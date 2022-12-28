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    «Салават» едет в Челябинск за третьей подряд победой

    «Трактор» — «Салават Юлаев». Прогноз и ставка (к. 2.58) на хоккейный матч КХЛ 28 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Трактор» — «Салават Юлаев»
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    «Салават Юлаев» в матче с «Авто»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Трактор» будет принимать «Салават Юлаев». Игра пройдет на «Трактор Арене» 28 декабря. Начало встречи — в 17:00 мск. «Трактор» — «Салават Юлаев»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 28 Декабря 2022 года
    Трактор
  • Челябинск
    •  Трактор 17:00 Салават Юлаев Салават Юлаев
  • Уфа
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    «Трактор»

    В текущей регулярке «Трактор» успел откатать 44 матча, в которых заработал 40 баллов. В таблице Восточной конференции он по-прежнему торчит на десятом месте, опережая последнюю команду — «Нефтехимик» — на 1 очко.

    Перед паузой в чемпионате «Трактор» провел очередную лузерскую серию. В нее поместились пять поражений, причем четырежды в основное время. Еще в одном матче челябинцы победили, а в другом — снова остались без очков.

    Коэффициенты матча Трактор — Салават Юлаев

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    После отдыха команда Анвара Гатиятулина успела откатать три встречи и выиграть в двух. В слитом матче удалось стащить 1 очко. В первой игре после паузы «мишки» на своем льду нагнули «Сибирь» (3:2).

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    На второй матч «Трактор» выехал в Москву, где сцепился с «Динамо». В пальбе на «ВТБ Арене» челябинцы уступили в овертайме (3:4 ОТ). Следующей контрольной точкой оказался Магнитогорск. В очередной гиперигре бригада Гатиятулина вырвала +2 по буллитам (5:4 Б).

    «Салават Юлаев»

    Уфимский клуб провел 43 встречи, в которых набрал 54 очка. С такой статистикой он заехал на пятое место в Восточной конференции. Столько же накоплений сделал четвертый «Авангард». Прямые конкуренты имеют одинаковое количество матчей.

    В преддверии перерыва в чемпионате «Салават Юлаев» оформил две подряд победы на чужом льду, вонзив минимум 3 шайбы в каждой. Однако после отдыха увеличить серию не удалось.

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    • В первом матче во второй половине декабря команда Виктора Козлова на своем льду проиграла «Авангарду» по буллитам (1:2 Б). Тремя днями позже уфимцы умудрились подписаться на разгром в домашней стычке с «Амуром» (1:5).

    Цикл на «Уфа-Арене» продолжился раундом с «Адмиралом». В нем «Салават Юлаев» одержал победу (5:3). После тяжелого матча с дальневосточным гостем уфимцы третий раз за сезон ограбили «Автомобилист» (3:2 ОТ).

    Коэффициенты

    На победу «Трактора» букмекеры выгружают кэф 2.36, на ничью — 3.86, а на победу «Салавата Юлаева» — 2.58.

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    Прогноз

    После паузы в чемпионате «Трактор» провел серию хороших матчей, в то время как в статистике «Салавата» результаты скачут — две победы и два поражения. Однако выиграть уфимцам удалось у мощных соперников, включая прямого конкурента.

    Команда Виктора Козлова умеет собираться на тяжелые игры и добывать устраивающий ее результат. В Челябинске ей хватит мастерства и энергии на третью подряд победу. «Трактор», несмотря на неплохой отрезок, по-прежнему воспринимается как один из главных аутсайдеров конференции.

    Ставка

    В непростой встрече в Челябинске хотелось бы поверить в то, что гости сумеют зарядить «три в ряд», учитывая, что впереди их может ждать гонка за топ-3. Наши прогноз и ставка — «Салават Юлаев» победит за 2.58.

    В двух предыдущих матчах «Трактор» покидал площадку с тремя+ пропущенными шайбами. Более того, на Востоке команда имеет вторую худшую защиту. Поэтому дополнительно можно взять индивидуальный тотал «Салавата Юлаева» больше 3 с соблазнительным кэфом 3.70.

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    «Трактор» — «Салават Юлаев»: прогноз, ставка (2.58), статистика, коэффициенты матча 28.12.2022. Прогнозы на хоккей. «Салават» едет в Челябинск за третьей подряд победой
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