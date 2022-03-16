НХЛ. Рекордный гол Овечкина и ассистентский хет-трик Панарина

«Торонто» — «Даллас» 4:0

В концовке встречи российский нападающий Илья Михеев отметился збарошенной шайбой. Он поразил пустые ворота соперника и забил свой 11-й гол в сезоне.

НХЛ Регулярный чемпионат «Торонто» — «Даллас» — 4:0 (2:0, 0:0, 2:0) Голы: Сандин — 5 (Марнер, Таварес), 7:22 — 1:0. Таварес — 20 (Нюландер, Лильегрен), 11:16 — 2:0. Каше — 12 (бол., Райлли, Марнер), 40:52 — 3:0. Михеев — 11 (п.в., Райлли), 58:36 — 4:0Вратари: Челльгрен — Эттингер (57:29 — 58:36)Штраф: 6-4Броски: 40 (10+18+12) — 35 (13+13+9)

«Торонто» — «Даллас» 4:0

«Монреаль» — «Аризона» 3:6

Российский зашитник «Канадиенс» Александр Романов результативными действиями не отметился.

«Монреаль» — «Аризона» 3:6

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Анахайм» 4:3 ОТ

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился тремя голевыми передачами. Его признали второй звездой встречи.

НХЛ Регулярный чемпионат «Рейнджерс» — «Анахайм» — 4:3 ОТ (1:1, 1:1, 1:1, 1:0) Голы: Бродзински — 1 (Хытил, Шнайдер), 4:29 — 1:0. Комтуа — 3 (Терри, Хенрик), 14:05 — 1:1. Зибанежад — 25 (Фокс, Панарин), 23:06 — 2:1. Фаулер — 7 (бол., Хенрик), 24:53 — 2:2. Грант — 9 (О`Реган), 50:35 — 2:3. Крайдер — 39 (бол., Фокс, Панарин), 53:40 — 3:3. Фокс — 9 (Панарин, Зибанежад), 60:55 — 4:3Вратари: Георгиев (22:40 — 23:06) — ГибсонШтраф: 6-4Броски: 38 (7+11+19+1) — 23 (6+10+7+0)

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Анахайм» 4:3 ОТ

«Вашингтон» — «Нью-Йорк Айлендерс» 4:3 Б

В конце третьего периода голом отметился российский нападающий Александр Овечкин. Капитан «Кэпиталз» вышел на третье место по заброшенным шайбам в истории лиги. Форвард Евгений Кузнецов отдал две голевые передачи, защитник Дмитрий Орлов — одну. Победный буллит в послематчевой серии реализовал Манта.

НХЛ Регулярный чемпионат «Вашингтон» — «Айлендерс» — 4:3 Б (1:0, 0:2, 2:1, 0:0, 1:0) Голы: Манта — 4 (Кузнецов, Шири), 12:21 — 1:0. Нельсон — 24 (Хара, Добсон), 24:55 — 1:1. Палмиери — 10 (Бэйли, Пажо), 37:02 — 1:2. Юнссон Фьелльбю — 1 (Орлов), 50:13 — 2:2. Овечкин — 37 (Кузнецов), 55:02 — 3:2. Ли — 22 (Добсон, Нельсон), 58:01 — 3:3Победный буллит: МантаВратари: Ванечек — Варламов (57:52 — 58:01)Штраф: 4-2Броски: 32 (9+7+9+7) — 32 (11+10+10+1)

«Вашингтон» — «Нью-Йорк Айлендерс» 4:3 Б

«Нэшвилл» — «Питтсбург» 4:1

Российский нападающий «Нэшвилла» Яков Тренин в концовке встречи отметился голом в пустые ворота.

НХЛ Регулярный чемпионат «Нэшвилл» — «Питтсбург» — 4:1 (1:0, 2:1, 1:0) Голы: Экхольм — 4 (Форсберг, Дюшен), 19:58 — 1:0. Гюнтцель — 29 (Летанг, Кросби), 34:00 — 1:1. Жанно — 19 (Йоси, Сиссонс), 35:40 — 2:1. Толванен — 8 (Йоси), 37:03 — 3:1. Тренин — 14 (п.в., Сиссонс, Йоси), 58:10 — 4:1Вратари: Сарос — Десмит (57:45 — 58:10)Штраф: 10-12Броски: 25 (11+10+4) — 36 (12+11+13)

«Нэшвилл» — «Питтсбург» 4:1

«Виннипег» — «Вегас» 7:3

У победителей самым результативным стал Кайл Коннор, набравший 3 (1+2) очка. По 2 очка заработали Блэйк Уилер (1+1), Марк Шайфли (1+1), Джош Моррисси (1+1) и Логан Стэнли (1+1).

