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    ЦСКА затащит еще один домашний матч?

    ЦСКА — «Локомотив». Прогноз и ставка (к. 2.33) на хоккейный матч плей-офф КХЛ 3 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на ЦСКА — «Локомотив»
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    ЦСКА — «Локомотив»
    Во втором матче серии четвертьфинала конференций ЦСКА будет принимать «Локомотив». Игра пройдет на «ЦСКА Арене» 3 марта. Начало встречи — в 19:30 мск. ЦСКА — «Локомотив»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 03 Марта 2022 года
    ЦСКА
  • Москва
    •  ЦСКА 19:30 Локомотив Локомотив
  • Ярославль
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    ЦСКА

    В дебютной плей-офф игре ЦСКА на своей площадке вырвал победу у «Локомотива» (4:3 ОТ). За весь матч команда из Москвы нанесла 30 бросков в створ, показав реализацию — 13.33%.

    У своих ворот коллектив Сергея Федорова сумел отбить 91.67% угроз, при этом 20 ударов из 36 красно-синие заблокировали. Также за час поединка ЦСКА схлопотал пару удалений, но выстоял в меньшинстве.

    Коэффициенты матча ЦСКА — Локомотив

  • 1
  • 2.40
  • X
  • 3.75
  • 2
  • 2.70
  • Ставка
    •

    Что касается регулярного сезона, то в нем московский клуб успел провести 47 матчей и набрать за этот период 63 очка. В турнирной таблице Западной конференции он оказался на третьем месте.

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    В феврале ЦСКА организовал три контрольных поединка, и выбил всего одну победу. Взяли верх парни Федорова над «Сибирью» (5:2). Позже они уступили «Авангарду» (0:2) и «Спартаку» (0:5).

    «Локомотив»

    В первом матче серии «Локомотив» оказал ЦСКА достойное сопротивление, однако не уследил за соперником в овертайме и в итоге потерпел поражение (3:4 ОТ).

    В этом матче «железнодорожники» смогли нанести 36 бросков в створ ворот, реализовав 8.33% созданных моментов. В защите «Локомотив» отразил 86.67% чужих опасностей.

    В регулярном чемпионате команда Игоря Никитина успела скатать 47 поединков, в которых взяла 55 баллов. В турнирной таблице Западной конференции она оказалась на шестой строчке.

    Перед плей-офф кампанией «Локомотив» поучаствовал в пяти товарняках, в которых уступил «Ак Барсу» (2:3), переиграл «Нефтехимик» (2:1) и «Северсталь» (5:2), потерпел от «стали» поражение (0:4) и расписал с ней мировую (1:1 ОТ).

    Коэффициенты

    Поставить на победу ЦСКА в предстоящем матче можно за 2.33, на ничью букмекеры дают коэффициент 3.84, а на победу «Локомотива» — 2.86.

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    Прогноз

    В непростом первом поединке красно-синим удалось вырвать победу. Очевидно, что перед визитом в Ярославль команда Федорова готова удвоить преимущество, но на этот раз ЦСКА попытается уложиться в основное время.

    Ставка

    Столичный клуб не позволит «Локо» разгуляться у своих ворот, как это было в прошлой встрече. Наши прогноз и ставка — ЦСКА победит за 2.33.

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    ЦСКА — «Локомотив»: прогноз, ставка (2.33), статистика, коэффициенты матча 03.03.2022. Прогнозы на хоккей. ЦСКА затащит еще один домашний матч?
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