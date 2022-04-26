В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Чикаго» будет принимать «Филадельфию». Игра пройдет в «Юнайтед Центре» 26 апреля. Начало встречи — в 03:00 мск. «Чикаго» — «Филадельфия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Чикаго»

В 79 играх регулярного чемпионата команде из Иллинойса удалось отнять у конкурентов всего 63 очка. В таблице Центрального дивизиона она занимает седьмую позицию.

Последнюю домашнюю победу «Чикаго» урвал относительно недавно — 15 апреля. В тот день «Блэкхокс» зарубились с «Сан-Хосе» и вырвали подходящий для них результат в серии буллитов.

Коэффициенты матча Чикаго — Филадельфия 1 2.17 X 4.50 2 2.70 Ставка

В дальнейшем «Би-Хокс» провели еще пять поединков, но остались без очков в четырех. На чужом льду подопечные Дерека Кинга уступили «Нэшвиллу» (3:4), а на своей территории — крупно проиграли «Калгари» (2:5).

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Единственную в этот период победу «Чикаго» затащил в выездной встрече с «Аризоной» (4:3 ОТ). В последних на сегодня матчах «ястребов» размазали «Лос-Анджелес» (1:4) и «Сан-Хосе» (1:4).

«Филадельфия»

Филадельфийцы скатали в чемпионате 79 матчей, в которых взяли 61 очко. С такими показателями оранжевые застряли на последнем месте в таблице Столичного дивизиона.

С 10 по 20 апреля «Филадельфия» вышла на лед в рамках шести поединков и осталась с нулем в каждом. Минимум 4 шайбы забрасывали соперники «Флайерз» в их унылом отрезке.

Во время мрачной полосы подопечные Майка Йео успели проиграть «Анахайму» (3:5), «Вашингтону» (2:9), «Рейнджерс» (0:4), дважды «Баффало» (3:4, 3:5) и «Торонто» (2:5).

Остановить этот ужас «Филадельфии» удалось в Канаде, где она разгромила «Монреаль» (6:3). А в последнем матче «летчики» влегкую затащили дерби Пенсильвании благодаря крупной победе над «Питтсбургом» (4:1).

Коэффициенты

В этом матче фаворитом букмекеры считают «Чикаго», давая на его победу кэф 2.18. Ничью они предлагают поймать за 4.10, а победу «Филадельфии» — за 2.80.

Прогноз

Несмотря на расклады букмекеров, «Флайерз» невозможно считать бесспорным андердогом, учитывая, что недавно они провели два хороших поединка, забросив суммарно 10 шайб и хлопнув принципиального соперника.

На кураже филадельфийцы могут грохнуть «Чикаго», в активе которого всего одна победа в пяти последних матчах . Кроме того, в тех самых пяти матчах «Блэкхокс» пропустили 20 голов, следовательно, их проблемы в защите никуда не ушли.

Ставка

В конце регулярки команда Йео может стать богаче еще на 2 балла. Для этого достаточно вынести слабейших противников на их льду. Наши прогноз и ставка — «Филадельфия» победит с форой 0 за 2.08.