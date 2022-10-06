В матче Континентальной хоккейной лиги «Нефтехимик» будет принимать «Динамо» Москва. Игра пройдет на арене «Нефтехимик» 6 октября. Начало встречи — в 19:00 мск. «Нефтехимик» — «Динамо» Москва: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нефтехимик»

Наконец-то нижнекамская команда начала набирать хоть что-то. В данный момент она имеет 9 баллов, взятых в 14 матчах. Пока это последнее место на Востоке, однако отставание от десятого «Амура» сократилось до одного очка.

В регулярном чемпионате «Нефтехимик» выдал худший старт среди всех клубов — десяток поражений, девять из которых случились в основное время.

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Последней каплей в море лузов была встреча 25-го сентября с «Авангардом» (2:3). После нее начался переломный момент — команда Олега Леонтьева решила активно штамповать победы.

Все прогнозы на КХЛ

Сейчас свежая беспроигрышная серия «Нефтехимика» дошла до четырех матчей, в рамках которых он разобрал «Сибирь» (2:1 ОТ), «Металлург» Мг (6:5), «Трактор» (2:1) и «Барыс» (2:1).

«Динамо» Москва

Столичный клуб держит высокий темп, который он взял на старте сезона. Сейчас в его статистике 22 набранных за 14 матчей балла и вторая строчка на Западе. Отставание от СКА — 5 очков.

Последний матч, в котором «Динамо» Москва осталось без очков, состоялся 19-го сентября. На «ВТБ Арене» бело-синие проиграли «Локомотиву» (1:3).

В шести следующих встречах команда Алексея Кудашова шла без потерь. Крупнейшая личная серия динамовцев стартовала с победы над «Северсталью» в Череповце (3:1).

В следующем матче столичный клуб нанес СКА первое в сезоне поражение (2:1 Б). В остальных играх «Динамо» нагнуло «Авангард» (4:1), «Амур» (5:0), «Северсталь» (4:3) и «Куньлунь», с которым возиться пришлось в овертайме (3:2 ОТ).

Коэффициенты

На победу «Нефтехимика» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3.56, на ничью — 4.14, а на победу «Динамо» Москва — 1.84.

Прогноз

Обе команды подлетают к очному матчу со своими беспроигрышными сериями. Но «нефть» начала приходить в чувство лишь недавно, в то время как динамовцы мощно идут в течение всего сезона.

На классе ребята Кудашова вырубят нижнекамцев, которые к серьезным разборкам еще не готовы .

Ставка

Столичную команду по делу называют фаворитом. При этом 2 балла она должна тащить с результативным запасом. Наши прогноз и ставка — «Динамо» Москва победит с форой -1 за 2.16.