НХЛ Регулярный чемпионат «Виннипег» — «Вегас» — 7:3 (2:0, 3:1, 2:2) Голы: Уилер — 9 (Штястны, Шайфли), 18:08 — 1:0. Коннор — 38 (Дюбуа, Стэнли), 18:41 — 2:0. Руа — 11 (Уайтклауд, Каррье), 26:49 — 2:1. Элерс — 16, 29:04 — 3:1. Стэнли — 2, 31:09 — 4:1. Шайфли — 23 (Коннор, Моррисси), 38:25 — 5:1. Пьетранджело — 9 (бол., Патрик, Коглан), 44:34 — 5:2. Амадио — 6 (Лешишин), 49:31 — 5:3. Моррисси — 8 (бол., Коннор, Уилер), 50:33 — 6:3. Лаури — 8 (мен., Шмидт), 53:34 — 7:3Вратари: Хеллибак — Броссуа (Томпсон, 31:09)Штраф: 9-21Броски: 23 (9+7+7) — 38 (7+12+19)

«Виннипег» — «Вегас» 7:3

«Чикаго» — «Бостон» 1:2 ОТ

Победную шайбу в овертайме забросил защитник «Брюинс» Мэтт Грызлик.

НХЛ Регулярный чемпионат «Чикаго» — «Бостон» — 1:2 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 0:1) Голы: Бержерон — 18 (Маршан, Холл), 44:43 — 0:1. Хагель — 22 (К. Джонс, Маккейб), 49:36 — 1:1. Грызлик — 3 (Холл, Пастрняк), 61:40 — 1:2Вратари: Флери — УльмаркШтраф: 8-6Броски: 20 (4+7+9+0) — 48 (14+21+11+2)

«Чикаго» — «Бостон» 1:2 ОТ

«Эдмонтон» — «Детройт» 7:5

В составе победителей по 2 очка набрали Эвандер Кейн (2+0), Коннор Макдэвид (1+1), Кайлер Ямамото (1+1), Леон Драйзайтль (0+2) и Данкан Кит (0+2). У проигравших дубль сделал Марк Стаал.

НХЛ Регулярный чемпионат «Эдмонтон» — «Детройт» — 7:5 (4:1, 0:1, 3:3) Голы: Шор — 4 (Райан, Броберг), 1:59 — 1:0. Макдэвид — 33 (Кит), 3:11 — 2:0. Хаймэн — 20 (Драйзайтль, Нерс), 4:35 — 3:0. Стаал — 2 (Зайдер, Хирозе), 8:46 — 3:1. Ямамото — 14 (бол., Макдэвид, Бэрри), 18:37 — 4:1. Ганье — 7, 38:06 — 4:2. Задина — 8 (бол., Хирозе, Ледди), 42:18 — 4:3. Стаал — 3 (Ганье, Эрне), 42:52 — 4:4. Кейн — 9 (Ямамото, Бушар), 44:15 — 5:4. Раймонд — 19 (Ларкин), 46:32 — 5:5. Фогеле — 8 (Арчибальд, Кит), 54:35 — 6:5. Кейн — 10 (п.в., Драйзайтль, Сиси), 58:51 — 7:5Вратари: Коскинен — Грайсс (Неделькович, 4:35, 57:56 — 58:51, 59:32)Штраф: 4-8Броски: 32 (17+5+10) — 35 (12+8+15)

«Эдмонтон» — «Детройт» 7:5

«Ванкувер» — «Нью-Джерси» 6:3

В составе победителей по 3 очка набрали Бо Хорват (2+1) и Джей Ти Миллер (0+3). Российский нападающий «Кэнакс» Василий Подколзин очков не набрал.

НХЛ Регулярный чемпионат «Ванкувер» — «Нью-Джерси» — 6:3 (2:1, 2:2, 2:0) Голы: Хант — 2 (Миллер, Пирсон), 3:34 — 1:0. Хегландер — 10 (Хорват, Бесер), 10:59 — 2:0. Грэйвс — 5 (Шарангович), 17:17 — 2:1. Хьюз — 19 (Братт), 24:25 — 2:2. Хорват — 21, 28:34 — 3:2. Пирсон — 13 (Майерс, Миллер), 28:51 — 4:2. Бастиан — 11 (Шарангович, Хьюз), 31:55 — 4:3. Хорват — 22 (мен., Хьюз, Миллер), 41:24 — 5:3. Ламмикко — 7 (Шенн, Мотт), 52:10 — 6:3Вратари: Демко — Доус (Гиллис, 28:51)Штраф: 6-2Броски: 31 (13+11+7) — 35 (10+14+11)

«Ванкувер» — «Нью-Джерси» 6:3

«Лос-Анджелес» — «Колорадо» 0:3

«Сан-Хосе» — «Флорида» 2:3 ОТ