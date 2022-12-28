ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Энцо ФернандесТоп-5 игроков ЧМ-2022, которых может подписать «Ливерпуль» Габриэл ЖезусШесть вопросов для «Арсенала»: Как играть без Жезуса, надо ли покупать Мудрика и искать усиление для полузащиты Энцо ФернандесТрансферный дайджест. 20 — 26 декабря
  • 11:14
    • РФС перенес голосование о переходе в АФК
  • 14:57
    • Самошников может перейти в «Зенит»
  • 13:28
    • Самошников провалил медосмотр и не перейдет в «Локомотив»
  • 13:20
    • Защитник «Пари НН» Агапов перейдет в ЦСКА
  • 13:05
    • «Торпедо» объявило об уходе Смольникова
  • 12:40
    • Стало известно, когда Месси вернется к тренировкам с «ПСЖ»
  • 12:31
    • Член исполкома РФС о переносе голосования по переходу в Азию: Причины мне неизвестны
    Все новости спорта

    Хозяева обыграют лидеров Запада?

    «Лос-Анджелес» — «Вегас». Прогноз, ставка на матч регулярного сезона НХЛ, 28 декабря 2022 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Лос-Анджелес Кингз Прогнозы на Вегас Голден Найтс
    Прогноз и ставки на «Лос-Анджелес» — «Вегас»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Вегас»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Лос-Анджелес» будет принимать «Вегас». Игра пройдет на «Crypto.com Арена» 28 декабря. Начало встречи — в 06:30 мск. «Лос-Анджелес» — «Вегас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Лос-Анджелес»

    За 37 поединков сезона «Лос-Анджелес» смог набрать 44 очко, и это позволило команде Маклеллана подняться на третье место в турнирной таблице своей конференции.

    За пять последних матчей «короли» проиграли только одну встрече «Аризоне» (1:2) и то по буллитам. За последние пять матчей «короли» трижды пробивали штрафные броски и на данный момент являются лидером по этому показателю в лиге.

    С «Вегасом» у «Лос-Анджелеса» противостояния не клеятся, поскольку в последних четырех очных поединках клуб Калифорнии победил всего лишь один раз. Но сейчас есть неплохие шансы выиграть в виду огромного числа травмированных игроков у соперника.

    «Вегас»

    У команды Кэссиди первое место в западной конференции, и 49 очков после 36 сыгранных матчей. «Даллас» дышит в затылок, но у «рыцарей» небольшой задел перед ним есть.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    Несмотря на то, что у клуба из Невады огромное количество травмированных игроков, но глубина состава позволяет держаться на поверхности и удерживать лидерство в конференции. За последних пять матчей «рыцари» проиграли всего лишь дважды, но против «Лос-Анджелеса» в гостях будет неимоверно тяжело, несмотря на то, два последних поединка между этими клубами закончились в пользу «Вегаса».

    Три последних матча на территории «Лос-Анджелеса» клуб из Лас-Вегаса выиграл, что заметно приподнимает настроение приезжей команды перед предстоящей игрой.

    Коэффициенты

    На хозяев букмекеры дают коэффициент 2.35, на ничью — 4.40, на гостей — 2.50.

    Прогноз и ставка

    Прогноз: «Вегас» может оказывать достойное сопротивление сопернику даже и не оптимальным составом, поскольку глубина позволяет, но в предстоящем поединке хозяева заберут матч себе.

    Альтернативный прогноз: В четырех из пяти последних игр «Лос-Анджелеса» калифорнийскому клубу не хватило 60 минут для определения победителя.

    Ставка: П1 с коэффициентом 2.35.

    Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 3.95.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.82
  • Прогноз на матч Истанбул Башакшехир — Антальяспор
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Анкарагюджю — Умраниеспор
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Финляндия — Словакия
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Фенербахче — Хатайспор
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Рединг — Суонси
  • Футбол
  • Сегодня в 20:15
    •  3.00
  • Прогноз на матч Челси — Борнмут
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.09
  • Прогноз на матч Германия — Швеция
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Ноттингем Форест
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.66
  • Прогноз на матч Бернли — Бирмингем
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  4.50
  • Экспресс дня 27 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Швейцария — Латвия
  • Хоккей
  • Завтра в 00:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Австрия — Чехия
  • Хоккей
  • Завтра в 02:30
    •  2.37
  • Прогноз на матч Орландо — Лос-Анджелес Лейкерс
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:00
    •  2.68
  • Прогноз на матч Вашингтон — Филадельфия
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Лос-Анджелес» — «Вегас»: прогноз, ставка (3.95), статистика, коэффициенты матча 28.12.2022. Прогнозы на хоккей. Хозяева обыграют лидеров Запада?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры