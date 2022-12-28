В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги ЦСКА будет принимать СКА. Игра пройдет на «ЦСКА Арене» 28 декабря. Начало встречи — в 19:30 мск. ЦСКА — СКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

ЦСКА

В активе ЦСКА 57 очков, которые удалось заработать в 42 матчах. В Западной конференции московский клуб занимает третье место. По набранным баллам он сравнялся с «Торпедо» и «Динамо». Эти команды идут в таблице ниже.

На отдых в чемпионате ЦСКА уходил в болезненном состоянии — три поражения в четырех встречах. После паузы московский гранд откатал четыре раунда, в которых оформил только две победы.

В первом матче данного цикла команда Сергея Федорова уничтожила минское «Динамо» (5:1). А за другой партией с +2 красно-синие отправились в Питер. В «Ледовом» столичным гостям удалось вырвать победу у СКА (2:1).

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После битвы с лидером Запада и лютым соперником ЦСКА ждали еще два турнирно важных испытания. Увы, оба были провалены. В Ярославле хоккеисты Федорова проиграли «Локомотиву» (1:3), а на своей арене слили дерби «Динамо» Москва (1:2).

СКА

Питерский гранд провел 44 встречи и поднял 73 балла. В Западной таблице это бесспорное лидерство с 11-очковым отрывом от второго «Локомотива». В 44 матчах «армейцы» забросили 156 шайб. В данный момент это сильнейшая атака в лиге.

Совсем недавно в активе СКА красовалась очередная беспроигрышная серия. В период с 26 ноября по 19 декабря команда оформила семь подряд побед. В четырех матчах удалось закончить дела в основное время и вонзить по 4+ шайбы.

Последняя встреча беспроигрышного цикла состоялась после паузы в чемпионате. В «Ледовом дворце» команда Романа Ротенберга принимала «Витязь». В драке с аутсайдером из Балашихи «армейцы» были на высоте (4:1).

Прервался вин-стрик СКА 21 декабря. На своем льду бригада Ротенберга сцепилась с ЦСКА и потерпела первое в сезоне поражение в дерби (1:2). Несколькими днями позже питерцы вернулись к победам. Пострадавшим оказался «Спартак» (4:2).

Коэффициенты

Победа ЦСКА в «армейском» дерби оценивается букмекерами в 2.27, ничья — в 3.98, а победа СКА — в 2.78.

Прогноз

После встречи этих команд в «Ледовом» ЦСКА снова начало трясти — хоккеисты Федорова потерпели два поражения в играх с топ-соперниками. В банду столичных обидчиков готов вклиниться и СКА, у которого есть мотивация.

Несмотря на полный порядок в таблице, команда Романа Ротенберга хотела бы взять реванш и доказать, что недавний луз в разборках с лютым конкурентом — случайность, а не закономерность. За это молодые форварды СКА готовы будут зарубиться.

Ставка

ЦСКА снова откатился от праймовой формы, поэтому у гостей из Санкт-Петербурга будет реальная возможность его наказать. Наши прогноз и ставка — СКА победит в матче за 2.10.

Несмотря на жирный шанс гостей, от предстоящего дерби не стоит ждать «верх». В драке друг с другом команды попытаются минимизировать количество опасных прилетов в направлении собственных ворот. Поэтому в качестве альтернативного можно выбрать вариант — СКА победит + ТМ 6.5 за 3.62.

Интересной выглядит и ставка — СКА не проиграет ни одного периода с коэффициентом 3.60. Ни в одном очном матче в текущем сезоне такого не было, возможно, в предстоящем раунде пора ломать тренд.