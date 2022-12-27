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    Как быстро сборная США вырубит Латвию?

    Латвия — США. Прогноз и ставка (к. 1.85) на хоккейный матч Молодежного чемпионата мира 27 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на Латвия — США
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    Логан Кули
    В матче Молодежного чемпионата мира по хоккею Латвия сыграет с США. Встреча пройдет в «Авенир Центре» 27 декабря. Начало запланировано на 00:00 мск. Латвия — США: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. МЧМ-2022. Группа B 27 Декабря 2022 года
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    Латвия

    На молодежном чемпионате мира-2022 латвийцы выпрыгнули из группы благодаря одной победе в четырех матчах, при этом стартовал турнир с трех поражений — от Финляндии (1:6), Канады (2:5), Словакии (2:3 Б).

    Важнейшую победу и VIP-пропуск в следующий раунд Латвия добыла в последней встрече, в которой неожиданно снесла Чехию (5:2). В плей-офф андердог нарвался на Швецию и на этом логично закончил турнир вылетом (1:2).

    Коэффициенты матча Латвия U20 — США U20

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    В прошлой кампании сборную Латвии тащил к ее максимальным подвигам тренер Артис Аболс, работа которого устроила федерацию страны, коуч едет на новый чемпионат.

    Все прогнозы на хоккей

    В рамках подготовительного цикла Латвия провела два матча, в которых обошлась без побед. Более того, проиграла она крупно, с гандикапом в 3+ шайбы. Ее соперниками были Чехия (3:6) и Германия (3:6).

    США

    Прошлый чемпионат мира сборная США едва ли может считать успешным. Команда откатала кристально чистую групповую стадию, однако слилась в первом же плей-офф испытании.

    Во время групповых разборок США разгромили Германию (5:1), Швейцарию (7:1), Австрию (7:0), а затем в лайт-режиме переиграли Швецию. В своей таблице команда оказалась первой с лучшей атакой (22 гола).

    На фоне мощного турнира неожиданным было поражение от Чехии в четвертьфинале (2:4). После завершения турнира тренер Нэйт Лиман был отправлен в отставку, на его место пригласили Рэнда Пекнолда.

    С новым менеджером американская сборная успела провести две игры в рамках подготовительного цикла. Обе встречи команда откатала идеально. Крупные победы она одержала в заходах с Финляндией (5:2) и Швецией (5:1).

    Коэффициенты

    На Латвию букмекеры выкатывают кэф 40.0, на ничью — 27.0, а на США — 1.01.

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    Прогноз

    Бесспорно, Латвия находится в списке аутсайдеров, с которыми мощные команды вроде США не должны испытывать никаких проблем. Увы, в таких матчах обычно ноль интриги, часто фаворит сжирает подобных жертв.

    С латвийцами Штаты пересекались с 2009 года трижды, разумеется, всегда удачно. Суммарно разные поколения американских хоккеистов набросали 30 голов. Текущий состав точно не хуже, поэтому вполне резонно ждать новый мегарезультативный заряд.

    Ставка

    С потенциальным лузером одна из мощнейших команд чемпионата долго возиться не будет, первая шайба прилетит моментально. Наши прогноз и ставка — гол в интервале 1-7 минут, 1-й период, за 1.85.

    Очевидно, что в предстоящем раунде намечается разгром. Дополнительно можно взять исход — США победят с форой -5.5 за 1.96.

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    Латвия — США: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 27.12.2022. Прогнозы на хоккей. Как быстро сборная США вырубит Латвию?
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