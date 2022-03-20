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    Сколько голов «Нэшвиллу» удастся забить «Торонто»?

    «Нэшвилл» — «Торонто». Прогноз и ставка (к. 1.97) на хоккейный матч НХЛ 20 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Нэшвилл» — «Торонто»
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    «Нэшвилл»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Нэшвилл» будет принимать «Торонто». Игра пройдет на «Бриджстоун Арене» 20 марта. Начало встречи — в 02:00 мск. «Нэшвилл» — «Торонто»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 20 Марта 2022 года

    «Нэшвилл»

    Хоккеисты из Теннесси смогли заработать 74 очка в 61 встрече регулярки. На данный момент «Предаторз» занимают четвертое место в Центральном дивизионе, обходя на 5 баллов «Даллас».

    В начале марта «Нэшвилл» порадовал себя тремя подряд победами. Сперва «хищники» грохнули «Сан-Хосе» (8:0), а затем — одержали верх над «Далласом» (2:1) и «Анахаймом» (4:1).

    Коэффициенты матча Нэшвилл — Торонто

  • 1
  • 2.40
  • X
  • 4.40
  • 2
  • 2.40
  • Ставка
    •

    Разбавить успешную цепочку поединков команде Джона Хайнса пришлось в домашней встрече с «Сент-Луисом» (4:7). После поражения от «Блюз» «Предс» ненадолго вернулись к победам.

    Все прогнозы на НХЛ

    По два балла «Нэшвиллу» удалось урвать в матчах с «Миннесотой» (6:2) и «Питтсбургом» (4:1). Последняя встреча запомнилась ребятам из Теннесси поражением в результативной зарубе с «Филадельфией» (4:5).

    «Торонто»

    Канадские парни из Онтарио провели 61 встречу, заработав за это время 83 очка. В Атлантическом дивизионе «Мэйпл Лифс» замыкают топ-3 и опережают четвертый «Бостон» на 4 балла.

    Последнюю победу в гостях «Торонто» отпраздновал 8 марта. В Огайо «листочки» переиграли «Коламбус» (5:4). Вернувшись домой, канадцы успели прихлопнуть «Сиэтл» (6:4).

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    • В следующем поединке на «Скотиабанк Арене» команда Шелдона Кифа неожиданно проиграла «Аризоне» (4:5 ОТ). Далее «листья» на выезде были разгромлены еще одним аутсайдером — «Баффало» (2:5).

    Два последних матча «Торонто» снова скатал дома. Обе встречи оказались успешными. Сперва парни Кифа разнесли «Даллас» (4:0), а затем — одолели «Каролину» (3:2).

    Коэффициенты

    На «Нэшвилл» в этой игре букмекеры дают коэффициент 2.63, а на «Торонто» — 2.30. Ничейный вариант они рассматривают за 4.25.

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    Прогноз

    В пяти предыдущих матчах атака «Нэшвилла» была на высоте. Банда Хайнса смогла отгрузить всем соперникам минимум 4 гола. Во встрече с «Торонто», у которого проблем в защите достаточно, «Предс» продолжат эту традицию.

    Ставка

    На «Бриджстоун Арене» хозяева зарубятся с «листочками» и покажут топовый перформанс с кучей забитых голов. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Нэшвилла» больше 3 за 1.97.

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    «Нэшвилл» — «Торонто»: прогноз, ставка (1.97), статистика, коэффициенты матча 20.03.2022. Прогнозы на хоккей. Сколько голов «Нэшвиллу» удастся забить «Торонто»?
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