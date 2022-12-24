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    Будет серьезная битва за два очка.

    «Вашингтон» — «Виннипег». Прогноз, ставка на матч регулярного сезона НХЛ, 24 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Вашингтон» — «Виннипег»
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    «Вашингтон»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Вашингтон» будет принимать «Виннипег». Игра пройдет на «Кэпитал Уан Арене» 24 декабря. Начало встречи — в 03:00 мск. «Вашингтон» — «Виннипег»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 24 Декабря 2022 года

    «Вашингтон»

    У «Вашингтона» определенно наладились дела, что не может не радовать поклонников этого клуба, которые уже думали, что их клуб в этом сезоне даже на плей-офф бороться не сможет. Но Овечкин потихоньку начинает раскочегариваться, а команда ему в этом максимально активно помогает.

    Столичный клуб за восемь последних поединков проиграл всего лишь один матч, и он выпал на встречу с «Далласом» (1:2). За семь последних поединков «Вашингтон» забрасывал минимум четыре шайбы.

    На данный момент «Вашингтон» уже на 9 месте в своей конференции имеет 38 очков после 34 игр. У хозяев есть отличные шансы продолжить удачную серию матчей против «Виннипега».

    «Виннипег»

    В активе «Виннипега» 43 очка, после 32 сыгранных матчей, и третье места в западной конференции. Боунесс отлично влился в новый для себя клуб и нашёл общий язык с игроками практически сразу. Сейчас «Джетс» на кураже и могут обыгрывать практически любых соперников.

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    Канадская команда не проигрывала в гостях уже на протяжении пяти поединков кряду и практически не было сомнений, что в матче с «Сиэтлом» будет продолжение, но «кракен» были против и смогли остановить сильного соперника (3:2), прервав внушительную гостевую серию «Джетс».

    У «Виннипега» есть свои обиды на «Вашингтон», поскольку три последних матча между этими соперниками заканчивались именно в пользу столичной команды, и клуб Боунесса точно хочет сломать эту тенденцию.

    Коэффициенты

    На хозяев букмекеры дают коэффициент 2.21, на ничью — 4.30, на гостей — 2.70.

    Прогноз и ставка

    Прогноз: Гости сильнее своего соперника по ряду параметров, но хозяева в солидной форме и вполне могут на своем льду обыграть сложного соперника.

    Альтернативный прогноз: Противоборствующие команды достойны друг друга, и матч вполне может зайти в овертайм.

    Ставка: П1 с коэффициентом 2.21.

    Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 3.90.

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    «Вашингтон» — «Виннипег»: прогноз, ставка (3.90), статистика, коэффициенты матча 24.12.2022. Прогнозы на хоккей. Будет серьезная битва за два очка.
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