Во втором матче серии четвертьфинала конференций ЦСКА будет принимать «Локомотив». Игра пройдет на «ЦСКА Арене» 3 марта. Начало встречи — в 19:30 мск. ЦСКА — «Локомотив»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

ЦСКА

В дебютной плей-офф игре ЦСКА на своей площадке вырвал победу у «Локомотива» (4:3 ОТ). За весь матч команда из Москвы нанесла 30 бросков в створ, показав реализацию — 13.33%.

У своих ворот коллектив Сергея Федорова сумел отбить 91.67% угроз, при этом 20 ударов из 36 красно-синие заблокировали. Также за час поединка ЦСКА схлопотал пару удалений, но выстоял в меньшинстве.

Коэффициенты матча ЦСКА — Локомотив 1 2.40 X 3.75 2 2.70 Ставка

Что касается регулярного сезона, то в нем московский клуб успел провести 47 матчей и набрать за этот период 63 очка. В турнирной таблице Западной конференции он оказался на третьем месте.

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В феврале ЦСКА организовал три контрольных поединка, и выбил всего одну победу. Взяли верх парни Федорова над «Сибирью» (5:2). Позже они уступили «Авангарду» (0:2) и «Спартаку» (0:5).

«Локомотив»

В первом матче серии «Локомотив» оказал ЦСКА достойное сопротивление, однако не уследил за соперником в овертайме и в итоге потерпел поражение (3:4 ОТ).

В этом матче «железнодорожники» смогли нанести 36 бросков в створ ворот, реализовав 8.33% созданных моментов. В защите «Локомотив» отразил 86.67% чужих опасностей.

В регулярном чемпионате команда Игоря Никитина успела скатать 47 поединков, в которых взяла 55 баллов. В турнирной таблице Западной конференции она оказалась на шестой строчке.

Перед плей-офф кампанией «Локомотив» поучаствовал в пяти товарняках, в которых уступил «Ак Барсу» (2:3), переиграл «Нефтехимик» (2:1) и «Северсталь» (5:2), потерпел от «стали» поражение (0:4) и расписал с ней мировую (1:1 ОТ).

Коэффициенты

Поставить на победу ЦСКА в предстоящем матче можно за 2.33, на ничью букмекеры дают коэффициент 3.84, а на победу «Локомотива» — 2.86.

Прогноз

В непростом первом поединке красно-синим удалось вырвать победу. Очевидно, что перед визитом в Ярославль команда Федорова готова удвоить преимущество, но на этот раз ЦСКА попытается уложиться в основное время .

Ставка

Столичный клуб не позволит «Локо» разгуляться у своих ворот, как это было в прошлой встрече. Наши прогноз и ставка — ЦСКА победит за 2.33.