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    Еще одну встречу на чужом льду «Вашингтон» закончит успешно?

    «Вегас» — «Вашингтон». Прогноз и ставка (к. 2.38) на хоккейный матч НХЛ 21 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Вегас» — «Вашингтон»
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    Том Уилсон
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Вегас» будет принимать «Вашингтон». Игра пройдет на «Т-Мобайл Арене» 21 апреля. Начало встречи — в 05:00 мск. «Вегас» — «Вашингтон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 21 Апреля 2022 года

    «Вегас»

    Проведя в регулярном первенстве 77 матчей, команде из Лас-Вегаса удалось зацепить 87 очков. В турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона «рыцари» идут четвертыми, отставая от третьего «Лос-Анджелеса» на 3 балла.

    В двух встречах из трех последних на «Т-Мобайл Арене» «Вегас» проиграл. Самое серьезное поражение на своем льду «Голден Найтс» пережили 7 апреля в зарубе с «Ванкувером» (1:5).

    Коэффициенты матча Вегас — Вашингтон

  • 1
  • 2.30
  • X
  • 4.40
  • 2
  • 2.60
  • Ставка
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    В попытках реабилитироваться перед местной публикой подопечные Питера Дебура размазали «Аризону» в следующем поединке на своем льду (6:1). Позже «рыцари» сгоняли в Канаду, где не смогли взять реванш у «Ванкувера» (4:5 ОТ).

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    В следующих двух встречах в соседней стране «Вегас» уничтожил «Калгари» (6:1) и был разгромлен «Эдмонтоном» (0:4). Вернувшись домой, «отбросы» неожиданно проиграли «Нью-Джерси» (2:3).

    «Вашингтон»

    Коллектив из Вашингтона поучаствовал в 76 матчах чемпионата и затащил за это время 96 баллов. В Столичном дивизионе он занимает четвертое место с досрочным выходом в плей-офф.

    В первой половине апреля «Вашингтон» провел неплохую серию, в ходе которой оформил четыре подряд победы. Суммарно за этот период «Кэпиталз» забросили 23 шайбы.

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    • Первым, кого прихлопнули парни Питера Лавиолетта, оказалась «Тампа-Бэй» (4:3). В трех следующих матчах столичные хоккеисты грохнули «Питтсбург» (6:3), «Бостон» (4:2) и «Филадельфию» (9:3).

    Добить серию до пяти поединков «Вашингтону» помешал «Торонто», которому «Кэпиталз» уступили в гостях (3:7). Зато в двух других играх на чужом льду команда Лавиолетта разделалась с «Монреалем» (8:4) и «Колорадо» (3:2).

    Коэффициенты

    Поставить на победу «Вегаса» в этой встрече букмекеры предлагают за 2.33, ничья оценивается в 4.54, а победа «Вашингтона» — в 2.59.

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    Прогноз

    В важнейший период чемпионата «Вегас» начал чаще проигрывать (4 поражения в 6 матчах), в то время как «Вашингтон» набрал приличную форму и провел топовый отрезок, позволивший ему решить задачу по выходу в плей-офф.

    В шести играх из семи последних «Кэпс» вынесли соперников, а в пяти поединках упомянутого промежутка столичные ребята забрасывали по 4+ шайбы. Такая серьезная атакующая сила не дрогнет в Лас-Вегасе и не позволит хозяевам взять очки без результативного замеса.

    Ставка

    Команда Лавиолетта не собирается катать тихий матч и предложит «Вегасу» открытый хоккей. Наши прогноз и ставка — «Вашингтон» не проиграет + ТБ 4.5 за 2.38.

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    «Вегас» — «Вашингтон»: прогноз, ставка (2.38), статистика, коэффициенты матча 21.04.2022. Прогнозы на хоккей. Еще одну встречу на чужом льду «Вашингтон» закончит успешно?
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