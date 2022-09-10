В матче Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» будет принимать «Куньлунь». Игра пройдет на арене «Нефтехимик» 10 сентября. Начало встречи — в 17:30 мск. «Нефтехимик» — «Динамо» Минск: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нефтехимик»

За три игры нижнекамцам удалось перехватить всего один балл. При этом в трех встречах команда забросила 8 голов пропустив 15. В таблице Восточной конференции она занимает девятую позицию.

На первую игру «Нефтехимик» приехал в Москву, где жарко зарубился с ЦСКА. Скромные нижнекамские гости заставили фаворита страдать, правда, класс взял свое — «нефть» была отправлена в нокаут в овертайме (3:4 ОТ).

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В столице команда Олега Леонтьева задержалась еще на один заход. На «ВТБ Арене» «Нефтехимик» бился с «Динамо» Москва, но приблизить себя к успехам предыдущей встречи не удалось даже на пару пунктов (1:6).

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Гостевые испытания «Нефтехимика» продолжились в Ярославле, где были серьезные разборки с «Локомотивом». По их итогу нижнекамцы снова остались без очков (3:4).

«Динамо» Минск

После трех раундов разборок в регулярке белорусская команда занимает восьмое место в Западной конференции с 4 баллами в списке достижений. В трех встречах было забито 12 голов, пропущено десяток.

В новый сезон «Динамо» Минск ворвалось гиперактивно. В домашней зарубе с «Барысом» белорусы делали разницу в счете, спасались сами и дошли до спора по буллитам, в котором взяли верх (4:3 Б).

Аналогичный сценарий мог вписаться и в следующий матч с «Авангардом». В двух периодах стороны шли ровно, но третью двадцатиминутку команда Крэйга Вудкрофта провела мегамощно. Это позволило одержать крупную победу (6:3).

Первая потеря очков накрыла «Динамо» Минск в матче с «Салаватом». В этой встрече белорусы в очередной раз сделали себе результативный запас, но стерли его в пыль в третьем периоде (2:4).

Коэффициенты

Зарядить в этой игре на «Нефтехимик» букмекеры предлагают за 2.26, на ничью можно поставить за 4.14, а на «Динамо» Минск — за 2.59.

Прогноз

Несмотря на бедную ситуацию с набранными баллами, матчи «нефти» получаются суперрезультативными, поэтому в игре с не менее зрелищным на старте сезона «Динамо» Минск голы должны приземлиться в обе рамки , тотал «больше» гарантирован.

Ставка

Вероятно, хозяева в очередной раз останутся без очков, однако голов накидают команды щедро. Наши прогноз и ставка — тотал больше 5.5 за 2.01.