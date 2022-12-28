В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Лос-Анджелес» будет принимать «Вегас». Игра пройдет на «Crypto.com Арена» 28 декабря. Начало встречи — в 06:30 мск. «Лос-Анджелес» — «Вегас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лос-Анджелес»

За 37 поединков сезона «Лос-Анджелес» смог набрать 44 очко, и это позволило команде Маклеллана подняться на третье место в турнирной таблице своей конференции.

За пять последних матчей «короли» проиграли только одну встрече «Аризоне» (1:2) и то по буллитам. За последние пять матчей «короли» трижды пробивали штрафные броски и на данный момент являются лидером по этому показателю в лиге.

С «Вегасом» у «Лос-Анджелеса» противостояния не клеятся, поскольку в последних четырех очных поединках клуб Калифорнии победил всего лишь один раз. Но сейчас есть неплохие шансы выиграть в виду огромного числа травмированных игроков у соперника.

«Вегас»

У команды Кэссиди первое место в западной конференции, и 49 очков после 36 сыгранных матчей. «Даллас» дышит в затылок, но у «рыцарей» небольшой задел перед ним есть.

Несмотря на то, что у клуба из Невады огромное количество травмированных игроков, но глубина состава позволяет держаться на поверхности и удерживать лидерство в конференции. За последних пять матчей «рыцари» проиграли всего лишь дважды, но против «Лос-Анджелеса» в гостях будет неимоверно тяжело, несмотря на то, два последних поединка между этими клубами закончились в пользу «Вегаса».

Три последних матча на территории «Лос-Анджелеса» клуб из Лас-Вегаса выиграл, что заметно приподнимает настроение приезжей команды перед предстоящей игрой.

Коэффициенты

На хозяев букмекеры дают коэффициент 2.35, на ничью — 4.40, на гостей — 2.50.

Прогноз и ставка

Прогноз: «Вегас» может оказывать достойное сопротивление сопернику даже и не оптимальным составом, поскольку глубина позволяет, но в предстоящем поединке хозяева заберут матч себе.

Альтернативный прогноз: В четырех из пяти последних игр «Лос-Анджелеса» калифорнийскому клубу не хватило 60 минут для определения победителя.

Ставка: П1 с коэффициентом 2.35.

Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 3.95.