ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Случится ли расширение РПЛ?Шкурный интерес. Клубы договорились о расширении РПЛ, но случится ли оно? Конкуренты встретятся 10 апреля«Ман Сити» против «Ливерпуля»: кто станет чемпионом «Барселона» послала сигнал «Реалу» и всему футбольному миру«Реал» — чемпион, но будущее за «Барселоной»
  • 16:47
    • Кроос: Матч с «Барселоной» нужно забыть. «Реал» был бандой неудачников
  • 15:21
    • Садреев и Кустова победили на чемпионате России по прыжкам на лыжах с трамплина
  • 15:04
    • Президент Федерации футбола Франции: Хочу, чтобы Мбаппе остался в «ПСЖ»
  • 14:43
    • Чемпион ОИ Евгений Рылов снялся с Чемпионата Мира в знак поддержки отстранённых россиян
  • 14:23
    • Исполком РФС не принял предложение РПЛ о расширении лиги до 18 команд
  • 13:30
    • Абрамович может приобрести турецкий «Гезтепе»
  • 13:07
    • Роналду хочет, чтобы тренером «МЮ» стал Рубен Аморим из «Спортинга»
    Все новости спорта

    Бостонцы оставят «Тампу-Бэй» без очков в «ТД Гарден»?

    «Бостон» — «Тампа-Бэй». Прогноз и ставка (к. 2.33) на хоккейный матч НХЛ 25 марта 2022 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Бостон Брюинз Прогнозы на Тампу-Бэй Лайтнинг
    Прогноз и ставки на «Бостон» — «Тампа-Бэй»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Крэйг Смит празднует гол в ворота «Вегаса»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Бостон» будет принимать «Тампу-Бэй». Игра пройдет в «ТД Гарден» 25 марта. Начало встречи — в 02:00 мск. «Бостон» — «Тампа-Бэй»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Хоккей. НХЛ 25 Марта 2022 года

    «Бостон»

    Бостонский клуб заработал 83 очка в 63 встречах сезона. В таблице Атлантического дивизиона он по-прежнему находится на четвертой позиции, а от лидера отстает всего на 7 пунктов.

    В последних шести матчах «Бостон» оформил пять побед. Трижды кряду «Брюинз» обыграли соперников в отрезок с 11 по 16 марта. Сперва «медведи» одержали верх над «Чикаго» (4:3).

    Коэффициенты матча Бостон — Тампа-Бэй

  • 1
  • 2.50
  • X
  • 3.95
  • 2
  • 2.50
  • Ставка
    •

    После поединка с «Блэкхокс» команда Брюса Кэссиди дома принимала «Аризону». И снова «Бис» оказались сильнее аутсайдера лишь с минимальным перевесом в счете — 3:2. Следом бостонцы еще раз прихлопнули «Чикаго» (2:1 ОТ).

    Все прогнозы на НХЛ

    Паузу в вопросе набора очков хоккеисты Кэссиди вынуждены были взять в противостоянии с «Миннесотой» (2:4). В двух последних играх «Бостон» победил «Виннипег» (4:2) и «Монреаль» (3:2 ОТ).

    «Тампа-Бэй»

    Коллектив из Тампы провел 62 матча, заработав за это время 84 балла. В турнирной таблице Атлантического дивизиона «молнии» расположились на втором месте, пропустив вперед «Флориду» на 6 очков.

    В первой половине марта «Тампа-Бэй» осталась с нулем в трех встречах кряду. Унылая серия стартовала в «Канада Лайф Центре», где «Болтс» не смогли перебить «Виннипег» в голевом рубилове (4:7).

  • НХЛ.«Вашингтон» пропустил пять шайб от «Сент-Луиса», «Тампа» уступила «Каролине»
  • Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 23 марта
  • Сегодня

    • Задержавшись в соседней стране еще на три матча, подопечные Джона Купера потерпели крупные поражения от «Калгари» (1:4) и «Эдмонтона» (1:4), а также прихлопнули «Ванкувер» (2:1).

    По возвращении на территорию США «Тампа-Бэй» успела разнести «Сиэтл» на «Клаймат Пледж Арене» (4:1). В двух следующих матчах «молнии» проиграли «Рейнджерс» (1:2) и «Каролине» (2:3).

    Коэффициенты

    Поставить в этом матче на «Бостон» букмекеры предлагают за 2.55. Чуть выше кэф на победу «Тампы-Бэй» — 2.56. Ничья оценивается в 3.92.

    15ИгратьФрибет для новых игроковbetboom 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Прогноз

    На данном этапе чемпионата бостонцы находятся в полном порядке. Команда Кэссиди чаще штампует победы, позволяющие ей избавиться от конкуренции в борьбе за плей-офф.

    У «Тампы-Бэй» турнирные дела также в норме, однако сейчас команда Купера позволяет себе осечки. В очном матче расслабленность «Болтс» может сыграть с ними злую шутку.

    Ставка

    Дома у «Брюинз» высокие шансы на успех в замесе с «Тампой». Однако сама встреча, как и три из пяти предыдущих, получится «низовой». Наши прогноз и ставка — «Бостон» не проиграет + ТМ 6.5 за 2.33.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.03
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Дельбонис — Маррей
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Кирьос — Маннарино
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Корда — Давидович-Фокина
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Кресси — Руусувуори
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Осака — Шарма
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Динамо Москва — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.26
  • Прогноз на матч Анахайм — Чикаго
  • Хоккей
  • Завтра в 05:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Венгрия U21 — Сан-Марино U21
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Сербия U21 — Северная Македония U21
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Спартак — СКА
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.38
  • Прогноз на матч Авангард — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.86
  • Прогноз на матч Израиль U21 — Польша U21
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.52
  • Прогноз на матч Молдавия — Казахстан
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Бостон» — «Тампа-Бэй»: прогноз, ставка (2.33), статистика, коэффициенты матча 25.03.2022. Прогнозы на хоккей. Бостонцы оставят «Тампу-Бэй» без очков в «ТД Гарден»?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры