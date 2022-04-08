В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Даллас» будет принимать «Торонто». Игра пройдет в «Американ Эйрлайнс Центре» 8 апреля. Начало встречи — в 03:30 мск. «Даллас» — «Торонто»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Даллас»

Техасская команда приняла участие в 69 играх сезона и заработала 83 очка. В турнирной таблице Центрального дивизиона она закрепилась на пятом месте, но с отставанием от топ-4 на 1 балл.

После домашнего унижения в игре с «Ванкувером» 27 марта (1:4) «Даллас» отправился в Калифорнию, где провел три встречи и победил в каждой.

Коэффициенты матча Даллас — Торонто 1 2.60 X 4.50 2 2.25 Ставка

Первым соперником техасцев в этой серии оказался «Анахайм», с которым команда Рика Боунесса справилась дважды кряду (3:2, 3:2 ОТ). В последнем поединке отрезка «шерифы» переиграли «Сан-Хосе» (5:4).

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На матч 4 апреля «Даллас» приехал в Сиэтл. На «Клаймат Пледж Арене» гости крупно влетели «Кракену» (1:4). Последнюю встречу «Старз» скатали на своем льду. Дома техасцы победили «Айлендерс» (3:2).

«Торонто»

Канадский коллектив из Онтарио затащил 96 очков в 70 встречах регулярного первенства. В турнирной таблице Атлантического дивизиона он занимает второе место и отстает от лидера на 8 баллов.

В период с 28 марта по 5 апреля «Торонто» провел 5-матчевую победную серию. В каждом поединке «листочкам» удалось положить в рамку соперников минимум 4 шайбы.

Первой, кого вынесла команда Шелдона Кифа, оказалась «Флорида» (5:2). Затем на выезде «Мэйпл Лифс» одержали верх над «Бостоном» (6:4), а у себя дома — разгромили «Виннипег» (7:3).

В паре следующих матчей «Торонто» отгрузил по шесть голов «Филадельфии» (6:3) и «Тампе-Бэй» (6:2). А в последней игре серия «листочков» была прервана стараниями «Флориды» (6:7 ОТ).

Коэффициенты

На победу «Далласа» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.62, а на победу «Торонто» — 2.28. Ничья оценивается в 4.62.

Прогноз

Результативность «Торонто» в последних играх поражает. В пяти предыдущих встречах из шести «листочки» забивали минимум 5 голов даже топ-соперникам. Учитывая, что «Даллас» в защите имеет определенные проблемы, он получит от канадцев свою порцию шайб.

Ставка

Забивные нападающие Шелдона Кифа вновь покажут крутую результативность. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Торонто» больше 3.5 за 2.19.