.20.
Прогноз
К очной встрече команды ползут на износе. Безвыигрышная серия «Питтсбурга» не такая затяжная, но проблемная. В ней было пропущено 16 голов в сумме. Оборона в данный момент — не самый топовый компонент в движке «Пингвинз».
Ставка
На своей территории Кросби, Малкин и компания протаранят «Оттаву», чья волна негатива накроет ее глубже. Наши прогноз и ставка — «Питтсбург» победит за 2.02.
Учитывая голод «Пингвинз» к победам и плюшевую защиту «Сенаторз», голов в матче хозяева ввалят в достаточном количестве. Наш альтернативный вариант для ставки — «Питтсбург» победит + ТБ 5.5 с коэффициентом 2.89.