Латвия
На молодежном чемпионате мира-2022 латвийцы выпрыгнули из группы благодаря одной победе в четырех матчах, при этом стартовал турнир с трех поражений — от Финляндии (1:6), Канады (2:5), Словакии (2:3 Б).
Важнейшую победу и VIP-пропуск в следующий раунд Латвия добыла в последней встрече, в которой неожиданно снесла Чехию (5:2). В плей-офф андердог нарвался на Швецию и на этом логично закончил турнир вылетом (1:2).
Коэффициенты матча Латвия U20 — США U20
В прошлой кампании сборную Латвии тащил к ее максимальным подвигам тренер Артис Аболс, работа которого устроила федерацию страны, коуч едет на новый чемпионат.
В рамках подготовительного цикла Латвия провела два матча, в которых обошлась без побед. Более того, проиграла она крупно, с гандикапом в 3+ шайбы. Ее соперниками были Чехия (3:6) и Германия (3:6).
США
Прошлый чемпионат мира сборная США едва ли может считать успешным. Команда откатала кристально чистую групповую стадию, однако слилась в первом же плей-офф испытании.
Во время групповых разборок США разгромили Германию (5:1), Швейцарию (7:1), Австрию (7:0), а затем в лайт-режиме переиграли Швецию. В своей таблице команда оказалась первой с лучшей атакой (22 гола).
На фоне мощного турнира неожиданным было поражение от Чехии в четвертьфинале (2:4). После завершения турнира тренер Нэйт Лиман был отправлен в отставку, на его место пригласили Рэнда Пекнолда.
С новым менеджером американская сборная успела провести две игры в рамках подготовительного цикла. Обе встречи команда откатала идеально. Крупные победы она одержала в заходах с Финляндией (5:2) и Швецией (5:1).
Коэффициенты
На Латвию букмекеры выкатывают кэф 40.0, на ничью — 27.0, а на США — 1.01.
Прогноз
Бесспорно, Латвия находится в списке аутсайдеров, с которыми мощные команды вроде США не должны испытывать никаких проблем. Увы, в таких матчах обычно ноль интриги, часто фаворит сжирает подобных жертв.
С латвийцами Штаты пересекались с 2009 года трижды, разумеется, всегда удачно.
Ставка
С потенциальным лузером одна из мощнейших команд чемпионата долго возиться не будет, первая шайба прилетит моментально. Наши прогноз и ставка — гол в интервале 1-7 минут, 1-й период, за 1.85.
Очевидно, что в предстоящем раунде намечается разгром. Дополнительно можно взять исход — США победят с форой -5.5 за 1.96.