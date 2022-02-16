В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Рейнджерс» будут принимать «Бостон». Игра пройдет в «Мэдисон Сквер Гарден» 16 февраля. Начало встречи — в 03:00 мск. «Рейнджерс» — «Бостон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Рейнджерс»

Парни с Манхэттена провели в чемпионате 47 матчей и завоевали 64 очка. В турнирной таблице Столичного дивизиона «синерубашечники» находятся на третьем месте, отставая на 4 пункта от лидеров.

Пять поединков из шести предыдущих «Рейнджерс» скатали в «Мэдисон Сквер Гарден». Четыре домашних встречи закончились победами Нью-Йоркского коллектива.

В двух играх на своей площадке подопечные Жерара Галлана грохнули «Аризону» (7:3) и прихлопнули «Лос-Анджелес» (3:2 Б). Затем на одну встречу «рейнджеры» сгоняли в Огайо, где уступили «Коламбусу» (3:5).

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На следующий день без очков «Рейнджерс» остались уже на своей территории, проиграв «Миннесоте» (2:3). Два последних поединка команда Галлана провела лучше. Ей удалось нагнуть «Сиэтл» (3:2) и «Флориду» (5:2).

«Бостон»

Бостонцы скатали в регулярке 46 матчей и заработали за это время 57 очков. В зачете Атлантического дивизиона команда замыкает топ-4 и опережает пятый «Детройт» на 7 пунктов.

Последний раз в гостях «Бостон» проигрывал 31 января. В той встрече «Брюинз» в одну калитку слились «Далласу» (1:6). Далее команда одержала верх над «Сиэтлом» дома (3:2) и отправилась отдыхать.

После паузы в регулярке «медведи» дважды в трех матчах остались без очков. Обе потери баллов случились в «ТД Гарден». В первом неудачном поединке парни Брюса Кэссиди влетели «Питтсбургу» (2:4).

Еще хуже «Бостон» принял дома «Каролину», которой слился всухую (0:6). Забыв о двух предыдущих неудачах, «Брюинз» отправились в Канаду, где припечатали «Оттаву» (2:0).

Коэффициенты

Зарядить в этой игре на «Рейнджерс» букмекеры предлагают за 2.14, на ничью они дают кэф 4.52, а на победу «Бостона» — 2.97.

Прогноз

Бостонцы в последнее время демонстрируют сомнительные результаты (5 поражений в 8 предыдущих играх), в то время как « рейнджеры» перед паузой оформили пару побед дома . Конечно, прерывать и без того маленькую серию удачных матчей команда Галлана не будет при родной публике.

Ставка

На данный момент у парней из Нью-Йорка достаточно сил, чтобы прихлопнуть в «Сквер Гарден» не самый мощный «Бостон». Наши прогноз и ставка — «Рейнджерс» победят за 2.19.