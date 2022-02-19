В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Каролина» будет принимать «Нэшвилл». Игра пройдет на «PNC-Арене» 19 февраля. Начало встречи — в 03:00 мск. «Каролина» — «Нэшвилл»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Каролина»

В 47 встречах парни из Северной Каролины смогли завоевать 68 баллов, что делает команду второй в турнирной таблице Столичного дивизиона с 2-очковым отставанием от лидера.

В этом месяце «Каролина» провела пять матчей, но только в одном сумела победить. В остальных играх «Кейнс» растранжирили очки. Стартовала февральская часть сезона с поражения от «Торонто» (3:4 ОТ).

Следующий матч «Харрикейнз» также провели в Канаде. В чужой стране они потерпели поражение от «Оттавы» (3:4). Единственную победу команде Рода Бриндамора удалось затащить в поединке с «Бостоном» (6:0).

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После выноса «Брюинз» «Каролина» сгоняла в Сент-Пол, где не смогла справиться с «Миннесотой» (2:3). Вернувшись на родную площадку, «ураганы» уступили «Флориде» (2:3 ОТ).

«Нэшвилл»

«Хищники» провели в регулярке 49 матчей, в которых смогли захватить 60 баллов. В Центральном дивизионе бригада из Теннесси опустилась на четвертое место. Пятый «Даллас» она пока обходит на 6 пунктов.

В четырех встречах из пяти предыдущих «Нэшвилл» проиграл. Неприятный отрезок чемпионата стартовал 28 января, когда в Канаде «Предс» влетели «Эдмонтону» (2:3 Б).

В феврале «Смэшвилл» оформил всего одну победу. Случилось это в противостоянии с «Ванкувером» на «Бриджстоун Арене» (4:2). После замеса с «Кэнакс» команда Джона Хайнса трижды кряду проиграла.

Сперва в Техасе «Нэшвилл» ждал облом в зарубе с «Далласом» (3:4). Вернувшись на «Бриджстоун Арену», подопечные Джона Хайнса крупно влетели «Виннипегу» (2:5) и «Вашингтону» (1:4).

Коэффициенты

На «Каролину» в этой игре букмекеры дают коэффициент 2.14, на ничью они предлагают поставить за 4.46, а на победу «Нэшвилла» — за 2.99.

Прогноз

В очной встрече сойдутся серьезные команды, переживающие сейчас игровой спад . Очевидно, что в таком состоянии у соперников одинаковые шансы, но фактор домашнего льда может сыграть на руку «Каролине», которая недавно провела неплохой матч с «Флоридой».

Ставка

В шести последних играх на «PNC-Арене» «Харрикейнз» брали хотя бы 1 очко. Зацепятся за баллы парни Бриндамора и в зарубе с «Нэшвиллом». Наши прогноз и ставка — «Каролина» победит за 2.14.