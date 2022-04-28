В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Чикаго» будет принимать «Вегас». Игра пройдет в «Юнайтед Центре» 28 апреля. Начало встречи — в 03:30 мск. «Чикаго» — «Вегас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Чикаго»

В копилке клуба из Иллинойса лежат 65 очков, которые ему удалось выхватить в 80 играх чемпионата. В турнирной таблице Центрального дивизиона «ястребы» давно застряли на шестом месте.

С 26 марта по 13 апреля «Чикаго» провел восемь матчей и не выиграл ни в одном. Размочить серию поражений ему удалось 15-го числа, в домашней встрече с «Сан-Хосе» (5:4 Б).

Коэффициенты матча Чикаго — Вегас 1 3.60 X 4.70 2 1.78 Ставка

После зарубы с «Шаркс» «Чикаго» успел проиграть еще четырежды в шести матчах. Два поражения команда Дерека Кинга поймала во встречах с «Нэшвиллом» (3:4) и «Калгари» (2:5).

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Одна из редких побед была оформлена «Блэкхокс» в игре с «Аризоной» (4:3 ОТ). В остальных матчах «Чикаго» уступил «Лос-Анджелесу» (1:4) и «Сан-Хосе» (1:4), а позже — прихлопнул «Филадельфию» (3:1).

«Вегас»

В копилке клуба из Лас-Вегаса лежит 91 балл, добытый в 80 играх чемпионата. В Тихоокеанском дивизионе «рыцари» занимают четвертое место. Расстояние между топ-3 — 5 очков.

В важнейший отрезок сезона «Вегас» неожиданно потерялся. В четырех встречах из пяти последних он проиграл. Самое крупное поражение «Голден Найтс» выхватили в гостевом матче с «Эдмонтоном» (0:4).

Следующую турнирную потерю команда Питера Дебура пережила дома в игре с андердогом — «Нью-Джерси» (2:3). А последнюю на сегодня победу «отбросы» взяли в матче с «Вашингтоном» 21 апреля (4:3 ОТ).

Еще одним проходным соперником «Вегаса» на «Т-Мобайл Арене» мог быть «Сан-Хосе». Но и ему хозяева умудрились отдать очки (4:5 Б). В одной из ключевых встреч сезона с «Далласом» команда Дебура также слилась в буллитах (2:3 Б).

Коэффициенты

В этой игре взять победу «Чикаго» букмекеры предлагают за 3.90, поставить на ничью можно за 4.40, а на победу «Вегаса» — за 1.76.

Прогноз

Даже несмотря на все трудности, которые навалились на «Вегас» в конце регулярки, команда Дебура не откажется от возможности размазать очевидного андердога , имеющего вторую худшую статистику в обороне среди клубов Запада — 285 пропущенных.

Ставка

Оказавшись на одном льду с действительно слабым соперником, «Голден Найтс» с удовольствием скатают бодрую встречу. Наши прогноз и ставка — «Вегас» победит с форой -1 за 2.00.