В матче Континентальной хоккейной лиги «Адмирал» будет принимать «Сочи». Игра пройдет на «Фетисов Арене» 4 октября. Начало встречи — в 12:30 мск. «Адмирал» — «Сочи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Адмирал»

Представляющий Владивосток клуб по-прежнему держится на неплохих позициях на Востоке. Сейчас ему принадлежит седьмая строчка и 12 очков, набранных в 13 матчах. Забросить команда успела 21 шайбу, а пропустить — 27.

После крутой по меркам «Адмирала» 3-матчевой беспроигрышной серии настройки «моряков» снова переключились на частые поражения. В пяти встречах из шести последних они отдали очки соперникам.

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В период с 19-го по 24-е сентября команда Леонида Тамбиева дважды пострадала от сверхмотивированного «Металлурга» Мг (0:2, 1:3) и не справилась с «Локомотивом» (1:2).

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Чуть удачнее «Адмирал» съездил в Череповец, где в серии буллитов вырубил «Северсталь» (2:1 Б). Дольше продержаться без поражений «Адмиралу» было нереально, так как следующим соперником оказался СКА (1:6). Еще позже владивостокцы уступили в послематчевых бросках «Витязю» (2:3 Б).

«Сочи»

Сочинцы после 12 игр остались с 6 очками. На данный момент это самый хилый показатель в КХЛ. Такая статистика по делу закидывает команду на последнее место на Западе, причем — с минусовым балансом голов — 21:36.

У «Сочи» проблем в разы больше, чем у его будущего соперника. Недавно команда пережила болезненную серию поражений, в которой варилась шесть игровых дней.

В этот мрачный период команда Андрея Назарова уступила московскому «Динамо» (0:2), «Куньлуню» (1:3), ЦСКА (2:5), «Авангарду» (1:4), «Спартаку» (0:1) и «Амуру» (1:2 ОТ).

Терпеть все это дольше «Сочи» не захотел, и уже в следующем матче нокаутировал «Динамо» Минск дома (3:1). Огненную драку парни Назарова провели и в Нур-Султане, но проиграли в овертайме «Барысу» (4:5 ОТ).

Коэффициенты

На «Адмирал» букмекеры дают коэффициент 1.95, на ничью 3.88, а на «Сочи» — 3.38.

Прогноз

«Сочи» — самая слабая команда Лиги по набору очков и одна из худших по оборонительной игре.

Хотя бы такого бэкграунда достаточно для того, чтобы в этом матче поверить в «Адмирал», который на данном этапе решил биться за топ-8 на Востоке, для чего нужно заканчивать подобные встречи в свою пользу.

Ставка

Дома в этом сезоне владивостокцы выиграли в трех матчах из пяти, уступив пару раз мощнейшей «Магнитке». С более приземленными соперниками команда играет лучше. Наши прогноз и ставка — «Адмирал» победит + ТБ 3.5 за 2.69.