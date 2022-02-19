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    В Сент-Поле «Флорида» проведет сильный матч

    «Миннесота» — «Флорида». Прогноз и ставка (к. 2.00) на хоккейный матч НХЛ 19 февраля 2022 года

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    «Флорида»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Миннесота» будет принимать «Флориду». Игра пройдет в «Эксел Энерджи Центре» 19 февраля. Начало встречи — в 04:00 мск. «Миннесота» — «Флорида»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 19 Февраля 2022 года

    «Миннесота»

    В 45 матчах хоккеисты из Сент-Пола забрали себе 63 балла. В турнирной таблице Центрального дивизиона команда находится на втором месте, опережая ближайшего преследователя на 2 пункта.

    На паузу в НХЛ «Миннесота» уходила после победы над «Чикаго» (5:0). Вынос «Блэкхокс» превратился для «дикарей» в шестой беспроигрышный поединок кряду.

    Коэффициенты матча Миннесота — Флорида

  • 1
  • 2.30
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  • 4.40
  • 2
  • 2.55
  • Ставка
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    Однако в первой же встрече после отдыха подопечные Дина Эвансона остались без набранных баллов. Случилась эта потеря в Канаде, где «Минни» всухую проиграла «Виннипегу» (0:2).

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    Вернувшись на родную площадку, «Миннесота» успела грохнуть пару соперников. Ими оказались «Каролина» (3:2) и «Детройт» (7:4). В последнем матче «дикари» снова ничего не смогли поделать с «Виннипегом» (3:6).

    «Флорида»

    В 48 встречах чемпионата «пантеры» захватили 71 очко. С такими показателями команда из Санрайза засела на лидерской позиции в турнирной таблице Атлантического дивизиона.

    В период с 26 января по 1 февраля «Флорида» успела провести 4-матчевую беспроигрышную серию, которая стартовала в Канаде, где «коты» одержали верх над «Виннипегом» (5:3).

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    • После игры с «Джетс» парни Эндрю Брюнетта дважды зарубились с конкурентами на «ФЛА Лайф Арене». Дома «Пантерз» победили «Вегас» (4:1), «Сан-Хосе» (5:4 ОТ). Позже в Огайо они грохнули «Коламбус» (8:4).

    Прервалась цепочка хороших матчей в Нью-Йорке. В «Мэдисон Сквер Гарден» «Флорида» была обыграна «Рейнджерс» (2:5). Вернувшись на лед после паузы, «пантеры» взяли верх над «Каролиной» (3:2 ОТ).

    Коэффициенты

    Урвать победу «Миннесоты» букмекеры предлагают с кэфом 2.34, на ничью они дают возможность зарядить за 4.68, а на «Флориду» — за 2.60.

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    Прогноз

    Только в одном матче из шести последних «Флорида» проиграла. Парни Брюнетта по-прежнему выглядят серьезно и продолжают отбирать очки практически у всех топов, с которыми пересекаются в регулярке. С «Миннесотой», сдавшей в защите, «пантеры» также готовы побороться за 2 балла.

    Ставка

    Несмотря на идеальное турнирное положение, команда из Санрайза играет с огоньком и не уступает другим серьезным ребятам. Наши прогноз и ставка — «Флорида» победит с форой 0 за 2.00.

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    «Миннесота» — «Флорида»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 19.02.2022. Прогнозы на хоккей. В Сент-Поле «Флорида» проведет сильный матч
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