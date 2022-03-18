В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис» будет принимать «Питтсбург». Игра пройдет в «Энтерпрайз-центре» 18 марта. Начало встречи — в 03:00 мск. «Сент-Луис» — «Питтсбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сент-Луис»

В 59 встречах чемпионата команде из Миссури удалось заработать 76 очков. На данный момент «музыканты» засели на втором месте в Центральном дивизионе, опередив на 2 балла конкурентов.

Мартовская часть сезона стартовала для «Сент-Луиса» печально — команда потерпела четыре подряд поражения, начав эту серию с выездной игры с «Рейнджерс» (3:5).

Еще в одном поединке в Нью-Йорке подопечные Крейга Беруби уступили «Айлендерс» (2:2), после чего «Блюз» влетели «Нью-Джерси» (2:3 ОТ) и были разгромлены «Оттавой» (1:4).

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Прервать серию «Сент-Луису» удалось 11 марта во встрече с «Рейнджерс» (6:2). Следом «музыканты» припечатали «Нэшвилл» (7:4). В последнем матче коллектив Беруби одержал верх над «Виннипегом» (4:3 ОТ).

«Питтсбург»

Парни из Пенсильвании имеют в своем активе 61 сыгранный матч, в котором они взяли 81 балл. В турнирной таблице Столичного дивизиона «Пенс» замыкают топ-3.

На данном этапе чемпионата «Питтсбург» далек от оптимальной формы. В пяти последних поединках «пингвины» потерпели три поражения, дважды пропустив по 4 шайбы.

Первая осечка «Пингвинз» случилась в Роли, где бригада Майка Салливана уступила «Каролине» (2:3 ОТ). После встречи с «Кейнс» парни из Пенсильвании слились «Флориде» (3:4).

Разбавить серию неудач «Питтсбургу» помог матч с «Вегасом» (5:2). Позже «пингвины» взяли реванш у «Каролины» (4:2), а затем — оказались разгромлены «Нэшвиллом» (1:4).

Коэффициенты

На «Сент-Луис» в этой игре букмекеры дают коэффициент 2.22, на «Питтсбург» — 2.68, а ничейный вариант рассматривается за 4.72.

Прогноз

Три поражения в последних пяти матчах лишили «Пингвинз» второго места в дивизионе. Теперь команда Салливана едет за очками к «Сент-Луису», который сам недавно проиграл в пяти встречах из семи предыдущих .

Оба клуба переживают небольшой спад, однако у «Блюз» дела обстоят хуже, да и проигрывает коллектив из Миссури часто не самым сильным соперникам.

Ставка

Учитывая состояние «Сент-Луиса», у гостей из Пенсильвании появляются хорошие шансы на то, чтобы захватить 2 очка. Наши прогноз и ставка — «Питтсбург» не проиграет + ТБ 4.5 за 2.36.