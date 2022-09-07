В матче Континентальной хоккейной лиги «Локомотив» будет принимать «Нефтехимик». Игра пройдет на «Арене-2000» 7 сентября. Начало встречи — в 19:00 мск. «Локомотив» — «Нефтехимик»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Локомотив»

Пока после двух матчей результаты ярославцев делятся 50 на 50. За две игры команда выхватила пару баллов и зашла на седьмую позицию в Западной конференции с голевой разницей — 6:4.

Дебютную встречу в регулярке «Локомотив» провел в Екатеринбурге, где неплохо вклинился в противостояние с «Автомобилистом», но разрешил второй стороне конфликта закамбэчить матч и прошляпил вероятную победу (2:4).

Зато выезд в Челябинск команда Игоря Никитина провела с огоньком. В матче с местным «Трактором» «Локо» вонзил 4 безответные шайбы и отпраздновал одну из крупнейших побед в новом чемпионате (0:4).

Все прогнозы на КХЛ

Закончить игру тотальным унижением «Трактора» ярославцам помогли 26 бросков в створ, 15.38% из которых нырнули в нужном направлении. А шатаут себе в список личных подвигов вписал Иван Бочаров, совершивший 24 сейва.

«Нефтехимик»

Нижнекамцы после двух игр остались с одним баллом. В этих матчах команда успела забросить пятерку, а пропустила больше десятка голов, из-за чего в данный момент занимает девятое место на Востоке.

Как ни странно, но то самое единственное турнирное очко «Нефтехимик» отнял у ЦСКА в матче в Москве. На «ЦСКА Арене» «нефть», бесспорно, могла рассчитывать на максимум, однако команда стала очередной жертвой камбэков «армейцев», вследствие чего вынуждена была отдать победу в овертайме (4:5 ОТ).

В той игре команда Олега Леонтьева зарядила в створ ворот фаворита всего 23 удара, но при этом большая часть оказалась суперточной — 17.39%. Вратарь нижнекамцев Александр Судницин засейвил 32 подхода «армейцев» (86.49%).

После сумасшедшей драки в первой встрече «Нефтехимик» беззубо провел вторую. В гостевой игре с «Динамо» Москва «нефтяники» нашли силы на одну шайбу — молодец Павел Порядин, а сами получили шесть оплеух (1:6).

Коэффициенты

Фаворитом этого матча букмекеры резонно называют «Локомотив» — 1.67, на ничью предлагается поставить за 4.44, а на «Нефтехимик» — за 4.14.

Прогноз

Выездной старт регулярки «Локо» провел с переменчивым успехом — одно поражение в массированной драке и разгром «Трактора». А результаты «нефти», кажется, потихоньку откатываются к привычным — после перфоманса с ЦСКА подоспело унижение в матче с «Динамо».

Поэтому в очной игре, которая для «Локо» станет первой в Ярославле, логично ждать чистую победу хозяев, которые в состоянии хлопнуть «Нефтехимик» с крупным счетом.

Ставка

Гандикап в счете ярославцы смогут поднять внушительный, а в таком случае 2 очка от них никуда не утекут. Наши прогноз и ставка — «Локомотив» победит + ТБ 3.5 за 2.02.