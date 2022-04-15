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    «Торонто» — «Вашингтон». Прогноз и ставка (к. 2.34) на хоккейный матч НХЛ 15 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Торонто» — «Вашингтон»
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    Мэтт Ирвин
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Торонто» будет принимать «Вашингтон». Игра пройдет на «Скотиабанк Арене» 15 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. «Торонто» — «Вашингтон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 15 Апреля 2022 года

    «Торонто»

    Канадцы из Онтарио имеют на своем счету 100 очков, которые они зацепили в 73 встречах регулярки. В турнирной таблице Атлантического дивизиона «листочки» занимают второе место с гарантированной путевкой в плей-офф.

    С 28 марта по 5 апреля «Торонто» провел крутую серию из пяти крупных побед, в ходе которой он прибил «Флориду» (5:2), «Бостон» (6:4), «Виннипег» (7:3), «Филадельфию» (6:3) и «Тампу-Бэй» (6:2).

    Коэффициенты матча Торонто — Вашингтон

  • 1
  • 2.25
  • X
  • 4.15
  • 2
  • 2.70
  • Ставка
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    Результативную зарубу канадцы устроили еще в одной игре с «Флоридой». На этот раз «Мэйпл Лифс» уступили (6:7 ОТ). После матча с «Пантерз» команда Шелдона Кифа победила дважды в трех поединках.

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    Затащить по 2 балла «Торонто» удалось во встречах с «Далласом» (4:3 ОТ) и «Монреалем» (3:2). Последний матч «листочки» неожиданно сдали «Баффало» на своем льду (2:5).

    «Вашингтон»

    Вашингтонский коллектив скатал в чемпионате 73 поединка, после которых в его резервах оказалось 92 балла. В турнирной таблице Столичного дивизиона «Кэпс» замыкают первую четверку.

    Апрельская часть регулярки стартовала для «Вашингтона» с крупного домашнего поражения в игре «Миннесотой» (1:5). Перед этим «Кэпиталз» на своем льду слились «Каролине» (1:6).

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    • Но после пары неприятных результатов на родной площадке команда Питера Лавиолетта оформила четыре подряд победы. Эта серия началась с зарубы с «Тампой-Бэй» (4:3).

    На матч 9 апреля «Вашингтон» сгонял в Пенсильванию, где разгромил «Питтсбург» (6:3). В последних встречах «Кэпиталз» при родной публике грохнули «Бостон» (4:2) и «Филадельфию» (9:2).

    Коэффициенты

    Победа «Торонто» в этой встрече оценивается букмекерами в 2.26, зарядить на ничью можно за 4.74. Победа «Вашингтона» рассматривается за 2.62.

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    Прогноз

    В четырех последних играх «Кэпиталз» победили, сделав индивидуальный тотал в 4+ шайбы в каждой. В зарубе с «Торонто», который любит открытый хоккей, столичные ребята также накидают полную сетку, поскольку минимальными силами затащить такой матч нельзя.

    Ставка

    В Канаде два топ-клуба покажут свой атакующий класс, а зрители кайфанут от зрелищной игры. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Вашингтона» больше 3.5 за 2.34.

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    «Торонто» — «Вашингтон»: прогноз, ставка (2.34), статистика, коэффициенты матча 15.04.2022. Прогнозы на хоккей. Атака «Вашингтона» продолжит уничтожать соперников?
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