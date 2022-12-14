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    Гости способны доставить проблемы «дьяволам»?

    «Нью-Джерси» — «Даллас». Прогноз, ставка на матч регулярного сезона НХЛ, 14 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Нью-Джерси» — «Даллас»
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    «Даллас»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси» будет принимать «Даллас». Игра пройдет на «Пруденшиал Центре» 14 декабря. Начало встречи — в 03:00 мск. «Нью-Джерси» — «Даллас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 14 Декабря 2022 года

    «Нью-Джерси»

    Команда Раффа немного притормозила в последних матчах и проиграла два последних поединка «Нью-Йорк Айлендерс» (4:6) и «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:4). На данный момент времени у коллектива из Ньюарка 44 очка после 28 сыгранных матчей.

    Хоть «Нью-Джерси» и проиграл три матча из последних восьми, но во всех этих матчах они не забрасывали меньше трех шайб.

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    В домашней игре против «Далласа» будет крайне непросто, поскольку за пять последних поединков между этими клубами техасская команда выиграла четыре поединка.

    «Даллас»

    У «Далласа» за 29 сыгранных матчей в активе 37 набранных баллов и третье место в западной конференции. В последнем матче техасцы проиграли «Питтсбургу» (1:2).

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    Эта поражение стало первым за три матча, поскольку в двух предыдущих встречах «Даллас» в овертаймах обыграл «Детройт» (3:2) и «Оттаву» (4:3).

    Ожидается равный поединок, в котором шансы на победу будут иметь оба коллектива, но «звезды» выиграли четыре последних очных поединка у «дьяволов» из пяти, поэтому вероятность их победы и в этой игре сильно возрастает.

    Коэффициенты

    На хозяев букмекеры дают коэффициент 2.12, на ничью — 4.64, на гостей — 3.04.

    Прогноз и ставка

    Прогноз: Будет очень интересная игра, в которой ожидается довольно много голов.

    Альтернативный прогноз: Оба соперника на хорошем ходу, поэтому никто не удивится, если в этом матче будет дополнительная пятиминутка.

    Ставка: ТБ 6.5 с коэффициентом 2.29.

    Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 4.10.

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    «Нью-Джерси» — «Даллас»: прогноз, ставка (4.10), статистика, коэффициенты матча 14.12.2022. Прогнозы на хоккей. Гости способны доставить проблемы «дьяволам»?
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