В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Виннипег» будет принимать «Лос-Анджелес». Игра пройдет в «Канада Лайф Центре» 3 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. «Виннипег» — «Лос-Анджелес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Виннипег»

Канадская бригада из Манитобы провела в чемпионате 69 матчей, в которых затащила 76 очков. В Центральном дивизионе команда занимает шестое место, отставая от плей-офф позиций на 3 балла.

В 20-х числах марта «Виннипег» оформил две победы, в ходе которых закинул в ворота соперников 10 голов. В этих поединках «Джетс» грохнули «Чикаго» (6:4) и «Вегас» (4:0).

Взять небольшую паузу с набором очков команда Дэйва Лоури вынуждена была в зарубе с «Оттавой» (2:5), после чего она провела серию из трех матчей без поражений.

Все прогнозы на НХЛ

В ходе новой цепочки успешных результатов «Виннипег» победил «Коламбус» (4:3 ОТ), «Аризону» (2:1 ОТ) и «Баффало» (3:2 Б). Последний матч, прошедший 1 апреля, «Джетс» слились «Торонто» (3:7).

«Лос-Анджелес»

Калифорнийский клуб вышел на лед в рамках 70 поединков, заработав 84 балла. В турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона он находится на второй строчке.

С 23 по 29 марта «Лос-Анджелесу» посчастливилось провести четыре подряд матча на «Crypto.com Арене». При родной публике «короли» трижды набрали очки.

Первым соперником домашней серии оказался «Нэшвилл» (6:1). Еще один балл команда Тодда Маклеллана затащила в зарубе с «Чикаго» (3:4 Б), а вторую победу «монархи» добыли в поединке с «Сиэтлом» (4:2). Ответку с «Кракеном» «Лос-Анджелес» провалил (1:6).

Два последних матча калифорнийская бригада скатала в Канаде. Сперва «Кингз» уступили «Эдмонтону» (3:4 Б), а в следующей игре одержали верх над «Калгари» (3:2 Б).

Коэффициенты

Поставить в этой встрече на «Виннипег» букмекеры предлагают за 2.36, на ничью они дают кэф 4.00, а на победу «Лос-Анджелеса» — 2.75.

Прогноз

Канадцы до последнего ведут борьбу с «Далласом» и «Нэшвиллом» за место в зоне плей-офф. Поэтому в играх с соперниками уровня «Кингз» они стараются выгрызать очки.

У «Лос-Анджелеса» все в норме с турнирными делами, однако с игровой формой у калифорнийцев проблемы (три поражения в четырех последних гостевых встречах).

Ставка

В домашнем матче «Джетс» извлекут максимум из слабой защиты «королей» и забросят нужное для победы количество шайб. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Виннипега» больше 3 за 1.91.