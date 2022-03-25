В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Бостон» будет принимать «Тампу-Бэй». Игра пройдет в «ТД Гарден» 25 марта. Начало встречи — в 02:00 мск. «Бостон» — «Тампа-Бэй»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бостон»

Бостонский клуб заработал 83 очка в 63 встречах сезона. В таблице Атлантического дивизиона он по-прежнему находится на четвертой позиции, а от лидера отстает всего на 7 пунктов.

В последних шести матчах «Бостон» оформил пять побед. Трижды кряду «Брюинз» обыграли соперников в отрезок с 11 по 16 марта. Сперва «медведи» одержали верх над «Чикаго» (4:3).

После поединка с «Блэкхокс» команда Брюса Кэссиди дома принимала «Аризону». И снова «Бис» оказались сильнее аутсайдера лишь с минимальным перевесом в счете — 3:2. Следом бостонцы еще раз прихлопнули «Чикаго» (2:1 ОТ).

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Паузу в вопросе набора очков хоккеисты Кэссиди вынуждены были взять в противостоянии с «Миннесотой» (2:4). В двух последних играх «Бостон» победил «Виннипег» (4:2) и «Монреаль» (3:2 ОТ).

«Тампа-Бэй»

Коллектив из Тампы провел 62 матча, заработав за это время 84 балла. В турнирной таблице Атлантического дивизиона «молнии» расположились на втором месте, пропустив вперед «Флориду» на 6 очков.

В первой половине марта «Тампа-Бэй» осталась с нулем в трех встречах кряду. Унылая серия стартовала в «Канада Лайф Центре», где «Болтс» не смогли перебить «Виннипег» в голевом рубилове (4:7).

Задержавшись в соседней стране еще на три матча, подопечные Джона Купера потерпели крупные поражения от «Калгари» (1:4) и «Эдмонтона» (1:4), а также прихлопнули «Ванкувер» (2:1).

По возвращении на территорию США «Тампа-Бэй» успела разнести «Сиэтл» на «Клаймат Пледж Арене» (4:1). В двух следующих матчах «молнии» проиграли «Рейнджерс» (1:2) и «Каролине» (2:3).

Коэффициенты

Поставить в этом матче на «Бостон» букмекеры предлагают за 2.55. Чуть выше кэф на победу «Тампы-Бэй» — 2.56. Ничья оценивается в 3.92.

Прогноз

На данном этапе чемпионата бостонцы находятся в полном порядке. Команда Кэссиди чаще штампует победы , позволяющие ей избавиться от конкуренции в борьбе за плей-офф.

У «Тампы-Бэй» турнирные дела также в норме, однако сейчас команда Купера позволяет себе осечки. В очном матче расслабленность «Болтс» может сыграть с ними злую шутку.

Ставка

Дома у «Брюинз» высокие шансы на успех в замесе с «Тампой». Однако сама встреча, как и три из пяти предыдущих, получится «низовой». Наши прогноз и ставка — «Бостон» не проиграет + ТМ 6.5 за 2.33.