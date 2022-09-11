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    После «Куньлуня» «Сибирь» готова к более серьезному испытанию?

    «Сибирь» — «Трактор». Прогноз и ставка (к. 2.11) на хоккейный матч КХЛ 11 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Сибирь» — «Трактор»
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    «Сибирь» против «Ред Стар»
    В матче Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» будет принимать «Трактор». Игра пройдет на «Сибирь-Арене» 11 сентября. Начало встречи — в 12:30 мск. «Сибирь» — «Трактор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Сибирь»

    Зарубившись в четырех матчах новой регулярки, новосибирцы выгрызли 6 очков и вырвались во временные лидеры Восточной конференции. В четырех играх команда зарядила 8 голов и на данный момент имеет самую образцовую защиту — 2 пропущенных.

    В сезон 2022/23 «Сибирь» заехала продуктивно: в «Большом» она без серьезных рисков разобрала «Сочи» (2:0). Со своими прямыми обязанностями отлично справились Тейлор Бек и Владимир Бутузов.

    После неплохого старта «Сибирь» нарвалась на «Спартак», игра с которым также закончилась низким тоталом и первой потерей очков команды Андрея Мартемьянова (0:1).

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    Но прокачать свою статистику голов и набранных баллов «Сибирь» успела в двух следующих встречах. Календарь КХЛ дважды свел новосибирцев с «Куньлунем». В первой игре фавориты разрулили матч в серии буллитов (2:1 Б), а во второй — размазали «Ред Стар» всухую (4:0).

    «Трактор»

    Вяло стартовавший представитель Челябинска имеет в своем распоряжении всего 2 очка, взятых в четырех встречах. Сейчас команда сидит на восьмой позиции в списке клубов Востока с разницей шайб — 8:14.

    В дебюте новых разборок в КХЛ «Трактор» скатал три матча дома, в двух из которых остался без набранных баллов и пропустил по 4 шайбы. В первой игре челябинцы врезались в «Северсталь» (2:4).

    Еще слабее команда Анвара Гатиятулина провела матч 4-го сентября, подписавшись на разгром от «Локомотива» (0:4). Первую же победу «Трактор» отпраздновал в игре с «Автомобилистом», взяв 2 балла благодаря шайбе Хохрякова в овертайме (4:3 ОТ).

    Увы, но развить успех в следующем заходе челябинцы не смогли. В Уфе «Трактор» дважды по счету вырубал «Салават», однако все время позволял отыграть фору. В третьем периоде команда Гатиятулина сама получила роль отстающей и уже была не в состоянии закамбэчить (2:3).

    Коэффициенты

    На «Сибирь» букмекеры выкатывают кэф 2.48. Ровно такую же цифру многие аналитики дают на «Трактор». Ничья оценивается в 3.80.

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    Прогноз

    В преддверии матча с «Трактором» новосибирцы удачно размялись в процессе стыковых игр с «Куньлунем». Команда Мартемьянова показывает неплохие результаты, пусть и забивает мало. Сил на то, чтобы вырубить проблемную бригаду Гатиятулина, хозяевам должно хватить.

    Ставка

    Учитывая особенность команд этих клубов, ставить на «верх» опасно, однако можно предположить, что в вязкой и закрытой встрече набранные баллы достанутся новосибирцам. Наши прогноз и ставка — «Сибирь» не проиграет + ТМ 5.5 за 2.11.

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    «Сибирь» — «Трактор»: прогноз, ставка (2.11), статистика, коэффициенты матча 11.09.2022. Прогнозы на хоккей. После «Куньлуня» «Сибирь» готова к более серьезному испытанию?
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