В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Миннесота» будет принимать «Лос-Анджелес». Игра пройдет в «Эксел Энерджи Центре» 11 апреля. Начало встречи — в 00:00 мск. «Миннесота» — «Лос-Анджелес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Миннесота»

Хоккеисты из Сент-Пола вышли на лед в рамках 70 матчей чемпионата и заработали 92 очка. В турнирной таблице Центрального дивизиона команда занимает второе место, обгоняя по дополнительной статистике «Сент-Луис».

В пятницу, 1 апреля, «Миннесота» у себя дома встретилась с «Питтсбургом». В зарубе двух топов «дикари» потерпели поражение в овертайме (3:4 ОТ) и приговорили свою 7-матчевую беспроигрышную серию.

После встречи с «Пингвинз» команда Дина Эвансона отправилась в гостевой тур, который стартовал с двух побед над большими соперниками. На чужом льду «Минни» нагнула «Каролину» (3:1) и вбила в лед «Вашингтон» (5:1).

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А вот третий кряду матч на выезде «Миннесота» провалила. Крупно влетела она «Нэшвиллу» (2:6). В последней игре «дикари» сдались «Сент-Луису» (3:4 ОТ).

«Лос-Анджелес»

Калифорнийцы имеют в своем резерве 86 очков, добытых в 73 поединках регулярки. На данном этапе чемпионата они занимают третье место в Тихоокеанском дивизионе и опережают на 4 балла «Вегас».

В конце марта «Лос-Анджелес» дважды кряду проиграл. Сперва «Кингз» уступили одному из аутсайдеров текущего сезона — «Сиэтлу» (1:6), а затем — отдали очки прямому конкуренту — «Эдмонтону» (3:4 Б).

Апрельская часть чемпионата стартовала для команды Тодда Маклеллана удачно, в Канаде она переиграла «Калгари» (3:2 Б). Еще в одной встрече на территории северных соседней «короли» взяли верх над «Виннипегом» (3:2).

Два последних поединка «Лос-Анджелес» провел на «Crypto.com Арене», где сдался первым двум клубам Тихоокеанского дивизиона — «Калгари» (2:3) и «Эдмонтону» (2:3).

Коэффициенты

Победа «Миннесоты» в этой игре оценивается в 2.02, с кэфом 4.64 букмекеры предлагают зарядить на ничью. На победу «Лос-Анджелеса» можно поставить за 3.26.

Прогноз

Перед возвращением в родной город «дикари» дважды проиграли прямым конкурентам в Центральном дивизионе. При этом и у «Лос-Анджелеса» был неудачный период.

В очной встрече обеим командам хотелось бы пополнить резервы двумя очками, однако расклад сил сейчас играет в пользу «Миннесоты» . На своей территории ребята Эвансона не пойдут на уступки лихорадящему «Лос-Анджелесу».

Ставка

В предстоящем поединке «дикари» имеют все шансы прервать серию поражений. Упускать такую возможность было бы глупо. Наши прогноз и ставка — «Миннесота» победит с форой -2 за 3.19.