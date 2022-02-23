В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Флорида» будет принимать «Нэшвилл». Игра пройдет на «ФЛА Лайв Арене» 23 февраля. Начало встречи — в 03:00 мск. «Флорида» — «Нэшвилл»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Флорида»

В 50 матчах «пантерам» удалось выхватить у своих жертв 75 баллов, благодаря чему они закрепились на первом месте в таблице Атлантического дивизиона, опередив на 5 очков ближайших соседей снизу.

В период с 26 января по 1 февраля «Флорида» успела оформить 4 подряд победы. Она одержала верх над «Виннипегом» (5:3), «Вегасом» (4:1), «Сан-Хосе» (5:4 ОТ) и «Коламбусом» (8:4).

Коэффициенты матча Флорида — Нэшвилл 1 1.88 X 4.70 2 3.25 Ставка

На встрече с «Блю Джекетс» серия «пантер» была приостановлена. В следующем матче подопечные Эндрю Брюнетта в одну калитку влетели «Рейнджерс» в «Мэдисон Сквер Гарден» (2:5).

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После неудачного визита в Нью-Йорк банда из Санрайза начала формировать новую беспроигрышную серию, в ходе которой успела прихлопнуть «Каролину» (3:2 ОТ), «Миннесоту» (6:2) и «Чикаго» (5:2).

«Нэшвилл»

Хоккеисты из Теннесси имеют в своем резерве 60 баллов, добытых в 50 матчах. В Центральном дивизионе «Смэшвил» находится на четвертом месте, обгоняя всего на 4 пункта пятый «Даллас».

Последняя победа «Нэшвилла» была зафиксирована 2 февраля. На «Бриджстоун Арене» «Предс» одержали верх над «Ванкувером». Дальнейшие встречи «хищники» провалили.

В четырех матчах команда Джона Хайна проиграла. При этом трижды она отдала соперникам преимущество в 2+ шайбы. На старте этой серии «Предаторз» слились «Далласу» (3:4).

После выезда в Техас «Нэшвилл» вернулся в Теннесси, где на глазах у местной публики был унижен «Виннипегом» (2:5) и «Вашингтоном» (1:4). В последнем поединке «хищники» влетели «Каролине» в Роли (3:5).

Коэффициенты

Победа «Флориды» в ее домашней игре оценивается в 1.95, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.78, а на победу «Нэшвилла» — 3.28.

Прогноз

Перед очной встречей с «хищниками» «Флорида» успела оформить три подряд победы, в то время как «Смэшвилл» заметно сбавил после паузы в НХЛ.

Команда Хайнса потерпела четыре подряд поражения с крупным счетом . А разбавить негативную цепочку поединков в замесе с серьезными ребятами из Санрайза — практически невыполнимая задача.

Ставка

Нет ощущения, что «Нэшвилл» преподнесет хозяевам на «ФЛА Лайв Арене» какие-то сюрпризы. Ожидаем, что «Пантерз» возьмут верх без сенсаций. Наши прогноз и ставка — «Флорида» не проиграет + ТБ 5.5 за 2.17.