«Нью-Джерси»
Команда Раффа немного притормозила в последних матчах и проиграла два последних поединка «Нью-Йорк Айлендерс» (4:6) и «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:4). На данный момент времени у коллектива из Ньюарка 44 очка после 28 сыгранных матчей.
Хоть «Нью-Джерси» и проиграл три матча из последних восьми, но во всех этих матчах они не забрасывали меньше трех шайб.
Коэффициенты матча Нью-Джерси — Даллас
В домашней игре против «Далласа» будет крайне непросто, поскольку за пять последних поединков между этими клубами техасская команда выиграла четыре поединка.
«Даллас»
У «Далласа» за 29 сыгранных матчей в активе 37 набранных баллов и третье место в западной конференции. В последнем матче техасцы проиграли «Питтсбургу» (1:2).
Эта поражение стало первым за три матча, поскольку в двух предыдущих встречах «Даллас» в овертаймах обыграл «Детройт» (3:2) и «Оттаву» (4:3).
Ожидается равный поединок, в котором шансы на победу будут иметь оба коллектива, но «звезды» выиграли четыре последних очных поединка у «дьяволов» из пяти, поэтому вероятность их победы и в этой игре сильно возрастает.
Коэффициенты
На хозяев букмекеры дают коэффициент 2.12, на ничью — 4.64, на гостей — 3.04.
Прогноз и ставка
Прогноз: Будет очень интересная игра, в которой ожидается довольно много голов.
Альтернативный прогноз: Оба соперника на хорошем ходу, поэтому никто не удивится, если в этом матче будет дополнительная пятиминутка.
Ставка: ТБ 6.5 с коэффициентом 2.29.
Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 4.10.