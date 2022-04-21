В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Вегас» будет принимать «Вашингтон». Игра пройдет на «Т-Мобайл Арене» 21 апреля. Начало встречи — в 05:00 мск. «Вегас» — «Вашингтон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вегас»

Проведя в регулярном первенстве 77 матчей, команде из Лас-Вегаса удалось зацепить 87 очков. В турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона «рыцари» идут четвертыми, отставая от третьего «Лос-Анджелеса» на 3 балла.

В двух встречах из трех последних на «Т-Мобайл Арене» «Вегас» проиграл. Самое серьезное поражение на своем льду «Голден Найтс» пережили 7 апреля в зарубе с «Ванкувером» (1:5).

Коэффициенты матча Вегас — Вашингтон 1 2.30 X 4.40 2 2.60 Ставка

В попытках реабилитироваться перед местной публикой подопечные Питера Дебура размазали «Аризону» в следующем поединке на своем льду (6:1). Позже «рыцари» сгоняли в Канаду, где не смогли взять реванш у «Ванкувера» (4:5 ОТ).

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В следующих двух встречах в соседней стране «Вегас» уничтожил «Калгари» (6:1) и был разгромлен «Эдмонтоном» (0:4). Вернувшись домой, «отбросы» неожиданно проиграли «Нью-Джерси» (2:3).

«Вашингтон»

Коллектив из Вашингтона поучаствовал в 76 матчах чемпионата и затащил за это время 96 баллов. В Столичном дивизионе он занимает четвертое место с досрочным выходом в плей-офф.

В первой половине апреля «Вашингтон» провел неплохую серию, в ходе которой оформил четыре подряд победы. Суммарно за этот период «Кэпиталз» забросили 23 шайбы.

Первым, кого прихлопнули парни Питера Лавиолетта, оказалась «Тампа-Бэй» (4:3). В трех следующих матчах столичные хоккеисты грохнули «Питтсбург» (6:3), «Бостон» (4:2) и «Филадельфию» (9:3).

Добить серию до пяти поединков «Вашингтону» помешал «Торонто», которому «Кэпиталз» уступили в гостях (3:7). Зато в двух других играх на чужом льду команда Лавиолетта разделалась с «Монреалем» (8:4) и «Колорадо» (3:2).

Коэффициенты

Поставить на победу «Вегаса» в этой встрече букмекеры предлагают за 2.33, ничья оценивается в 4.54, а победа «Вашингтона» — в 2.59.

Прогноз

В важнейший период чемпионата «Вегас» начал чаще проигрывать (4 поражения в 6 матчах), в то время как «Вашингтон» набрал приличную форму и провел топовый отрезок, позволивший ему решить задачу по выходу в плей-офф.

В шести играх из семи последних «Кэпс» вынесли соперников, а в пяти поединках упомянутого промежутка с толичные ребята забрасывали по 4+ шайбы . Такая серьезная атакующая сила не дрогнет в Лас-Вегасе и не позволит хозяевам взять очки без результативного замеса.

Ставка

Команда Лавиолетта не собирается катать тихий матч и предложит «Вегасу» открытый хоккей. Наши прогноз и ставка — «Вашингтон» не проиграет + ТБ 4.5 за 2.38.