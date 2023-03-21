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    «Питтсбург» на время забудет о своей минусовой серии

    «Питтсбург» — «Оттава». Прогноз и ставка (к. 2.02) на хоккейный матч НХЛ 21 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Питтсбург» — «Оттава»
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    Сидни Кросби
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Питтсбург» будет принимать «Оттаву». Игра пройдет на «PPG Paints-арене» 21 марта. Начало встречи — в 02:00 мск. «Питтсбург» — «Оттава»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 21 Марта 2023 года
    Питтсбург
  • Питтсбург
    •  Питтсбург 02:00 Оттава Оттава
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    «Питтсбург»

    В регулярном чемпионате «Питтсбург» провел 69 матчей и поднял 78 очков. В Восточной конференции он обосновался на восьмой строчке, на которую также претендует «Флорида», отстающая на один балл.

    На прошлой неделе «Питтсбург» зацепился за две важнейшие победы: казнил принципиального соперника в дерби и подрезал два очка у одного из прямых конкурентов. У себя дома «Пингвинз» уничтожили «Филадельфию» (5:1) и придушили «Рейнджерс» (3:2 ОТ).

    После встречи с «рейнджерами» команда Майка Салливана опустила голову в песок и устроилась на три поражения. В период короткого минусового отрезка «Пингвинз» не пропускали меньше четырех голов.

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    Первым, кто оставил «Пенс» с пустым карманом, оказался «Монреаль» (4:6). Ему «Питтсбург» срезался дома. На два последних матча «пингвины» сгоняли в Нью-Йорк, где были унижены «Рейнджерс» (2:4, 0:6).

    «Оттава»

    На турнирном балансе канадцев из Онтарио лежит 71 очко после 69 матчей. В Восточной конференции команда занимает 12-ю строчку. В ближайший отрезок «Сенс» могут закуситься за десятое место, от которого их отделяют два балла.

    Последнюю игру «Оттава» откатала на позитиве 10 марта. В тот день «Сенс» перебили «Сиэтл» (5:4). После рок-н-ролльной зарубы с «Кракеном» канадцы скисли: слили пять подряд матчей, четырежды остались без очков и столько же раз пропустили по 5+ голов.

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    • Минусовая серия «Сенаторз» стартовала с прогулки по чужим канадским провинциям. Сперва команда Ди Джея Смита неудачно посетила Британскую Колумбию, где крупно влетела «Ванкуверу» (2:5). Отправившись восточнее, «Оттава» задержалась в Альберте. Там ее ждали потери в играх с «Калгари» (1:5) и «Эдмонтоном» (3:6).

    Последние две встречи «сенаторы» откатали дома и уже не уступали с такой позорной разницей. Достойный замес «Оттава» устроила с «Колорадо» (5:4), а в дерби с «Торонто» хозяевам удалось отжать один балл (4:5 Б).

    Коэффициенты

    На «Питтсбург» букмекеры выкатывают коэффициент 2.02, на ничью — 4.10, а на «Оттаву» — 3.20.

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    Прогноз

    К очной встрече команды ползут на износе. Безвыигрышная серия «Питтсбурга» не такая затяжная, но проблемная. В ней было пропущено 16 голов в сумме. Оборона в данный момент — не самый топовый компонент в движке «Пингвинз».

    Несмотря на мрачную статистику последних матчей, команда Салливана имеет реальную перспективу все это перечеркнуть. Хотя бы на время. У «Оттавы» ситуация еще печальнее, да и катать игру «пингвинам» предстоит дома, что является еще одним плюсом в их пользу.

    Ставка

    На своей территории Кросби, Малкин и компания протаранят «Оттаву», чья волна негатива накроет ее глубже. Наши прогноз и ставка — «Питтсбург» победит за 2.02.

    Учитывая голод «Пингвинз» к победам и плюшевую защиту «Сенаторз», голов в матче хозяева ввалят в достаточном количестве. Наш альтернативный вариант для ставки — «Питтсбург» победит + ТБ 5.5 с коэффициентом 2.89.

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    «Питтсбург» — «Оттава»: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 21.03.2023. Прогнозы на хоккей. «Питтсбург» на время забудет о своей минусовой серии
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