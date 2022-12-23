«Витязь»
После 42 матчей «витязи» остались с 44 очками. В таблице Западной конференции подмосковная бригада по-прежнему седьмая. На 2 балла она опережает восьмое «Динамо» Минск, имея на игру больше.
В декабре «Витязь» катает отрезки, противоречащие друг другу. В шести матчах зимней кампании команда победила трижды. В первой игре она загасила «Северсталь» (3:2) и покончила таким образом с серией из трех поражений.
Коэффициенты матча Витязь — Ак Барс
Однако после стычки с клубом из нижней части Запада команда Вячеслава Буцаева подписалась на крупный луз от «Спартака» (1:4), а перед паузой сумела уничтожить двух аутсайдеров — «Куньлунь» (3:1) и «Сочи» (6:2).
С новыми силами после отдыха «Витязь» планировал достойно зарубиться со СКА в «Ледовом», однако слил матч без малейшего шанса на хеппи-энд (1:4). На последнюю игру команда Буцаева заехала в Нижний, где выглядела беззащитно на фоне «Торпедо» (0:4).
«Ак Барс»
Казанцы провели 41 встречу, в которой заработали 45 очков. В таблице Востока они все еще барахтаются на седьмом месте, опережая ближайшего конкурента снизу — «Амур» — на 5 баллов, имея на 1 матч больше.
После отставки Олега Знарка «Ак Барс» провел пять матчей, в трех из которых победил. Первую задачу со звездочкой казанцы решили у себя дома, где только в овертайме смогли додушить «Динамо» Москва (3:2 ОТ).
На игру 6 декабря команда Юрия Бабенко прилетела в Астану. В стычке с «Барысом» она сдалась по буллитам (2:3 Б). Следующий матч «барсы» откатали в Омске. На ультрасовременной «G-Drive Арене» им удалось вмазать «Авангард» (3:2 ОТ).
Войти в сезон после небольшого отдыха «Ак Барс» сумел в лайт-режиме — на «Татнефть Арене» он спокойно разобрал «Куньлунь» (3:1). Однако в испытании посерьезнее казанцы снова скисли. На льду «Локо» гостей вырубили за 51 секунду до финальной сирены (1:2).
Коэффициенты
Победа «Витязя» оценивается букмекерами в 3.18, ничья — в 3.92, а победа «Ак Барса» — в 2.02.
Прогноз
После паузы «Витязь» слил два матча крупно — с разницей в 3+ шайбы, получив в свои ворота 8 голов. «Ак Барс» же успел щелкнуть андердога и слить раунд «Локо».
Ставка
В данный момент с «Витязем» можно бороться. Наши прогноз и ставка — «Ак Барс» победит за 2.02.
Учитывая то, как уныло катает матчи «Витязь» после паузы, команде Бабенко было бы неплохо ради уверенности разобрать соперника с крупным счетом. Поэтому дополнительно рекомендуем взять вариант — «Ак Барс» не проиграет + ТБ 4.5 за 2.53.