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    В очередном очном матче с Финляндией Чехия стащит победу

    Финляндия — Чехия. Прогноз и ставка (к. 2.31) на хоккейный матч Евротура 15 декабря 2022 года

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    Финляндия и Чехия на Кубке Карьяла
    В матче Швейцарских игр Финляндия сыграет с Чехией. Встреча пройдет в ледовом дворце «Хельсинки» 15 декабря. Начало запланировано на 19:30 мск. Финляндия — Чехия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Финляндия

    Прошлый Евротур-раунд — Кубок Карьяла — Финляндия провалила. В трех матчах она собрала 4 очка и оказалась последней в квартете. Суммарно команде удалось забросить 8 голов при 9 пропущенных.

    Первая потеря очков догнала Финляндию в матче со Швейцарией. В статусе фаворитов финны не справились с новичком турнира в основном время, а затем слили серию буллитов (2:3 Б).

    Самый позорный матч команда Юкки Ялонена откатала как раз против будущего соперника — Чехии. В этом замесе финнов хватило на сильный первый период, после чего они расплавились и подписались на крупный луз (2:5).

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    Зато мощнейший прокат Финляндия выдала 13 ноября в стычке со Швецией (4:1). В упомянутом матче хоккеисты Ялонена показали топ-реализацию (18.18%) и надежную игру на воротах стараниями Харри Сятери — 28 сэйвов (96.55%).

    Чехия

    В ноябрьской части мини-турнира Чехия оказалась третьей. В трех встречах ей удалось зацепить 4 очка, забить 8 голов и 9 получить в ответ. Как видно, во всем она полностью равнялась на Финляндию.

    Стартовала на Кубке Карьяла Чехия уныло — в игре 10 ноября ее уничтожила Швеция (1:4). За три периода чехи нанесли всего 17 ударов в створ с нищенским процентом реализации (5.88), а чешский кипер засэйвил всего 75% бросков.

    Идеальный перфоманс команда Кари Ялонена выдала против Финляндии двумя днями позже. В лайв-режиме она дважды вырвалась вперед, причем второй раз — с максимальной продуктивностью в атаке. Итог — заслуженная крупная победа (5:2).

    Еще один сомнительный раунд Чехия откатала со Швейцарией, которой слилась в овертайме (2:3 ОТ). За три периода «львы» нанесли 20 бросков с 10% реализацией, а 30-летний вратарь Роман Вилл осилил 25 спасений (89.29%).

    Коэффициенты

    На Финляндию букмекеры выкатывают коэффициент 2.01, на ничью — 4.04, а на Чехию — 3.12.

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    Прогноз

    Безусловно, дома Финляндия — стопроцентный фаворит. Однако в последних матчах Евротура команда не выглядела убедительно. Более того, самое крупное поражение она потерпела в стычке с Чехией.

    Если до ноябрьской Евротур-кампании можно было предположить, что финны влегкую снесут чехов, то в данный момент это два равных по силе соперника, и, кажется, у гостей предстоящего матча будут такие же возможности победить, как и у хозяев.

    Ставка

    Команду Кари Ялонена ждет сложнейший раунд, но выбраться из него с очками в кармане она попробует. Наши прогноз и ставка — Чехия победит в матче за 2.34.

    В прошлой очной игре «львы» вонзили финнам 5 голов, вероятно, хотя бы на часть такой гиперрезультативности им также хватит сил. Дополнительно советуем поставить на индивидуальный тотал Чехии больше 2.5 за 2.18.

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    Финляндия — Чехия: прогноз, ставка (2.34), статистика, коэффициенты матча 15.12.2022. Прогнозы на хоккей. В очередном очном матче с Финляндией Чехия стащит победу
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