В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Трактор» будет принимать «Салават Юлаев». Игра пройдет на «Трактор Арене» 28 декабря. Начало встречи — в 17:00 мск. «Трактор» — «Салават Юлаев»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Трактор»

В текущей регулярке «Трактор» успел откатать 44 матча, в которых заработал 40 баллов. В таблице Восточной конференции он по-прежнему торчит на десятом месте, опережая последнюю команду — «Нефтехимик» — на 1 очко.

Перед паузой в чемпионате «Трактор» провел очередную лузерскую серию. В нее поместились пять поражений, причем четырежды в основное время. Еще в одном матче челябинцы победили, а в другом — снова остались без очков.

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После отдыха команда Анвара Гатиятулина успела откатать три встречи и выиграть в двух. В слитом матче удалось стащить 1 очко. В первой игре после паузы «мишки» на своем льду нагнули «Сибирь» (3:2).

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На второй матч «Трактор» выехал в Москву, где сцепился с «Динамо». В пальбе на «ВТБ Арене» челябинцы уступили в овертайме (3:4 ОТ). Следующей контрольной точкой оказался Магнитогорск. В очередной гиперигре бригада Гатиятулина вырвала +2 по буллитам (5:4 Б).

«Салават Юлаев»

Уфимский клуб провел 43 встречи, в которых набрал 54 очка. С такой статистикой он заехал на пятое место в Восточной конференции. Столько же накоплений сделал четвертый «Авангард». Прямые конкуренты имеют одинаковое количество матчей.

В преддверии перерыва в чемпионате «Салават Юлаев» оформил две подряд победы на чужом льду, вонзив минимум 3 шайбы в каждой. Однако после отдыха увеличить серию не удалось.

В первом матче во второй половине декабря команда Виктора Козлова на своем льду проиграла «Авангарду» по буллитам (1:2 Б). Тремя днями позже уфимцы умудрились подписаться на разгром в домашней стычке с «Амуром» (1:5).

Цикл на «Уфа-Арене» продолжился раундом с «Адмиралом». В нем «Салават Юлаев» одержал победу (5:3). После тяжелого матча с дальневосточным гостем уфимцы третий раз за сезон ограбили «Автомобилист» (3:2 ОТ).

Коэффициенты

На победу «Трактора» букмекеры выгружают кэф 2.36, на ничью — 3.86, а на победу «Салавата Юлаева» — 2.58.

Прогноз

После паузы в чемпионате «Трактор» провел серию хороших матчей, в то время как в статистике «Салавата» результаты скачут — две победы и два поражения. Однако выиграть уфимцам удалось у мощных соперников, включая прямого конкурента.

Команда Виктора Козлова умеет собираться на тяжелые игры и добывать устраивающий ее результат. В Челябинске ей хватит мастерства и энергии на третью подряд победу . «Трактор», несмотря на неплохой отрезок, по-прежнему воспринимается как один из главных аутсайдеров конференции.

Ставка

В непростой встрече в Челябинске хотелось бы поверить в то, что гости сумеют зарядить «три в ряд», учитывая, что впереди их может ждать гонка за топ-3. Наши прогноз и ставка — «Салават Юлаев» победит за 2.58.

В двух предыдущих матчах «Трактор» покидал площадку с тремя+ пропущенными шайбами. Более того, на Востоке команда имеет вторую худшую защиту. Поэтому дополнительно можно взять индивидуальный тотал «Салавата Юлаева» больше 3 с соблазнительным кэфом 3.70.