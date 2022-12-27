В матче Молодежного чемпионата мира по хоккею Латвия сыграет с США. Встреча пройдет в «Авенир Центре» 27 декабря. Начало запланировано на 00:00 мск. Латвия — США: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Латвия

На молодежном чемпионате мира-2022 латвийцы выпрыгнули из группы благодаря одной победе в четырех матчах, при этом стартовал турнир с трех поражений — от Финляндии (1:6), Канады (2:5), Словакии (2:3 Б).

Важнейшую победу и VIP-пропуск в следующий раунд Латвия добыла в последней встрече, в которой неожиданно снесла Чехию (5:2). В плей-офф андердог нарвался на Швецию и на этом логично закончил турнир вылетом (1:2).

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В прошлой кампании сборную Латвии тащил к ее максимальным подвигам тренер Артис Аболс, работа которого устроила федерацию страны, коуч едет на новый чемпионат.

Все прогнозы на хоккей

В рамках подготовительного цикла Латвия провела два матча, в которых обошлась без побед. Более того, проиграла она крупно, с гандикапом в 3+ шайбы. Ее соперниками были Чехия (3:6) и Германия (3:6).

США

Прошлый чемпионат мира сборная США едва ли может считать успешным. Команда откатала кристально чистую групповую стадию, однако слилась в первом же плей-офф испытании.

Во время групповых разборок США разгромили Германию (5:1), Швейцарию (7:1), Австрию (7:0), а затем в лайт-режиме переиграли Швецию. В своей таблице команда оказалась первой с лучшей атакой (22 гола).

На фоне мощного турнира неожиданным было поражение от Чехии в четвертьфинале (2:4). После завершения турнира тренер Нэйт Лиман был отправлен в отставку, на его место пригласили Рэнда Пекнолда.

С новым менеджером американская сборная успела провести две игры в рамках подготовительного цикла. Обе встречи команда откатала идеально. Крупные победы она одержала в заходах с Финляндией (5:2) и Швецией (5:1).

Коэффициенты

На Латвию букмекеры выкатывают кэф 40.0, на ничью — 27.0, а на США — 1.01.

Прогноз

Бесспорно, Латвия находится в списке аутсайдеров, с которыми мощные команды вроде США не должны испытывать никаких проблем. Увы, в таких матчах обычно ноль интриги, часто фаворит сжирает подобных жертв.

С латвийцами Штаты пересекались с 2009 года трижды, разумеется, всегда удачно. Суммарно разные поколения американских хоккеистов набросали 30 голов . Текущий состав точно не хуже, поэтому вполне резонно ждать новый мегарезультативный заряд.

Ставка

С потенциальным лузером одна из мощнейших команд чемпионата долго возиться не будет, первая шайба прилетит моментально. Наши прогноз и ставка — гол в интервале 1-7 минут, 1-й период, за 1.85.

Очевидно, что в предстоящем раунде намечается разгром. Дополнительно можно взять исход — США победят с форой -5.5 за 1.96.