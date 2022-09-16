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    «Торпедо» будет претендовать на очки в игре со «Спартаком»

    «Спартак» — «Торпедо». Прогноз и ставка (к. 2.10) на хоккейный матч КХЛ 16 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Спартак» — «Торпедо»
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    Георгий Мишарин
    В матче Континентальной хоккейной лиги «Спартак» будет принимать «Торпедо». Игра пройдет на «Мегаспорт Арене» 16 сентября. Начало встречи — в 19:30 мск. «Спартак» — «Торпедо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 16 Сентября 2022 года
    Спартак
  • Москва
    •  Спартак 19:30 Торпедо Торпедо
  • Нижний Новгород
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    «Спартак»

    Народная команда вышла на лед в рамках шести матчей новой кампании. За этот период она успела поднять 9 очков, забросить 11 шайб и 10 вытащить из своих ворот. В Западной конференции столичный клуб замыкает первую тройку.

    В текущую регулярку «Спартак» вклинился идеально — три подряд победы на «Мегаспорт Арене». Хлопнуть дома красно-белым удалось «Амур» (3:2), «Сибирь» (1:0) и «Адмирал» (2:1).

    Коэффициенты матча Спартак — Торпедо

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    Первый выезд команда Бориса Миронова провела в Магнитогорске, где устроила серьезные разборки с «Магниткой», которой в итоге проиграла в овертайме (1:2 ОТ).

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    Зато гостевой визит в Уфу получился удачным по результату — «Спартак» без нервов разобрал «Салават Юлаев» (3:1). Увы, в последнем матче шансов на победу у москвичей было минимум — слишком хорош сейчас «Автомобилист» (1:4).

    «Торпедо»

    Нижегородцы в пяти заходах успели зарядить 21 шайбу. При этом пропустили они 13 голов. Набрав 6 баллов, команда засела на восьмой строчке в Западной конференции.

    Регулярку «Торпедо» открыло диким замесом с «Металлургом» Мг в своих стенах. Матч получился настолько крутым, что четыре шайбы хозяев оказалось мало даже для ничьей (4:5).

    После мощного, но неудачного с точки зрения результата старта команда Игоря Ларионова оформила три подряд победы, две из которых закрыла крупным счетом.

    Вин-стрик «Торпедо» состоял из матчей с «Амуром» (6:1), «Автомобилистом» (7:3) и «Нефтехимиком» (3:2). Последнюю на сегодня игру нижегородцы провели на территории «Ак Барса». На «Татнефть-Арене» гости не справились с мегасоперником (1:2).

    Коэффициенты

    В столице «Спартак» считают фаворитом, давая кэф 2.24. На «Торпедо» букмекеры предлагают зарядить за 2.65, а на ничью — за 4.20.

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    Прогноз

    Несмотря на то что «Спартак» зависает в верхней части таблицы, по его игре есть вопросы, в частности — беда с забитыми голами.

    У нижегородцев с заброшенными шайбами в данный момент все супер, да и отстают от «Спартака» они совсем немного. Победа в Москве максимально приблизит «Торпедо» к красно-белым, а за такой жирный шанс команда точно будет драться.

    Ставка

    Сейчас парни Игоря Ларионова смотрятся серьезно, а пока это действительно так, предлагаем поверить в их удачный выезд на «Мегаспорт Арену». Наши прогноз и ставка — «Торпедо» победит с форой 0 за 2.10.

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    «Спартак» — «Торпедо»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 16.09.2022. Прогнозы на хоккей. «Торпедо» будет претендовать на очки в игре со «Спартаком»
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