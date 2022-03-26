В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Баффало» будет принимать «Вашингтон». Игра пройдет на «Бриджстоун Арене» 26 марта. Начало встречи — в 02:00 мск. «Баффало» — «Вашингтон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Баффало»

В 64 матчах регулярного первенства парни из Буффало сумели взять всего 54 очка. С такой печальной статистикой команда находится на шестом месте в турнирной таблице Атлантического дивизиона.

В последних играх «Баффало» неплохо прибавил в вопросе набора очков и оформил пять побед в шести предыдущих встречах. Удачный по меркам «мечей» отрезок начался с поединка против «Вегаса» 11 марта (3:1).

Следом парни Дона Гранато разгромили «Торонто» (5:2). Единственная за этот период осечка случилась в Канаде, где «Сэйбрз» были втоптаны в лед домашней арены «Эдмонтона» (1:6).

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После матча с «Ойлерз» «Баффало» переиграл другую команду из Альберты — «Калгари» (1:0 ОТ). В двух последних встречах «мечи» взяли верх над «Ванкувером» (3:2 ОТ) и «Питтсбургом» (4:3 Б).

«Вашингтон»

Ребята из округа Колумбия провели 65 матчей, в которых затащили 80 очков. В турнирной таблице Столичного дивизиона они замыкают топ-4, опережая ближайшего преследователя на 13 баллов.

В течение двух предыдущих недель у «Вашингтона» был свой неплохой отрезок в регулярке. В период с 12 по 19 марта «Кэпс» удалось оформить четыре победы подряд.

Серия столичной банды стартовала в Канаде, где она взяла верх над «Ванкувером» (4:3 ОТ). Затем на территории США парни Питера Лавиолетта переиграли «Айлендерс» (4:3 Б), «Коламбус» (7:2) и «Каролину» (4:3 Б).

Накрылась серия «Кэпиталз» на их площадке. В этом вопросе «помог» «Даллас» (2:3). В последнем домашнем матче «Вашингтон» ничего не сумел придумать, чтобы сдержать «Сент-Луис» (2:5).

Коэффициенты

Поставить в этом матче на «Баффало» букмекеры предлагают за 3.92, кэф на победу «Вашингтона» — 1.76, а ничью эксперты оценивают в 4.66.

Прогноз

После двух потерь очков в играх с серьезными соперниками «Кэпиталз» могут поднять себе настроение благодаря выносу аутсайдера на его территории, напомнив о том, что они умеют забивать много.

Ставка

В игре на «Бриджстоун Арене» столичные ребята грохнут «Баффало» и прервут его дерзкую серию без поражений. Наши прогноз и ставка — «Вашингтон» победит + ТБ 5.5 за 2.43.