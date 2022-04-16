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    Дома «Рейнджерс» не заметят своего соперника?

    «Рейнджерс» — «Детройт». Прогноз и ставка (к. 4.90) на хоккейный матч НХЛ 16 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Рейнджерс» — «Детройт»
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    «Рейнджерс» в игре с «Филадельфией»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Рейнджерс» будут принимать «Детройт». Игра пройдет в «Мэдисон Сквер Гарден» 16 апреля. Начало встречи — в 19:30 мск. «Рейнджерс» — «Детройт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 16 Апреля 2022 года

    «Рейнджерс»

    Хоккейные звезды с Манхэттена затащили 102 очка в 75 играх регулярного первенства. В турнирной таблице Столичного дивизиона команда занимает второе место, отставая на 2 балла от первой «Каролины».

    В начале апреля «Рейнджерс» скатали два подряд матча в «Мэдисон Сквер Гарден», но оба раза проиграли. Сперва «синерубашечники» опозорились с дерби с «Айлендерс» (0:3), а затем — уступили по буллитам «Филадельфии» (3:4 Б).

    Коэффициенты матча Нью-Йорк Рейнджерс — Детройт

  • 1
  • 1.42
  • X
  • 5.60
  • 2
  • 6.00
  • Ставка
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    После пары слабых матчей команда Жерара Галлана реабилитировалась и затащила три подряд встречи. Соперниками ньюйоркцев оказались «Нью-Джерси» (3:1), «Питтсбург» (3:0) и «Оттава» (5:1).

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    Трехматчевая серия без поражений «Рейнджерс» прервалась в «Сквер Гарден», где хозяева не справились с «Каролиной» (2:4). Последний матч парни Галлана легко затащили в «Веллс Фарго Центре», где уничтожили «Филадельфию» (4:0).

    «Детройт»

    Ребята из Мичигана зацепили 68 баллов в 74 встречах регулярного первенства. В Атлантическом дивизионе «крылья» застряли на пятом месте без реальных шансов на плей-офф.

    В период с 25 марта по 3 апреля «Детройт» успел выйти на лед шесть раз. В каждом матче отрезка «Ред Уингз» проиграли, а выпутаться из этой серии им удалось в домашней встрече с «Бостоном» (5:3).

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    • В следующей игре команда Джеффа Блашилла расстроила «Виннипег» на его льду (3:1), а несколькими днями позже — зацепила 1 балл в противостоянии с «Коламбусом» (4:5 ОТ).

    Вернувшись домой, «Детройт» принимал одного из аутсайдеров чемпионата — «Оттаву», которой проиграл крупно (1:4). Последнюю встречу «Ред Уингз» закончили солидной победой над «Каролиной» (3:0).

    Коэффициенты

    Поставить на победу «Рейнджерс» в этой игре букмекеры предлагают за 1.43, на ничью можно зарядить за 5.85, как и на победу «Детройта».

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    Прогноз

    После энергозатратного выезда в Роли на матч с «Каролиной» «Детройт» ждет еще один сложнейший соперник, который готов воспользоваться недавней потерей очков «Харрикейнз» и выскочить на первое место в дивизионе.

    Ставка

    С нынешним «Детройтом» команда Галлана заигрываться не собирается, в попытках вырвать лидерство в таблице, ньюйоркцы покажут лучший хоккей. Наши прогноз и ставка — «Рейнджерс» победят в каждом периоде за 4.90.

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    «Рейнджерс» — «Детройт»: прогноз, ставка (4.90), статистика, коэффициенты матча 16.04.2022. Прогнозы на хоккей. Дома «Рейнджерс» не заметят своего соперника?
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