В матче Континентальной хоккейной лиги «Барыс» будет принимать «Нефтехимик». Игра пройдет на «Барыс Арене» 4 октября. Начало встречи — в 16:30 мск. «Барыс» — «Нефтехимик»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Барыс»

Казахстанская команда после 13 матчей приземлилась на шестую позицию в Восточной конференции с 15 очками в запасе. За это время она успела забросить 32, а пропустить — 37 шайб.

В трех последних встречах в Нур-Султане «Барыс» уложил на лопатки каждого соперника. Две игры он провел подряд — 18-го и 20-го сентября. В них хозяева всухую разобрали «Сибирь» (2:0) и «Автомобилист» (2:0).

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Неплохо команда Андрея Скабелки провела и 3-матчевый выездной цикл. Исключением стала лишь встреча с «Северсталью», в которой казахстанцев возили по всем параметрам (2:5).

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В двух других гостевых заходах «Барыс» вырубил «Локомотив» (1:0 Б) и «Спартак» (3:1), после чего вернулся на родину, где устроил сумасшедшие разборки с «Сочи», выиграв в овертайме (5:4 ОТ).

«Нефтехимик»

Нижнекамцы по-прежнему тонут на дне Восточной конференции. Однако на их счет наконец-то начали прилетать очки — в 13 встречах команда взяла 7 баллов. Суммарно «нефть» забила 31 гол, а пропустила почти пять десятков — 49.

Одно очко в десяти играх — с такой мрачной статистикой жил «Нефтехимик» в недавнем прошлом. В семи раундах бесперспективной серии в ворота восточного лузера забрасывали по 4+ шайбы.

Последним, кто успел воспользоваться слабостью нижнекамцев, оказался «Авангард» (2:3). На игре с омичами команда Олега Леонтьева закончила кошмарный луз-стрик.

Период с 27-го сентября по 2-е октября стал переломным — «Нефтехимик» выдал три подряд победы. Поочередно команда нокаутировала «Сибирь» (2:1 ОТ), «Металлург» Мг (6:5) и «Трактор» (2:1).

Коэффициенты

На победу «Барыса» в этом матче букмекеры дают возможность зарядить за 1.83, а на ничью — за 4.30, а на «Нефтехимик» — за 3.50.

Прогноз

Решая свои задачи и оставаясь мотивированными, эти соперники готовы гасить непростых конкурентов на пределе возможностей — так «Барыс» вырубил «Сочи», а «Нефтехимик» — «Магнитку».

В домашней игре вторника «Барысу» точно не достанется легкая победа , ради нее придется рубиться с поймавшим кураж «Нефтехимиком», умеющим забивать много.

Ставка

Во встрече двух крепких, но при этом ненадежных в обороне команд все решится за счет атаки, поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 5.5 за 2.09.