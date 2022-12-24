В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Вашингтон» будет принимать «Виннипег». Игра пройдет на «Кэпитал Уан Арене» 24 декабря. Начало встречи — в 03:00 мск. «Вашингтон» — «Виннипег»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вашингтон»

У «Вашингтона» определенно наладились дела, что не может не радовать поклонников этого клуба, которые уже думали, что их клуб в этом сезоне даже на плей-офф бороться не сможет. Но Овечкин потихоньку начинает раскочегариваться, а команда ему в этом максимально активно помогает.

Столичный клуб за восемь последних поединков проиграл всего лишь один матч, и он выпал на встречу с «Далласом» (1:2). За семь последних поединков «Вашингтон» забрасывал минимум четыре шайбы.

На данный момент «Вашингтон» уже на 9 месте в своей конференции имеет 38 очков после 34 игр. У хозяев есть отличные шансы продолжить удачную серию матчей против «Виннипега».

«Виннипег»

В активе «Виннипега» 43 очка, после 32 сыгранных матчей, и третье места в западной конференции. Боунесс отлично влился в новый для себя клуб и нашёл общий язык с игроками практически сразу. Сейчас «Джетс» на кураже и могут обыгрывать практически любых соперников.

Канадская команда не проигрывала в гостях уже на протяжении пяти поединков кряду и практически не было сомнений, что в матче с «Сиэтлом» будет продолжение, но «кракен» были против и смогли остановить сильного соперника (3:2), прервав внушительную гостевую серию «Джетс».

У «Виннипега» есть свои обиды на «Вашингтон», поскольку три последних матча между этими соперниками заканчивались именно в пользу столичной команды, и клуб Боунесса точно хочет сломать эту тенденцию.

Коэффициенты

На хозяев букмекеры дают коэффициент 2.21, на ничью — 4.30, на гостей — 2.70.

Прогноз и ставка

Прогноз: Гости сильнее своего соперника по ряду параметров, но хозяева в солидной форме и вполне могут на своем льду обыграть сложного соперника.

Альтернативный прогноз: Противоборствующие команды достойны друг друга, и матч вполне может зайти в овертайм.

Ставка: П1 с коэффициентом 2.21.

Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 3.90.