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    «Эдмонтон» не пожалеет «Анахайм»?

    «Анахайм» — «Эдмонтон». Прогноз и ставка (к. 2.60) на хоккейный матч НХЛ 4 апреля 2022 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Анахайм Дакс Прогнозы на Эдмонтон Ойлерз
    Прогноз и ставки на «Анахайм» — «Эдмонтон»
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    Леон Драйзайтль
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Анахайм» будет принимать «Эдмонтон». Игра пройдет в «Хонда Центре» 4 апреля. Начало встречи — в 03:00 мск. «Анахайм» — «Эдмонтон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 04 Апреля 2022 года

    «Анахайм»

    Калифорнийская бригада приняла участие в 70 матчах регулярного первенства и заработала 68 очков. В турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона она оказалась шестой.

    С 9 марта по 1 апреля «Анахайм» только раздавал очки конкурентам. Серия поражений «утят» доросла до 11 матчей, а стартовала она с унижения в зарубе с «Чикаго» (3:8).

    Коэффициенты матча Анахайм — Эдмонтон

  • 1
  • 3.55
  • X
  • 4.80
  • 2
  • 1.77
  • Ставка
    •

    В остальных играх команда Далласа Икинса уступила «Нэшвиллу» (1:4 Б), «Нью-Джерси» (1:2 Б), «Айлендерс» (3:4), «Рейнджерс» (3:4 ОТ), «Флориде» (0:3), «Нэшвиллу» (3:6), «Чикаго» (2:4), «Сан-Хосе» (1:4) и «Далласу» (2:3, 2:3 ОТ).

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    После двух стыковых поединков с техасцами кошмарная полоса «Анахайма» наконец-то была прервана. В игре 2 апреля «Дакс» в Финиксе выплеснули всю злость на «Аризону» (5:0).

    «Эдмонтон»

    Канадская команда из Альберты провела в чемпионате 69 поединков, после которых в ее копилку прилетело 83 балла. В Тихоокеанском дивизионе «нефтяники» занимают третью позицию, опережая ближайших соперников на 3- очка.

    Четыре матча из пяти последних «Эдмонтон» скатал у себя дома. В каждом поединке в «Роджерс Плейс» «нефтяникам» удалось победить. Первые два очка в этот период они затащили в битве с «Сан-Хосе» (5:2).

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    • Стоило команде покинуть родную площадку, как сразу же ее ждал жесткий облом. Без очков коллектив Джея Вудкрофта остался в принципиальном дерби Альберты против «Калгари» (5:9).

    После замеса с «огоньками» «Эдмонтон» вернулся домой, где трижды расстроил разного уровня важности гостей. В этих матчах «Ойлерз» переиграли «Аризону» (6:1), «Лос-Анджелес» (4:3 Б) и «Сент-Луис» (6:5 ОТ).

    Коэффициенты

    На победу «Анахайма» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3.56, ничья оценивается в 4.88, а победа «Эдмонтона» — 1.81.

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    Прогноз

    Лишь в матче с таким же аутсайдером «Анахайм» прервал затянувшуюся серию поражений, в то время как «Ойлерз» перед визитом в Калифорнию затащили три подряд победы, забросив суммарно 15 голов в основное время.

    «Эдмонтон» снова хорош в атаке, поэтому в игре с хандрящим «Анахаймом» особых проблем возникнуть не должно.

    Ставка

    В игре в «Хонда Центре» «нефтяники» покажут крутую результативность и закончат встречу унижением хозяев. Наши прогноз и ставка — «Эдмонтон» забьет во всех периодах за 2.60.

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    «Анахайм» — «Эдмонтон»: прогноз, ставка (2.60), статистика, коэффициенты матча 04.04.2022. Прогнозы на хоккей. «Эдмонтон» не пожалеет «Анахайм»?
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