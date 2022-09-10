ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Томас ТухельКак трансферы «Челси» привели к увольнению Тухеля «Наполи»Унизительный вечер в Неаполе. Беспощадный «Наполи» разорвал «Ливерпуль» в лоскуты Томас ТухельВладельцы новые — порядки старые. Увольнение Тухеля — безумное решение, которое усилит соперников «Челси»
  • 23:56
    • «МЮ» проиграл «Реал Сосьедаду» в Лиге Европы
  • 00:47
    • Для России закрылось летнее трансферное окно
  • 00:14
    • «Монако» благодаря пенальти минимально обыграл «Цверну Звезду»
  • 23:59
    • «Нант» вырвал победу у «Олимпиакоса», «Фрайбург» одолел «Карабах» в матчах ЛЕ
    Все новости спорта

    Очередная игра «Нефтехимика» спокойно пробьет тотал «больше»

    «Нефтехимик» — «Динамо» Минск. Прогноз и ставка (к. 2.01) на хоккейный матч КХЛ 10 сентября 2022 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Нефтехимик Прогнозы на Динамо Минск
    Прогноз и ставки на «Нефтехимик» — «Динамо» Минск
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Максим Гончаров
    В матче Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» будет принимать «Куньлунь». Игра пройдет на арене «Нефтехимик» 10 сентября. Начало встречи — в 17:30 мск. «Нефтехимик» — «Динамо» Минск: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Хоккей. КХЛ 10 Сентября 2022 года
    Нефтехимик
  • Нижнекамск
    •  Нефтехимик 17:30 Динамо Минск Динамо Минск
  • Минск
    •

    «Нефтехимик»

    За три игры нижнекамцам удалось перехватить всего один балл. При этом в трех встречах команда забросила 8 голов пропустив 15. В таблице Восточной конференции она занимает девятую позицию.

    На первую игру «Нефтехимик» приехал в Москву, где жарко зарубился с ЦСКА. Скромные нижнекамские гости заставили фаворита страдать, правда, класс взял свое — «нефть» была отправлена в нокаут в овертайме (3:4 ОТ).

    Коэффициенты матча Нефтехимик — Динамо Минск

    1X2Новым игрокам
  • 2.304.202.65Фрибет$40
    •

    В столице команда Олега Леонтьева задержалась еще на один заход. На «ВТБ Арене» «Нефтехимик» бился с «Динамо» Москва, но приблизить себя к успехам предыдущей встречи не удалось даже на пару пунктов (1:6).

    Все прогнозы на КХЛ

    Гостевые испытания «Нефтехимика» продолжились в Ярославле, где были серьезные разборки с «Локомотивом». По их итогу нижнекамцы снова остались без очков (3:4).

    «Динамо» Минск

    После трех раундов разборок в регулярке белорусская команда занимает восьмое место в Западной конференции с 4 баллами в списке достижений. В трех встречах было забито 12 голов, пропущено десяток.

    В новый сезон «Динамо» Минск ворвалось гиперактивно. В домашней зарубе с «Барысом» белорусы делали разницу в счете, спасались сами и дошли до спора по буллитам, в котором взяли верх (4:3 Б).

    Аналогичный сценарий мог вписаться и в следующий матч с «Авангардом». В двух периодах стороны шли ровно, но третью двадцатиминутку команда Крэйга Вудкрофта провела мегамощно. Это позволило одержать крупную победу (6:3).

    Первая потеря очков накрыла «Динамо» Минск в матче с «Салаватом». В этой встрече белорусы в очередной раз сделали себе результативный запас, но стерли его в пыль в третьем периоде (2:4).

    Коэффициенты

    Зарядить в этой игре на «Нефтехимик» букмекеры предлагают за 2.26, на ничью можно поставить за 4.14, а на «Динамо» Минск — за 2.59.

    100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    Прогноз

    Несмотря на бедную ситуацию с набранными баллами, матчи «нефти» получаются суперрезультативными, поэтому в игре с не менее зрелищным на старте сезона «Динамо» Минск голы должны приземлиться в обе рамки, тотал «больше» гарантирован.

    Ставка

    Вероятно, хозяева в очередной раз останутся без очков, однако голов накидают команды щедро. Наши прогноз и ставка — тотал больше 5.5 за 2.01.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.05
  • Прогноз на матч Сибирь — Куньлунь
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Рух — Заря
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч Арсенал Дзержинск — Динамо-Брест
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч СКА — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Витязь — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Флора — Таммека
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Северсталь — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Сочи — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  3.78
  • Прогноз на матч Сочи — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Славия — Слуцк
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Вердер — Аугсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Дерри Сити — Богемиан
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.29
  • Прогноз на матч Жирона — Вальядолид
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Нефтехимик» — «Динамо» Минск: прогноз, ставка (2.01), статистика, коэффициенты матча 10.09.2022. Прогнозы на хоккей. Очередная игра «Нефтехимика» спокойно пробьет тотал «больше»
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры