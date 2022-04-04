В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Анахайм» будет принимать «Эдмонтон». Игра пройдет в «Хонда Центре» 4 апреля. Начало встречи — в 03:00 мск. «Анахайм» — «Эдмонтон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Анахайм»

Калифорнийская бригада приняла участие в 70 матчах регулярного первенства и заработала 68 очков. В турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона она оказалась шестой.

С 9 марта по 1 апреля «Анахайм» только раздавал очки конкурентам. Серия поражений «утят» доросла до 11 матчей, а стартовала она с унижения в зарубе с «Чикаго» (3:8).

Коэффициенты матча Анахайм — Эдмонтон 1 3.55 X 4.80 2 1.77 Ставка

В остальных играх команда Далласа Икинса уступила «Нэшвиллу» (1:4 Б), «Нью-Джерси» (1:2 Б), «Айлендерс» (3:4), «Рейнджерс» (3:4 ОТ), «Флориде» (0:3), «Нэшвиллу» (3:6), «Чикаго» (2:4), «Сан-Хосе» (1:4) и «Далласу» (2:3, 2:3 ОТ).

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После двух стыковых поединков с техасцами кошмарная полоса «Анахайма» наконец-то была прервана. В игре 2 апреля «Дакс» в Финиксе выплеснули всю злость на «Аризону» (5:0).

«Эдмонтон»

Канадская команда из Альберты провела в чемпионате 69 поединков, после которых в ее копилку прилетело 83 балла. В Тихоокеанском дивизионе «нефтяники» занимают третью позицию, опережая ближайших соперников на 3- очка.

Четыре матча из пяти последних «Эдмонтон» скатал у себя дома. В каждом поединке в «Роджерс Плейс» «нефтяникам» удалось победить. Первые два очка в этот период они затащили в битве с «Сан-Хосе» (5:2).

Стоило команде покинуть родную площадку, как сразу же ее ждал жесткий облом. Без очков коллектив Джея Вудкрофта остался в принципиальном дерби Альберты против «Калгари» (5:9).

После замеса с «огоньками» «Эдмонтон» вернулся домой, где трижды расстроил разного уровня важности гостей. В этих матчах «Ойлерз» переиграли «Аризону» (6:1), «Лос-Анджелес» (4:3 Б) и «Сент-Луис» (6:5 ОТ).

Коэффициенты

На победу «Анахайма» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3.56, ничья оценивается в 4.88, а победа «Эдмонтона» — 1.81.

Прогноз

Лишь в матче с таким же аутсайдером «Анахайм» прервал затянувшуюся серию поражений, в то время как «Ойлерз» перед визитом в Калифорнию затащили три подряд победы , забросив суммарно 15 голов в основное время.

«Эдмонтон» снова хорош в атаке, поэтому в игре с хандрящим «Анахаймом» особых проблем возникнуть не должно.

Ставка

В игре в «Хонда Центре» «нефтяники» покажут крутую результативность и закончат встречу унижением хозяев. Наши прогноз и ставка — «Эдмонтон» забьет во всех периодах за 2.60.