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    ЦСКА покинет столицу с удвоенной форой

    ЦСКА — «Локомотив». Прогноз и ставка (к. 2.17) на хоккейный матч плей-офф КХЛ 19 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на ЦСКА — «Локомотив»
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    ЦСКА в игре с «Северсталью»
    Во втором матче серии 1/2 финала Запада ЦСКА будет принимать «Локомотив». Игра пройдет на «ЦСКА Арене» 19 марта. Начало встречи — в 17:00 мск. ЦСКА — «Локомотив»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    ЦСКА
  • Москва
    •  ЦСКА 17:00 Локомотив Локомотив
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    ЦСКА

    К текущему плей-офф раунду ЦСКА подлетел после изнурительной серии с упертой «Северсталью». Несмотря на энергозатратный четвертьфинал и далекую от прайма форму, «армейцам» удалось вытащить встречу с «Локо».

    Две от природы закрытые команды откатали тихий по событийности матч. ЦСКА выиграл всухую — 2:0. Обе заброшенные шайбы влетели в третьем периоде. С 4-й по 9-ю минуты по голу врезали Ярослав Дыбленко и Павел Карнаухов.

    За всю игру команда Сергея Федорова нанесла 13 ударов в створ ворот «Локо». Несмотря на такие детские цифры, реализация раскрутилась до 15.38%. Вратарь «армейцев» Адам Рейдеборн засэйвил 35 бросков.

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    В четвертьфинале Запада ЦСКА зарубился в семи матчах с «Северсталью». Проскочить в следующий раунд удалось благодаря победе в домашнем заходе 14 марта. В камбэк-режиме «армейцы» отквитали две шайбы «рысей», ввалив пять своих — 5:3.

    «Локомотив»

    Ярославцы оказались первыми, кто сумел запрыгнуть в полуфинальный слот, благодаря чему они получили дополнительный отдых. Однако более длительный перерыв не уберег «Локо» от поражения в дебюте 1/2 — 0:2.

    В очередной раз «Локомотив» пытался вытащить встречу за счет максимально надежной обороны. В двух двадцатиминутках «железнодорожники» не пропустили, но при этом имели массу собственных нереализованных шансов.

    За три периода команда Игоря Никитина накидала 35 бросков в створ. По этому показателю она переплюнула «армейцев» на 22 удара. Голкипер «Локо» Даниил Исаев выдал 11 сэйвов (84.62%).

    В четвертьфинальном раунде «Локомотив» слил первую встречу, после чего четырежды кряду пригвоздил «Витязь» — 6:2, 4:0, 3:2 ОТ, 2:1 ОТ. В шести стычках с ЦСКА в завершившейся регулярке «железнодорожники» добились трех побед.

    Коэффициенты

    Победу ЦСКА букмекеры рассматривают за 2.17, ничью — за 3.75, а победу «Локомотива» — за 3.10.

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    Прогноз

    Не имея статистического преимущества, ЦСКА достал важнейшую победу над одним из самых трудных соперников Запада, которого он постарается нокаутировать еще в новом домашнем раунде.

    На «Арене-2000» столичный топ-клуб может устроиться на поражения, поэтому в преддверии выезда ЦСКА вновь наладит точность на высокий уровень и срубит «Локо» при родной публике.

    Ставка

    В предстоящем матче рекомендуем поставить на фаворита, который должен вынести Ярославль в основное время. Наши прогноз и ставка — ЦСКА победит за 2.17.

    Две оборонительные команды откатают осторожный раунд с минимальным количеством ошибок и голов. Наш альтернативный прогноз — тотал меньше 4 с коэффициентом 1.89.

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    ЦСКА — «Локомотив»: прогноз, ставка (2.17), статистика, коэффициенты матча 19.03.2023. Прогнозы на хоккей. ЦСКА покинет столицу с удвоенной форой
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