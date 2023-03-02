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    «Даллас» разгромит своего соперника?

    «Даллас» — «Аризона». Прогноз, ставка на матч регулярного сезона НХЛ, 02 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Даллас» — «Аризона»
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    «Даллас»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Даллас» будет принимать «Аризону». Игра пройдет в «Американ Эйрлайнс Центре» 02 марта. Начало встречи — в 04:30 мск. «Даллас» — «Аризона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Даллас»

    «Даллас» выиграл в предпоследнем своем матче «Вегас», но в крайнем поединке снова проиграл. Обидчиком выступил слабый «Ванкувер», поэтому о преодолении «звездами» кризиса не стоит.

    Дебуру нужно что-то предпринимать, поскольку игры плей-офф уже не за горами. В предстоящей игре против «Аризоны» вполне можно нарваться на очередной не очень радужный прием.

    Техасская команда уже третья в западной конференции и если не начнет играть в тот же хоккей, который демонстрировала на протяжении всего сезона, то опустится ещё ниже.

    «Аризона»

    В активе «Аризоны» 51 очко после 60 сыгранных встреч и 13 место в таблице западной конференции. Южный коллектив в последнем матче разобрался с «Чикаго», который подошёл к игре с пяти матчевой выигрышной серией в активе.

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    У Туриньи есть, чем удивиться соперника, несмотря на то, что его команда проиграла три последних матча «звездам».

    Однако у «Аризоны» всего лишь одна победа за 20 (!) последних выездных поединков. С такой статистикой победить на чужом льду будет крайне тяжело.

    Коэффициенты

    На хозяев букмекеры дают коэффициент 1.52, на ничью — 5.55, на гостей — 5.55.

    Прогноз и ставка

    Прогноз: Хозяева уверенно обыграют откровенно слабого соперника

    Альтернативный прогноз: Будет не очень результативный матч, поскольку у хозяев проблемы с заброшенными шайбами в последних играх.

    Ставка: Ф1 (-2.5) с коэффициентом 2.25.

    Альтернативная ставка: ТМ 5.5 с коэффициентом 2.00.

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    «Даллас» — «Аризона»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 02.03.2023. Прогнозы на хоккей. «Даллас» разгромит своего соперника?
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