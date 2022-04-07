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    Дома «Сент-Луис» разнесет «Сиэтл»?

    «Сент-Луис» — «Сиэтл». Прогноз и ставка (к. 2.38) на хоккейный матч НХЛ 7 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Сент-Луис» — «Сиэтл»
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    Давид Перрон
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис» будет принимать «Сиэтл». Игра пройдет в «Энтерпрайз-центре» 7 апреля. Начало встречи — в 03:00 мск. «Сент-Луис» — «Сиэтл»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Сент-Луис»

    Команда из Миссури имеет в своей копилке 88 очков, которые захватила в 69 играх. В турнирной таблице Центрального дивизиона она занимает третье место, опережая соседа снизу на 6 баллов.

    В конце прошлого месяца «Сент-Луис» дважды встретился с «Ванкувером» и закончил обе встречи на мажорной ноте. В первой игре с «Кэнакс» «музыканты» оформили убедительную победу (4:1).

    Второй матч с «Ванкувером» прошел в Канаде, где подопечные Крейга Беруби оказались сильнее лишь с минимальным перевесом (4:3). Далее «Блюз» ждало поражение в зарубе с «Эдмонтоном» (5:6 ОТ).

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    Еще в одной встрече в Альберте «Сент-Луис» одержал верх над «Калгари» (6:4). Последний поединок «музыканты» провели на своем льду. Дома они не пожалели «Аризону» (5:1).

    «Сиэтл»

    Новички НХЛ провели в дебютном сезоне 69 матчей, в которых им суммарно досталось 50 очков. Таких печальных показателей хватает для того, чтобы закрепиться на последнем месте в Тихоокеанском дивизионе.

    В конце марта «Сиэтл» дважды кряду зарубился с «Лос-Анджелесом» в Калифорнии. В первой игре было крупное поражение (2:4), а во второй — убедительная победа (6:1).

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    • В двух следующих матчах «Кракен» встретился с «Вегасом». На «Клаймат Пледж Арене» подопечные Питера Дебура были обыграны с крупным счетом (0:3, 2:5).

    Последнюю встречу «Сиэтл» также провел на своем льду. При родных трибунах «Кракен» сенсационно переиграл «Даллас», отгрузив техасцам четыре шайбы (4:1).

    Коэффициенты

    Поставить на победу «Сент-Луиса» в этой встрече можно за 1.61, намного жирнее кэф на победу «Сиэтла» — 4.40. Ничью букмекеры оценивают в 4.90.

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    Прогноз

    В четырех матчах из пяти последних «Сент-Луис» победил, в каждой встрече (включая одну проигранную) он забил в основное время минимум 4 гола. Сейчас нападение «Блюз» чувствует себя прекрасно, а потому дома они не пожалеют соперников уровня «Сиэтла».

    Ставка

    С кризисной командой Хэкстола хоккеисты из Миссури должны дома разбираться без нервов. Наши прогноз и ставка — «Сент-Луис» победит с форой -2 за 2.38.

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    «Сент-Луис» — «Сиэтл»: прогноз, ставка (2.38), статистика, коэффициенты матча 07.04.2022. Прогнозы на хоккей. Дома «Сент-Луис» разнесет «Сиэтл»?
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