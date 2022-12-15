В матче Швейцарских игр Финляндия сыграет с Чехией. Встреча пройдет в ледовом дворце «Хельсинки» 15 декабря. Начало запланировано на 19:30 мск. Финляндия — Чехия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Финляндия

Прошлый Евротур-раунд — Кубок Карьяла — Финляндия провалила. В трех матчах она собрала 4 очка и оказалась последней в квартете. Суммарно команде удалось забросить 8 голов при 9 пропущенных.

Первая потеря очков догнала Финляндию в матче со Швейцарией. В статусе фаворитов финны не справились с новичком турнира в основном время, а затем слили серию буллитов (2:3 Б).

Самый позорный матч команда Юкки Ялонена откатала как раз против будущего соперника — Чехии. В этом замесе финнов хватило на сильный первый период, после чего они расплавились и подписались на крупный луз (2:5).

Все прогнозы на хоккей

Зато мощнейший прокат Финляндия выдала 13 ноября в стычке со Швецией (4:1). В упомянутом матче хоккеисты Ялонена показали топ-реализацию (18.18%) и надежную игру на воротах стараниями Харри Сятери — 28 сэйвов (96.55%).

Чехия

В ноябрьской части мини-турнира Чехия оказалась третьей. В трех встречах ей удалось зацепить 4 очка, забить 8 голов и 9 получить в ответ. Как видно, во всем она полностью равнялась на Финляндию.

Стартовала на Кубке Карьяла Чехия уныло — в игре 10 ноября ее уничтожила Швеция (1:4). За три периода чехи нанесли всего 17 ударов в створ с нищенским процентом реализации (5.88), а чешский кипер засэйвил всего 75% бросков.

Идеальный перфоманс команда Кари Ялонена выдала против Финляндии двумя днями позже. В лайв-режиме она дважды вырвалась вперед, причем второй раз — с максимальной продуктивностью в атаке. Итог — заслуженная крупная победа (5:2).

Еще один сомнительный раунд Чехия откатала со Швейцарией, которой слилась в овертайме (2:3 ОТ). За три периода «львы» нанесли 20 бросков с 10% реализацией, а 30-летний вратарь Роман Вилл осилил 25 спасений (89.29%).

Коэффициенты

На Финляндию букмекеры выкатывают коэффициент 2.01, на ничью — 4.04, а на Чехию — 3.12.

Прогноз

Безусловно, дома Финляндия — стопроцентный фаворит. Однако в последних матчах Евротура команда не выглядела убедительно. Более того, самое крупное поражение она потерпела в стычке с Чехией.

Если до ноябрьской Евротур-кампании можно было предположить, что финны влегкую снесут чехов, то в данный момент это два равных по силе соперника, и, кажется, у гостей предстоящего матча будут такие же возможности победить, как и у хозяев .

Ставка

Команду Кари Ялонена ждет сложнейший раунд, но выбраться из него с очками в кармане она попробует. Наши прогноз и ставка — Чехия победит в матче за 2.34.

В прошлой очной игре «львы» вонзили финнам 5 голов, вероятно, хотя бы на часть такой гиперрезультативности им также хватит сил. Дополнительно советуем поставить на индивидуальный тотал Чехии больше 2.5 за 2.18.