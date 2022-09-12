В матче Континентальной хоккейной лиги «Витязь» будет принимать «Динамо» Москва. Игра пройдет на арене «Балашиха» 12 сентября. Начало встречи — в 19:30 мск. «Витязь» — «Динамо» Москва: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Витязь»

Подмосковный клуб по-прежнему держится в списке лидеров Запада. Сейчас за ним закреплена вторая позиция. В четырех матчах «витязи» взяли 8 баллов и установили солидную разницу по голам — 15:7.

На данный момент «Витязь» идет в регулярке безошибочно. Более того, только в одной игре из четырех команде пришлось выяснять отношения дольше 60 минут.

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Новую кампанию команда Вячеслава Буцаева открыла матчем с «Авангардом», в битве с которым дважды смогла отыграть фору омичей, а за 10 секунд до сирены — украсть победу благодаря золотому страйку Абросимова (3:2).

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В следующей встрече «Витязь» удержал лидерство в борьбе с «Салаватом Юлаевым» (3:2), а в матче 7-го сентября влегкую раздавил «Барыс» (5:0). Упомянутую выше битву в овертайме подмосковный клуб выиграл у «Локо» (4:3 ОТ).

«Динамо» Москва

Столичный клуб также вышел на лед в рамках нового сезона четырежды. Заработать ему удалось 6 очков. С голевым запасом 13:7 сине-белые прекрасно вписываются в четвертую позицию на Западе.

На старте сезона «Динамо» Москва ждало тяжелейшее испытание в виде битвы с «Ак Барсом». Но на «ВТБ Арене» никто не дрожал перед казанским грандом. Столичные парни хлопнули гостей, не пропустив ни гола (2:0).

Намного легче команде Алексея Кудашова игралось в матче с «Нефтехимиком». На фоне андердога из Нижнекамска сине-белые смотрелись идеально (6:1).

Первый выезд «Динамо» провело в «Большом», где не без риска прошляпить победу обыграло «Сочи» (4:2). Но в следующей игре случилась первая потеря очков, причем подписались москвичи на разгром от СКА (1:4).

Коэффициенты

На «Витязь» в этом матче букмекеры грузят кэф 3.10, а на «Динамо» Москва — 2.03. На ничью предлагается котировка 4.00.

Прогноз

Минимум 5 голов влетало суммарно в каждой встрече «Витязя» в новом сезоне. Команда Буцаева — главное приятное открытие старта чемпионата .

На новой площадке подмосковный клуб не боится даже топов, поэтому встреча с «Динамо» должна стать обоюдно острой зарубой с кучей голов.

Ставка

Фаворит предстоящего матча не отделается прокаткой в лайтовом режиме, для победы придется активно драться в нападении. Наши прогноз и ставка — тотал больше 5 за 2.12.