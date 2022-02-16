Пекин-2022ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Челси» впервые выиграл КЧМКлубный чемпионат мира олицетворяет растущий хаос в футболе Камила ВалиеваЖдем вердикт по Валиевой и медаль фигуристов. Анонс событий на Олимпиаде-2022 14 февраля Бэйл хорошо проявил себя в первом с августа матче за «Реал»«Реал» страдает без Бензема, но выручить может Бэйл
  • 13:06
    • Если Валиева попадет на пьедестал Олимпиады в личном турнире, церемония награждения не состоится
  • 09:02
    • CAS допустил Валиеву до Олимпиады в Пекине
  • 16:23
    • «Ювентус» готов предложить € 30 млн за полузащитника «Ливерпуля»
  • 16:10
    • Сборная России стала 7-й в командном турнире по прыжкам на лыжах с трамплина на Олимпиаде
  • 15:53
    • «Зенит» интересуется защитником «Байера»
  • 15:33
    • Новые контракты Гави и Араухо — приоритет «Барселоны»
  • 15:25
    • Китаянка Сюй Мэнтао выиграла золото ОИ в акробатике, у Гуськовой из Беларуси — серебро
    Все новости спорта

    Победная серия «Рейнджерс» дойдет до трех матчей?

    «Рейнджерс» — «Бостон». Прогноз и ставка (к. 2.14) на хоккейный матч НХЛ 16 февраля 2022 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Нью-Йорк Рейнджерс Прогнозы на Бостон Брюинз
    Прогноз и ставки на «Рейнджерс» — «Бостон»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Мика Зибанежад
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Рейнджерс» будут принимать «Бостон». Игра пройдет в «Мэдисон Сквер Гарден» 16 февраля. Начало встречи — в 03:00 мск. «Рейнджерс» — «Бостон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Рейнджерс»

    Парни с Манхэттена провели в чемпионате 47 матчей и завоевали 64 очка. В турнирной таблице Столичного дивизиона «синерубашечники» находятся на третьем месте, отставая на 4 пункта от лидеров.

    Пять поединков из шести предыдущих «Рейнджерс» скатали в «Мэдисон Сквер Гарден». Четыре домашних встречи закончились победами Нью-Йоркского коллектива.

    В двух играх на своей площадке подопечные Жерара Галлана грохнули «Аризону» (7:3) и прихлопнули «Лос-Анджелес» (3:2 Б). Затем на одну встречу «рейнджеры» сгоняли в Огайо, где уступили «Коламбусу» (3:5).

    Все прогнозы на НХЛ

    На следующий день без очков «Рейнджерс» остались уже на своей территории, проиграв «Миннесоте» (2:3). Два последних поединка команда Галлана провела лучше. Ей удалось нагнуть «Сиэтл» (3:2) и «Флориду» (5:2).

    «Бостон»

    Бостонцы скатали в регулярке 46 матчей и заработали за это время 57 очков. В зачете Атлантического дивизиона команда замыкает топ-4 и опережает пятый «Детройт» на 7 пунктов.

    Последний раз в гостях «Бостон» проигрывал 31 января. В той встрече «Брюинз» в одну калитку слились «Далласу» (1:6). Далее команда одержала верх над «Сиэтлом» дома (3:2) и отправилась отдыхать.

  • НХЛ. «Питтсбург» обыграл «Нью-Джерси», «Вашингтон» уступил «Оттаве»
  • Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 14 февраля
  • Сегодня

    • После паузы в регулярке «медведи» дважды в трех матчах остались без очков. Обе потери баллов случились в «ТД Гарден». В первом неудачном поединке парни Брюса Кэссиди влетели «Питтсбургу» (2:4).

    Еще хуже «Бостон» принял дома «Каролину», которой слился всухую (0:6). Забыв о двух предыдущих неудачах, «Брюинз» отправились в Канаду, где припечатали «Оттаву» (2:0).

    Коэффициенты

    Зарядить в этой игре на «Рейнджерс» букмекеры предлагают за 2.14, на ничью они дают кэф 4.52, а на победу «Бостона» — 2.97.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    Прогноз

    Бостонцы в последнее время демонстрируют сомнительные результаты (5 поражений в 8 предыдущих играх), в то время как «рейнджеры» перед паузой оформили пару побед дома. Конечно, прерывать и без того маленькую серию удачных матчей команда Галлана не будет при родной публике.

    Ставка

    На данный момент у парней из Нью-Йорка достаточно сил, чтобы прихлопнуть в «Сквер Гарден» не самый мощный «Бостон». Наши прогноз и ставка — «Рейнджерс» победят за 2.19.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.40
  • Прогноз на матч Хачанов — Макдональд
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Адана Демирспор — Бешикташ
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  4.06
  • Экспресс дня 14 февраля
  • Сегодня в 21:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Специя — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.57
  • Прогноз на матч Гавр — Бастия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.30
  • Прогноз на матч Мальорка — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Вест Бромвич — Блэкберн Роверс
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Чикаго — Сан-Антонио
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Миннесота — Детройт
  • Хоккей
  • Завтра в 04:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Клипперс — Голден Стэйт
  • Баскетбол
  • Завтра в 06:30
    •  2.09
  • Прогноз на матч Чехия — Швейцария
  • Хоккей
  • Завтра в 11:40
    •  2.01
  • Прогноз на матч Канада — Китай
  • Хоккей
  • Завтра в 16:10
    •  2.30
  • Прогноз на матч Абердин — Сент-Джонстон
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.50
  • Прогноз на матч Шеффилд Юнайтед — Халл Сити
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Рейнджерс» — «Бостон»: прогноз, ставка (2.19), статистика, коэффициенты матча 16.02.2022. Прогнозы на хоккей. Победная серия «Рейнджерс» дойдет до трех матчей?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Пекин-2022
    МедалиОнлайнРоссияФигурное катаниеХоккей
    Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры