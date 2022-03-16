В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Торонто» будет принимать «Даллас». Игра пройдет на «Скотиабанк Арене» 16 марта. Начало встречи — в 02:00 мск. «Торонто» — «Даллас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Торонто»

Канадский клуб из Онтарио успел провести 59 матчей и заработать за это время 79 очков. В турнирной таблице Атлантического дивизиона «листочки» занимают третье место.

С 25 февраля по 1 марта «Торонто» оформил три подряд победы, забросив суммарно 18 шайб, после чего команда потерпела четыре поражения в шести следующих встречах.

Коэффициенты матча Торонто — Даллас 1 2.05 X 4.50 2 2.95 Ставка

Первая потеря очков в упомянутый отрезок случилась в домашней встрече с «Баффало» (1:5). Еще в одном поединке на «Скотиабанк Арене» команда Джона Купера не уследила за «Ванкувером» (4:6).

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В паре следующих матчей «Мэйпл Лифс» одержали верх над «Коламбусом» (5:4) и «Сиэтлом» (6:4). А в последних встречах «Торонто» отдал очки «Аризоне» (4:5 ОТ) и «Баффало» (2:5).

«Даллас»

Техасцы скатали в регулярке 57 матчей, заработав при этом 67 баллов. В таблице Центрального дивизиона «шерифы» находятся на пятом месте и отстают от топ-4 на 5 пунктов.

Несколько недель назад «Даллас» был непобедим в течение четырех поединков. Началась успешная для «Старз» серия с домашней встречи с «Баффало» (4:2).

После зарубы с «Сэйбрз» команда Рика Боунесса на своем льду переиграла «Лос-Анджелес» (4:3), а затем в гостях вырвала победу у «Виннипега» (4:3 ОТ) и разгромила «Миннесоту» (6:3).

Прервалась цепочка успешных результатов «Старз» в Теннесси, где техасцы уступили «Нэшвиллу» (1:2). В последней встрече «Даллас» с крупным счетом влетел «Рейнджерс» (4:7).

Коэффициенты

В домашнем матче «Торонто» победа хозяев оценивается в 2.07, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.64, а на победу «Далласа» — 2.96.

Прогноз

Результаты обеих команд на данном этапе чемпионата показывают, что стороны сейчас далеки от лучшей формы , поэтому у «Далласа», несмотря на расклады букмекеров, шансы на успех в Канаде не ниже, чем у хозяев.

Ставка

На выезде «Старз» могут хлопнуть «Торонто» или хотя бы зацепить 1 очко в основное время. Наши прогноз и ставка — «Даллас» победит с форой 0 за 2.28.