«Нефтехимик»
За три игры нижнекамцам удалось перехватить всего один балл. При этом в трех встречах команда забросила 8 голов пропустив 15. В таблице Восточной конференции она занимает девятую позицию.
На первую игру «Нефтехимик» приехал в Москву, где жарко зарубился с ЦСКА. Скромные нижнекамские гости заставили фаворита страдать, правда, класс взял свое — «нефть» была отправлена в нокаут в овертайме (3:4 ОТ).
Коэффициенты матча Нефтехимик — Динамо Минск
В столице команда Олега Леонтьева задержалась еще на один заход. На «ВТБ Арене» «Нефтехимик» бился с «Динамо» Москва, но приблизить себя к успехам предыдущей встречи не удалось даже на пару пунктов (1:6).
Гостевые испытания «Нефтехимика» продолжились в Ярославле, где были серьезные разборки с «Локомотивом». По их итогу нижнекамцы снова остались без очков (3:4).
«Динамо» Минск
После трех раундов разборок в регулярке белорусская команда занимает восьмое место в Западной конференции с 4 баллами в списке достижений. В трех встречах было забито 12 голов, пропущено десяток.
В новый сезон «Динамо» Минск ворвалось гиперактивно. В домашней зарубе с «Барысом» белорусы делали разницу в счете, спасались сами и дошли до спора по буллитам, в котором взяли верх (4:3 Б).
Аналогичный сценарий мог вписаться и в следующий матч с «Авангардом». В двух периодах стороны шли ровно, но третью двадцатиминутку команда Крэйга Вудкрофта провела мегамощно. Это позволило одержать крупную победу (6:3).
Первая потеря очков накрыла «Динамо» Минск в матче с «Салаватом». В этой встрече белорусы в очередной раз сделали себе результативный запас, но стерли его в пыль в третьем периоде (2:4).
Коэффициенты
Зарядить в этой игре на «Нефтехимик» букмекеры предлагают за 2.26, на ничью можно поставить за 4.14, а на «Динамо» Минск — за 2.59.
Прогноз
Несмотря на бедную ситуацию с набранными баллами, матчи «нефти» получаются суперрезультативными, поэтому в игре с не менее зрелищным на старте сезона «Динамо» Минск
Ставка
Вероятно, хозяева в очередной раз останутся без очков, однако голов накидают команды щедро. Наши прогноз и ставка — тотал больше 5.5 за 2.01.