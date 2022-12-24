«Вашингтон»
У «Вашингтона» определенно наладились дела, что не может не радовать поклонников этого клуба, которые уже думали, что их клуб в этом сезоне даже на плей-офф бороться не сможет. Но Овечкин потихоньку начинает раскочегариваться, а команда ему в этом максимально активно помогает.
Столичный клуб за восемь последних поединков проиграл всего лишь один матч, и он выпал на встречу с «Далласом» (1:2). За семь последних поединков «Вашингтон» забрасывал минимум четыре шайбы.
На данный момент «Вашингтон» уже на 9 месте в своей конференции имеет 38 очков после 34 игр. У хозяев есть отличные шансы продолжить удачную серию матчей против «Виннипега».
«Виннипег»
В активе «Виннипега» 43 очка, после 32 сыгранных матчей, и третье места в западной конференции. Боунесс отлично влился в новый для себя клуб и нашёл общий язык с игроками практически сразу. Сейчас «Джетс» на кураже и могут обыгрывать практически любых соперников.
Канадская команда не проигрывала в гостях уже на протяжении пяти поединков кряду и практически не было сомнений, что в матче с «Сиэтлом» будет продолжение, но «кракен» были против и смогли остановить сильного соперника (3:2), прервав внушительную гостевую серию «Джетс».
У «Виннипега» есть свои обиды на «Вашингтон», поскольку три последних матча между этими соперниками заканчивались именно в пользу столичной команды, и клуб Боунесса точно хочет сломать эту тенденцию.
Коэффициенты
На хозяев букмекеры дают коэффициент 2.21, на ничью — 4.30, на гостей — 2.70.
Прогноз и ставка
Прогноз: Гости сильнее своего соперника по ряду параметров, но хозяева в солидной форме и вполне могут на своем льду обыграть сложного соперника.
Альтернативный прогноз: Противоборствующие команды достойны друг друга, и матч вполне может зайти в овертайм.
Ставка: П1 с коэффициентом 2.21.
Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 3.90.